LEBENSGESCHICHTE Familie sammelt Geld für Behandlung ihrer kranken Tochter: Epilepsiekranke Vivian ist Probandin und fliegt bald in die USA Vieles hat Familie Ubieto aus St.Gallen schon ausprobiert, nichts hat gegen die schwere Epilepsie ihrer Tochter Vivian geholfen. Vivian konnte mal auf zwanzig zählen und gehen, jetzt sitzt sie im Rollstuhl und spricht nur noch ein paar Worte. Nun sammeln ihre Eltern Geld für eine Behandlung in den USA. Diana Hagmann-Bula 04.07.2021, 17.00 Uhr

Familie Ubieto in ihrem Wohnzimmer in einem Mehrfamilienhaus in Winkeln. Gelingt die Online-Sammelaktion, fliegt sie im August in die USA. Dort nimmt Tochter Vivian an einer klinischen Studie teil. Bild: Arthur Gamsa

Sie liegt bei ihrem Vater im Schoss, lässt sich die Stirne streicheln, döst immer wieder weg. Zwischendurch zittert sie und verkrampft sich. «Die Nachwehen eines kleinen Anfalls», wie Mutter Caroline Ubieto sagt. Das Gespräch, das die Erwachsenen nebenan führen, scheint das Mädchen nicht zu interessieren.

Eine halbe Stunde später richtet es sich wieder auf, verlangt nach Büchern. Nach Conni, dem blonden fröhlichen Mädchen mit der roten Schleife im Haar, das die lesenden Kinder mit auf alltägliche Abenteuer nimmt. Und nach Pooh, dem Bären. Protagonisten, die üblicherweise Mädchen und Buben im Kindergartenalter begeistern. Vivian ist 14 Jahre alt. Und sie leidet an einer ausgeprägten, seltenen Form von Epilepsie, dem Dravet-Syndrom. Ein Defekt des Gens SCN1A auf dem Chromosom 2. Vivian kann das Eiweiss, das dazu beiträgt, dass der Informationsfluss von einer Nervenzelle zu einer anderen funktioniert, nicht oder nur unvollständig produzieren.

Vivian mit sechs Monaten: Assistentinnen messen mit einem Elektroenzephalogramm die elektrische Aktivität im Gehirn des Babys. Bild: PD

Vater Marco Ubieto, ein Architekt, blättert zur nächsten Seite im Bilderbuch. Wo hockt die Katze? Vivian zeigt drauf. Sie spricht wenig, immer die gleichen Worte. Caroline Ubieto sagt:

«Dabei hat sie mal das ABC-Lied gesungen, von 1 bis 20 gezählt, gerannt ist sie auch. Alles weg. Das Dravet-Syndrom ist eine degenerative Krankheit.»

Vivian sitzt nun im Rollstuhl, eine lila Abdeckung schützt die Speichen. «Ihre Lieblingsfarbe», sagt Caroline Ubieto. Und wischt dem Mädchen den Speichel weg, der aus seinem Mund tropft. Später wird sie ihrer Tochter eine Mahlzeit eingeben, sie stützen auf dem kurzen Weg zur Toilette. Es ist ein guter Tag im Leben von Vivian.

Video produziert, um sich vorzustellen: Auf der Internetseite www.flightsforacure.ch erzählt Familie Ubieto ihre Geschichte. Video: pd

Fördern, was noch da ist

Ein schlechter Tag sieht so aus. Die Mutter gibt Vivian Nahrung und Flüssigkeit über eine Magensonde ein. Bis zu sieben grosse Anfälle innerhalb von 30 Minuten hat das Mädchen zurzeit. Früher waren es bis zu 22 solcher Anfälle in 24 Stunden. Sie lassen Vivian kraftlos und apathisch zurück. Der erste kommt gegen 10 Uhr, der letzte endet kurz vor Mitternacht. Oft kann Vivian erst am frühen Morgen einschlafen. Caroline Ubieto:

«Ein Anfall ist für den Körper wie ein Marathonlauf.»

Manchmal vergehen danach drei bis fünf Tage bis zur nächsten Häufung, manchmal gönnt die Krankheit Vivian keinen einzigen Tag Pause. Kurze Anfälle dauern ein paar Minuten, lange bis zu 45 Minuten. «Status epilepticus, nennt man sie. Dann wird es gefährlich für Vivian», sagt Caroline Ubieto. Das Mädchen versteift sich, beginnt zu zucken, die Sauerstoffsättigung nimmt ab. «Die Lippen werden blau, das Gesicht blass», beschreibt Caroline Ubieto. Immer wieder mal muss sie mit Vivian wegen eines Status epilepticus ins Kinderspital fahren.

