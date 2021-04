Lebensqualität Grünfläche, wenig Verkehrslärm, genügend Wohnungen: Das macht die Stadt St.Gallen lebenswert Wie gut sind die Lebensbedingungen in St.Gallen? Dazu gibt es viele Indikatoren. Vier davon zeigen auf, wo St.Gallen im Ranking in etwa steht – obwohl Lebensqualität höchst individuell ist. Marlen Hämmerli 10.04.2021, 05.00 Uhr

Blick auf das Naherholungsgebiet Drei Weieren: In der Stadt St.Gallen ist ein Drittel der Bodenfläche begrünt. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Eine Stadt mit hoher Lebensqualität kann nur profitieren. Geht es den Bewohnerinnen und Bewohnern gut, sind sie glücklich und bleiben eher in der Gemeinde wohnen. Gleichzeitig ist eine lebenswerte Stadt attraktiv für Zuzügerinnen und Zuzüger – gut für die Steuereinnahmen. Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat für neun Schweizer Städte insgesamt 28 Indikatoren zusammengestellt und diese kürzlich aktualisiert. Sie umfassen elf Themenbereiche, mit denen die Lebensqualität gemessen wird. Wie hoch ist sie also in St.Gallen? Und wie schneidet die Gallusstadt im Vergleich ab?

Beide Fragen lassen sich nicht so einfach beantworten. Lebensqualität ist kaum greifbar, weil sie höchst individuell ist. Patrick Aeschlimann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Gemeinden der Ostschweizer Fachhochschule Ost, beschäftigt sich mit dem Thema. Er sagt:

«Schon für den Nachbarn kann Lebensqualität etwas ganz anderes heissen.»

Patrick Aeschlimann vom Zentrum für Gemeinden. Bild: PD

Für die Eine sind tiefe Steuern, Ruhe und ein Einfamilienhaus im Grünen und ein naher Autobahnanschluss wichtig für ein gutes Leben. Für den Anderen ist es ein aktives Kulturleben vor der Haustüre, gute Kinderbetreuung und ein lebendiges Quartierleben.

Die Probleme von Statistiken

Natürlich kann man die Lebensbedingungen in Indikatoren packen. Das Bundesamt für Statistik misst etwa den nächtlichen Verkehrslärm, die Erreichbarkeit von Dienstleistungen oder die Anzahl Museen, Theater und Kinos. Aeschlimann sagt:

«Messen heisst aber immer auch vergessen – denn es wird ja bewusst auch entschieden, etwas nicht zu messen.»

Zudem können Daten schnell veralten. Im konkreten Fall trifft das auf die Zahlen zur Kinderbetreuung zu. Ein Bereich, in dem die Stadt St.Gallen in den vergangenen Jahren kräftig ausgebaut hat. Und dann gibt es Werte wie zum Beispiel die Sozialhilfequote, wo die Zahlen der untersuchten Städte zu dicht aufeinander liegen, um eine handfeste Aussage zu machen.

Eine zweite Möglichkeit, Lebensqualität fassbar zu machen, ist, Personen auf der Strasse zu befragen. «Diese Ergebnisse dann aber in allgemein gültige Aussagen zu giessen, ist ein grosser Aufwand.» In Winterthur ist Aeschlimann an einem Projekt beteiligt, das die «erlebte Lebensqualität» sichtbar machen soll. Dessen zwei Leitfragen: Was ist Lebensqualität für Winterthurerinnen und Winterthurer? Was müsste die Stadt tun, damit sich ihre Bewohner noch wohler fühlen? «Es ergibt für eine Gemeinde absolut Sinn, mit der Bevölkerung auszuarbeiten, was für sie hohe Lebensqualität ist und wohin sie sich entwickeln soll.»

Wobei die geografische Lage einer Gemeinde vieles vorgibt. So liegt die Stadt St.Gallen lang gezogen in einem Tal. Zudem schluckt die Autobahn viel des innerstädtischen Verkehrs. Sie kanalisiert also nicht nur den Durchgangsverkehr. Das Resultat aus Sicht von Patrick Aeschlimann: Im Vergleich ist der nächtliche Strassenlärm in St.Gallen am niedrigsten. In der Stadt sind rund 7,9 Prozent der Bevölkerung einem höheren Lärmpegel als 55 Dezibel ausgesetzt. Am zweitbesten schneidet hier Bern ab mit gut 11 Prozent. Am lautesten ist es in Genf. Dort leiden gut 42 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner nachts unter zu viel Lärm.

