Heini Stricker will die Bauern im Mörschwiler Gemeinderat vertreten

Für Heini Stricker sind es nicht zuletzt die Bauern, die Mörschwil zu einer attraktiven Wohngemeinde machen. Damit es so bleibt, will er am 27. September in den Gemeinderat gewählt werden. Die Zeit für das Amt zu finden, ist für ihn eine reine Organisationsfrage.