Vivian im Jahr 2013: Ihr erster Schultag an CP-Schule St.Gallen, einer Institution für Kinder mit körperlicher Beeinträchtigung. Bild: PD

Die Krankheit schränkt Vivian stark ein. Oft geht sie später zur Schule, weil sie noch müde von der schlechten Nacht ist. Seit drei Jahren verbringt sie den Tag in der Stiftung Kronbühl in Wittenbach. «Dort wird gefördert, was noch da ist.» Die Krankheit schränkt auch die Eltern ein. «Was viele während Corona erlebt haben, kennen wir seit Jahren.» Sie sitzen beim schönsten Sommerwetter drinnen, weil Vivian gerade einen Anfall hatte. Oder sie sagen ein schon lange organisiertes Fest ab, weil es ihr nicht gut geht. Caroline Ubieto, einst Flugbegleiterin, später Assistentin an der Universität St.Gallen, hat ihre Berufe aufgegeben. Sie hat nun eine wichtigere Aufgabe. Sie pflegt ihre Tochter.

Dem Arzt auch schon eine CBD-Behandlung vorgeschlagen

19. August 2007. Vivian ist fünf Monate alt, badet in den Ferien im Allgäu mit den Eltern im Pool. Plötzlich beginnt das Baby zu zucken, hat den ersten epileptischen Anfall. 18 Minuten dauert er. 18 Minuten, die das Leben von Caroline und Marco Ubieto grundlegend verändern. Andere würde eine solche Diagnose zerfressen. Das Ehepaar, das in seinem Wohnzimmer in einem Mehrfamilienhaus in Winkeln sitzt, wirkt trotz allem aufgestellt und optimistisch. «Wir machen das Beste daraus. Vivian ist ein Schatz, das hilft und gibt uns Kraft.» Kraft, um nach einer Krise wieder zu lachen, sich Zeit zu nehmen für das Kind, auch wenn sie Zeit für sich bräuchten. Um ihm Liebe zu geben, obwohl sie gerade abgekämpft sind.

Auch Kraft, um sich mit anderen betroffenen Familien über Social Media auszutauschen, sich über neue Therapien zu informieren, sie auszuprobieren.

«Alle gängigen Medikamente haben wir getestet. Wir haben sie sogar kombiniert. Ausser Nebenwirkungen haben sie nichts gebracht.»

Das eine Mittel habe Vivian aggressiv werden lassen, das andere habe ihr den Appetit geraubt, ein drittes brachte Sprachstörungen. Wochenlang bereitete Caroline Ubieto Mahlzeiten gemäss der ketogenen Diät vor. Die fettreiche Ernährung soll bei Epilepsiepatienten die Anzahl Anfälle senken, heisst es. «Zehn Monate lang hat das gewirkt, dann nicht mehr», sagt sie. Auch haben sie es schon mit CBD versucht, das entkrampfend wirken soll. «Als ich unseren Arzt angerufen und davon erzählt habe, waren medizinische Cannabinoide in der Schweiz noch nicht bekannt. Ich war ganz nervös und dachte mir, was er wohl von mir halten werde», erzählt Caroline Ubieto lachend. Informationen zu aufkommenden Therapieansätzen bekommt die Mutter oft aus den USA, über Foren im Internet.

Vivian ist eine von 70 Probandinnen und Probanden

Nun schöpft sie gerade neue Hoffnung. Grosse Hoffnung. Und für diese sammelt sie Geld. Über Betroffene in Amerika hat sie von einer gentherapeutischen Behandlung erfahren, die in einer klinischen Studie getestet werden soll. Die Firma Stoke unternimmt den Versuch, das Medikament hat erst eine Bezeichnung, noch keinen Namen: STK001 solle das gesunde Allel im defekten Gen verstärken, so Caroline Ubieto. «Das Medikament wird mit mehreren Spritzen direkt ins Rückenmark verabreicht, verändert das Gen nicht, sondern arbeitet an ihm.»