Bei den Grünflächen im Mittelfeld

St.Gallen ist stolz auf den grünen Ring und die grünen Flächen in der Stadt. Nicht umsonst, Naherholungsgebiete und Pärke können zur Lebensqualität beitragen. Sie bieten einen Rückzugs- und Erholungsort in unmittelbarer Umgebung. Doch im Städtevergleich ist St.Gallen nicht ganz so grün. Ein Drittel der Gesamtfläche ist begrünt. Damit liegt die Stadt im Mittelfeld. Das Bundesamt für Statistik zählt hier Erholungsflächen und bestockte Flächen, also Böden die mit Büschen oder Bäumen bepflanzt sind. Am grauesten ist Basel mit knapp 13 Prozent, am grünsten Lugano mit gut 67 Prozent.

Gross wird sich an diesen Zahlen in Zukunft nichts ändern. Vieles ist hier schon festgelegt, wie das Bundesamt für Statistik feststellt. Einerseits durch die historisch bedingte Struktur der Städte, anderseits durch die institutionell festgelegten Stadtgrenzen.



Eine hohe Leerwohnungsziffer ist positiv

Viele leere Wohnungen vereinfachen die Wohnungssuche und beeinflussen die Mietzinsen. Deshalb kann sich eine höhere Leerwohnungsziffer positiv auf die Lebensumstände auswirken. Nach den neuesten Zahlen von 2019 ist sie in allen neun Städten tief. In St.Gallen standen vor zwei Jahren gut 2,4 Prozent aller Wohnungen leer. «Die Wohnsituation war also vergleichsweise entspannt», sagt Patrick Aeschlimann. Höher lag der Wert nur in Lugano, dort waren es knapp 2,7 Prozent. Am wenigsten freie Wohnungen hatte es – wenig überraschend – in Zürich, nämlich nur 0,1 Prozent.

Die Gesundheit ist ein wichtiger Faktor fürs Wohlergehen. Das Bundesamt für Statistik misst hier drei Indikatoren: die Sterberate der unter 65-Jährigen, die Ärztedichte und die Suizidrate. Bei den ersten zwei Werten ist es schwierig, aus den Zahlen aussagekräftige Antworten herzuleiten, anders bei der Suizidrate.

Sie wird herbeigezogen, weil sie Aufschluss geben kann über die Zufriedenheit, das psychische Wohlbefinden und die psychosoziale Situation. Dabei werden assistierte Suizide, also über Organisationen wie zum Beispiel Exit, ausgeklammert.

In St.Gallen liegt der Wert im Mittelfeld. Von 2014 bis 2017 nahmen sich im Durchschnitt knapp 12 von 100'000 Personen das Leben. Von den betrachteten Städten gibt es in Luzern am meisten Suizide, mit einem Wert von 14. Am wenigsten Freitode verzeichnet Lugano mit einem Wert von knapp 5. Generell nehmen sich mehr Männer das Leben als Frauen.

Rausfinden, was Lebensqualität für einen persönlich bedeutet

Klickt man sich durch die 28 Indikatoren, zeigt sich ein durchmischtes Bild. Mal schneidet St.Gallen gut ab, dann liegt die Stadt wieder im Mittelfeld. Wobei nicht alle Werte Aussagen zulassen. Entweder weil einige Zahlen veraltet sein dürften, es Verzerrungen gibt oder Vergleiche bis auf die achte Stelle hinter dem Komma wenig bringen. Die Auswertung des Bundesamts für Statistik kann aber Hinweise geben, wo sich eine Stadt verbessern kann.

Da Lebensqualität sehr individuell ist, hat die OECD den sogenannten Better Life Index geschaffen. Mittels Reglern kann man einstellen, was Lebensqualität für einen persönlich bedeutet und erhält angezeigt, welches Land diese Lebensumstände bietet.

www.oecdbetterlifeindex.org