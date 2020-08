Interview «Melbourne ähnelt einer Geisterstadt, es ist ein beängstigendes Gefühl»: Wie ein Goldacher in Australien den zweiten Lockdown erlebt Roland Isler lebt seit 1982 in Australien. Er erlebt den zweiten Lockdown in Melbourne aus nächster Nähe mit, samt Ausgangssperre und Maskenpflicht. Die Millionenmetropole gleiche einer Geisterstadt. Matthias Stadler aus Aukland 02.08.2020, 17.58 Uhr

Roland Isler wohnt seit 1982 in Australien. Mit Angehörigen in Goldach bleibt er in Kontakt. Bild: PD

In Melbourne wütet dieser Tage eine zweite Corona-Welle. Seit dem 9. Juli befindet sich die zweitgrösste australische Stadt in einem erneuten Lockdown. Dies, nachdem bereits im März und April die Stadt lahmgelegt wurde. Die fünf Millionen Einwohner können nur für wenige Ausnahmen aus dem Haus, in der Öffentlichkeit gilt die Maskenpflicht. Betroffen davon sind auch rund 5100 Schweizer, die in und um die Stadt leben. Einer davon ist der 61-jährige Roland Isler aus Goldach.

Melbourne verzeichnet von Tag zu Tag schlimmere Zahlen, über 500 Neuinfizierte und mehrere Tote pro Tag registrieren die Behörden momentan. Wie geht es Ihnen?

Roland Isler: Mir und meiner Familie geht es körperlich soweit gut. Psychisch ist es mittlerweile aber schwierig, da man kaum mehr aus dem Haus darf. Somit gibt es keinen persönlichen Kontakt mit anderen mehr. Ich vermisse meine Freunde und Verwandten. Was ausserdem auf die Stimmung drückt:

Niemand weiss, wann sich die Lage

endlich bessert.



Wie sieht Ihr Alltag aus?



Ich führe die interne Druckerei einer grossen Schule mit über 3300 Schülern in Melbourne. Die älteren Schüler im Alter zwischen 16 und 18 Jahren kommen zur Schule, etwa 1400 Kinder. Die jüngeren lernen von zu Hause aus. Ich werde vor Ort gebraucht und bin einer der wenigen nicht-Lehrer, der wieder vor Ort sein darf. Hier versuche ich, mich so gut es geht von anderen «abzukapseln». Ich habe Hunderte Plakate mit den neuen Verhaltensregeln für den schulinternen Gebrauch gedruckt. So gilt ein «Einwegverkehr» in den Klassenzimmern, ebenso Abstand zu halten und Maskenpflicht.

Wie sieht es in der Stadt momentan aus?

Melbourne ähnelt einer Geisterstadt, es ist ein beängstigendes Gefühl. Es sind nur wenige Leute unterwegs. Viele haben langsam die Nase voll. Denn man sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Die Behörden sagten, der zweite Lockdown werde sechs Wochen dauern. Aber es ist jetzt schon klar, dass es noch länger geht. Es ist auch völlig offen, ab wann wir wieder reisen können. Wir können ja auch nicht aus dem Bundesstaat Victoria raus.

Die Grenzen zu den anderen australischen Staaten sind zu, ins Ausland können

wir auch nicht.

Eines gilt es aber festzuhalten: Die meisten Leute halten sich gut an die Vorgaben.

Roland Isler präsentiert – vorbildlich mit Maske – heimatliche Zeichen auf seinem Auto. Bild: PD

Melbourne befand sich im März und April schon einmal im Lockdown. Was ist nun anders?

Im ersten Lockdown hatten wir mehr Freiheiten. Es gab auch keine Maskenpflicht, nun gibt es eine solche. Während des ersten Lockdowns hiess es, die Bevölkerung soll so gut wie möglich daheim bleiben, man wurde nicht gebüsst. Jetzt darf man nur noch für medizinische Angelegenheiten, körperliche Ertüchtigung, Einkäufe und für die Arbeit aus dem Haus, wenn diese nicht von zu Hause aus erledigt werden kann. Die Polizei kontrolliert das mit Hunderten von Polizisten und Dutzenden Kontrollstellen. Wenn man sich nicht daran hält, wird man mit einer Busse von über 1600 Dollar (entspricht rund 1000 Franken) gebüsst.

In Melbourne wurde vor beiden Lockdowns Toilettenpapier gehamstert. Wie haben Sie sich auf die Einschränkungen vorbereitet?

Als ich die ersten Nachrichten zu den WC-Papier-Hamstereinkäufen gesehen habe, musste ich laut lachen. Ich konnte es kaum glauben, dass sich Leute so benehmen. Meine Frau und ich machen keine Hamstereinkäufe. Wir waren und sind gut vorbereitet und haben immer einen soliden Vorrat in der Garage.

Aktiv für Auslandschweizer Roland Isler wuchs in Goldach auf. Er absolvierte die Lehre zum Schriftsetzer beim «Nebelspalter» in Rorschach. Der mit einer Franko-Australierin verheiratete 61-Jährige wanderte 1982 nach Melbourne aus, ist aber nach wie vor eng mit der Schweiz verbunden. Im Auslandschweizerrat vertritt er die Interessen der Schweizer in Ozeanien und bringt diese in der offiziellen Schweiz an. Zudem war er während mehrerer Jahre im Vorstand des Schweizer Clubs Victoria, mittlerweile ist er Ehrenmitglied des Vereins. (mst)

Sie sind seit 2009 im Auslandschweizerrat und sind auch im Schweizer Club des Bundesstaats Victoria aktiv. Sie kennen also viele Schweizer in der Gegend. Wie geht es anderen Schweizern in Melbourne?

Es gibt einige Fälle, wo finanzielle Not am Mann ist. Einige Schweizer haben ihre Stelle verloren und können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Wir versuchen mittels Schweizer Wohltätigkeitsvereinen, die Schweizer in Australien unterstützen, zu helfen. Ansonsten geht es vielen gleich, wir sitzen alle im selben Boot. Wir versuchen, die Verbundenheit untereinander aufrecht zu erhalten, gerade auch im Hinblick auf den 1. August, den wir sonst immer feiern.

Jetzt können wir das nur virtuell machen.

Sie leben seit 1982 in Australien. Vermissen Sie in solchen Zeiten Ihre Heimat?

Ich denke jeden Tag an die Heimat und ich spreche jede Woche mit meinem bald 90-jährigen Vater, der in Goldach lebt. Auch mit meinen anderen Familienangehörigen und Freunden stehe ich in regelmässigem Kontakt. Aber das wäre auch ohne Covid-19 der Fall. Was ich bedaure, ist, dass meine Frau und ich momentan nicht in die Schweiz reisen können, und wir nicht wissen, wann es wieder möglich sein wird. Das tut schon weh. Aber es ist nicht so, dass ich Heimweh hätte oder zu Tode betrübt wäre. Denn ich fühle mich sowohl als Bürger von Australien als auch der Schweiz.