Vivian an Silvester 2015. Die Familie machte Ferien auf der kanarischen Insel Fuerteventura. Sie mag das Meer. Bild: PD

Die Mutter tönt plötzlich ganz euphorisch, wenn sie erzählt. Vielversprechend sei diese Methode, meint sie. Bisher seien nur die Symptome behandelt worden, nicht die Ursache der Krankheit. Zwei Jahre lang hat sie sich darum bemüht, dass ihre Tochter an der klinischen Studie teilnehmen kann. 70 Probanden sind vorgesehen, alle im Alter zwischen 2 und 18 Jahren. Eine Reise nach Florida später, nach Gesprächen vor Ort mit dem leitenden Arzt, einem virtuellen Screening, um festzustellen, ob Vivian tatsächlich geeignet ist für die Studie, vielen Fragen und noch mehr Nachdruck («ich bin freundlich penetrant») steht fest: Im August fliegt die St.Galler Familie nach Amerika, um ihrer Tochter dort die erste Spritze mit dem neuen Medikament verabreichen zu lassen.

Danach bleibt das Mädchen einen Tag zur Beobachtung im Spital. Eine Woche später folgen weitere Tests, dann wieder eine Spritze, erneute Beobachtung, eine dritte Spritze, abermals Tests. Fortan brauche es jährlich etwa drei weitere Spritzen, um das Medikament aufzufrischen, so Caroline Ubieto. «Die Studie soll zeigen, welche Dosis wie oft nötig ist.» Ob und wann das Medikament in der Schweiz zugelassen ist und wie viel es kosten wird – «alles Zukunftsmusik», sagt sie. Normalerweise würden Probanden jedoch lebenslanges Anrecht auf das Mittel haben. Über die Testergebnisse wird die St.Gallerin schweigen müssen. «Ich werde vermutlich eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben.»

Lachen trotz vieler Tiefs: Vivian mit ihrem Vater Marco Ubieto an Pfingsten 2020 auf der Rigi. Bild: PD

Hoffnung ist grösser als Angst vor Nebenwirkungen

Caroline Ubieto: «Die Firma, die die Studie durchführt, bezahlt zwar das teure Medikament, aber keine Reisekosten. Und diese summieren sich ganz schön.» Bis zu 16 Termine verteilt über zwei bis drei Jahre wird die Familie in den USA wahrnehmen müssen. «Unsere Tochter braucht 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche Betreuung. Sie reagiert sehr empfindlich auf Hitze und in Florida wird es nun brütend heiss sein. Wir müssen sie zu zweit begleiten.»

Caroline Ubieto rechnet mit 80'000 Franken Ausgaben für Flüge, Unterkunft, Verpflegung und Mieten von medizinischen Geräten (zum Beispiel Sauerstoff). «So gross ist unser finanzielles Polster nicht. Wir haben diese Summe nicht auf der Seite.» Deshalb sammelt sie per Crowdfunding. Über 40'000 Franken sind schon zusammengekommen, 40'000 Franken fehlen noch. Wunderschön sei es, diese Solidarität zu erleben, so Caroline Ubieto. Sie gebe ihr Energie bis ans Ziel.

«Es hat mich viel Überwindung gekostet, an die Öffentlichkeit zu gehen. Mit meinem finanziellen Anliegen und der Geschichte meiner Tochter.»

Doch die Hoffnung ist grösser als die Bedenken. Grösser auch als die Ängste vor möglichen Nebenwirkungen des Mittels, vor einem Anfall Vivians im Flugzeug. «Wir sind nicht blauäugig. Wir wissen, dass unsere Tochter nicht aus dem Rollstuhl aufstehen und gehen wird. Aber wir wünschen uns sehnlichst Linderung für sie.» Erholsamere Nächte, dass Vivian sich sprachlich wieder besser ausdrücken kann, ihre Motorik sich verfeinert, sie selbstständiger sein kann. Ein grosses Abenteuer liegt vor Familie Ubieto. Und danach warten hoffentlich mehr gute als schlechte Tage auf Vivian. Tage, an denen sie wieder häufiger ihr breites Lachen lacht.

Spenden sind möglich unter: www.flightsforacure.ch

Songs für Vivian: Thomas Straumann von Red Cube singt am Donnerstag, 8. Juli 2021, vor der Raiffeisenbank (Vadianstrasse 17) in St. Gallen. Der Anlass ist öffentlich.