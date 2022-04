So wirkt sich der Krieg auf Lebensmittel-Preise in der Region aus

LEBENSMITTEL Das Wetter, Corona und der Krieg: Wie diese Faktoren Eier und Gipfeli in St. Gallen und der Region verteuern 60 statt 50 Rappen für ein Freilandei, 1.50 statt 1.30 für ein Gipfeli: Warum Hofläden und Bäckereien mehr Geld für ihre Produkte verlangen. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In St. Gallen kostet das Gipfeli mehr. Bäckereien reagieren damit auf höhere Getreide- und Energiekosten. Bild: Steffen Schmidt / KEYSTONE

«Um kostendeckend zu produzieren, sind wir gezwungen, den Preis anzupassen», steht in schwarzer Schrift auf einem grünen Blatt Papier. Wer im Laden des Hofs Grünau in Steinach einkauft, dem fällt es sofort auf. Ein Freilandei kostet hier nun 60 statt 50 Rappen. Schon vergangenes Jahr sei der Getreide- und damit der Futterpreis gestiegen, sagt Landwirt Samuel Würth.

«Damals haben wir den Aufschlag nicht weitergegeben.»

Nun würden teurere Treibstoffe dazukommen und die Getreidepreise würden wegen des Krieges in der Ukraine vermutlich erneut ansteigen. Das osteuropäische Land wird auch Kornkammer Europas genannt. Seine typischen Schwarzerdeböden würden zu den besten Ackerböden der Welt gehören, heisst es. «Seit zwei Wochen kosten die Eier bei uns deshalb 10 Rappen mehr. Ich brauche schliesslich auch einen gewissen Verdienst», sagt Würth.

Er ist nicht der Einzige, dem es so ergeht. Auch Niklaus Flammer vom Hofladen Obermättli in Mörschwil verkauft seine Freilandeier seit vergangener Woche für 60 statt 50 Rappen. «Der Bauernverband hat das in der Fachzeitschrift ‹Schweizer Bauer› schon lange empfohlen», sagt Flammer. Die Freilandhaltung sei aufwendig, ausserdem habe er Twint als Zahlungsmittel eingeführt, da falle eine Abgabe an. «Das Fass zum Überlaufen gebracht haben aber die steigenden Futterpreise wegen der schlechten Ernte vergangenes Jahr. Es war zu nass. Und nun kommt noch der Krieg dazu.» Seine Kundinnen und Kunden seien «im Grossen und Ganzen einverstanden» mit den neuen Preisen.

Die Nachricht an die Kundinnen und Kunden des Hofladens in Steinach. Bild: Daniel Wirth

Nicht nur in Hof-, auch in Brotläden kosten einige Lebensmittel mehr. In der St. Galler Bäckerei Gschwend muss man für ein Gifpeli seit Anfang Februar 1.50 statt 1.30 Franken auf die Theke legen. «Wir haben unsere Preise um rund zehn Prozent erhöht. Es geht uns aber keinesfalls um Gewinnmaximierung», betont Wisi Signer, Mitglied der Geschäftsleitung. Grund für den Preisaufschlag seien die höheren Getreidepreise. Aber nicht nur: Über 50 Prozent der Betriebskosten würden die Personallöhne ausmachen, so Signer weiter.

Wisi Signer, Mitglied der Geschäftsleitung der St. Galler Bäckerei Gschwend. Bild: Urs Bucher

«Der Preisaufschlag garantiert, dass wir die Minimallöhne von 4000 Franken weiterhin einhalten können.»

Hinzu kommen der teurere Kraftstoff, höhere Preise für Verpackungsmaterial, längere Lieferfristen. «Ich habe vor eineinhalb Jahren ein Lieferauto bestellt und es bis heute nicht erhalten», sagt Signer. All das verteure das Geschäft. «Den Kundinnen und Kunden sind die 20 Rappen mehr fürs Gipfeli nicht egal, aber sie haben Verständnis dafür. Und zum Glück sind unsere Gipfeli sehr gross.»

Die Kundschaft schaue ohnehin genauer hin als noch vor einigen Jahren. Hat es Backmittel und Zusatzstoffe im Gebäck? Wie viel Hefe steckt drin? Auch deshalb arbeitet Signer, der seit 30 Jahren bei der Bäckerei Gschwend in der Backstube steht, wieder häufiger mit Sauerteig und Brühstücken statt Backmitteln. «Wie früher! Nicht weil es Trend ist. Sondern weil ich selber begeistert davon bin, wie feucht etwa das oft trockene Dinkelbrot bleibt», sagt er. Auch müsse er sich wieder daran gewöhnen, Vorräte anzulegen.

«Eine Palette Zucker im Keller lagern, das wollte noch bis vor kurzem niemand mehr. Plötzlich macht es aber wieder Sinn, vorauszudenken.»

Hampi Rohner, Mitinhaber der St.Galler Bäckerei Rohner. Bild: Benjamin Manser

Die Bäckerei Rohner in St. Georgen verlangt seit Anfang Dezember fünf bis fünfzehn Prozent mehr Geld von den Kundinnen und Kunden, je nach Produkt. Das Gipfeli kostet auch hier nicht mehr 1.30, sondern 1.50 Franken. «Nur eine einzige Person hat sich über den Aufschlag geärgert», sagt Mitinhaber Hampi Rohner.

Grund für die neuen Preise sei der höhere Getreidepreis, aber auch die höheren Verpackungs- und Energiepreise. «Wir backen in einem Ofen, den wir mit Strom heizen», sagt Rohner. Weil der alte Liefervertrag ausgelaufen sei, habe er einen neuen abschliessen müssen. «Im dümmsten Moment. Mit 350 Prozent Preisaufschlag.» Zum Glück würden seine Kundinnen und Kunden Qualität und Service schätzen.

«Grüezi Herr Meier, grüezi Frau Müller: Wir begrüssen sie mit Namen. Wir kennen unsere Kunden noch. Der Preis ist da weniger ausschlaggebend.»

Wirke sich der Krieg in der Ukraine auf die Getreidepreise aus, würden weitere Kosten anfallen. «Wir müssen schauen, wie die Mühle reagiert. Wir sind nicht das erste Glied in der Kette.»

Rohner bezieht das Mehl bei der Bruggmühle in Goldach. Sie ist eine von vier Mühlen der Groupe Minoteries SA mit Sitz in waadtländischen Valbroye. Wegen des Krieges in der Ukraine müsse man die Mehlpreise vorerst nicht weiter anheben, sagt Geschäftsführer Alain Raymond. Die Gruppe beziehe rund 90 Prozent des Getreides aus der Schweiz und lediglich ein Prozent aus der Ukraine. «Deswegen wird die schweizerische Ernte 2022 einen wesentlichen Einfluss auf die Mehlpreise haben», sagt Raymond.

Gerade sei es sehr trocken. Geerntet wird Brotgetreide von Juli bis August. Aus der Ukraine beziehe die Gruppe zum Beispiel Sonnenblumenkerne, die in bestimmten Mischungen und damit nur in einigen Produkten enthalten seien. «Wie alle Firmen leiden wir im Moment aber unter hohen Kosten für Elektrizität, Gas und Diesel. In den nächsten Wochen haben wir ausser bei spezifischen Produkten keine Preiserhöhung für unsere Abnehmer vorgesehen», sagt Raymond.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen