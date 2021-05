Law Clinic Über 100 Fälle bearbeitet: Kostenlose Rechtsberatung an der HSG ist auf Erfolgskurs Die Law Clinic ist seit ihrer Gründung auf über 50 Mitglieder angewachsen. Die Pandemie hat auch die Arbeit der Rechtsberatung verändert. Laura Widmer 10.05.2021, 05.01 Uhr

Der Vorstand der Law Clinic besteht in der Übergangszeit aus sieben Mitgliedern: Manuel Schmid, Pepe Hünerwadel, Ilayda Baris, Yannick Reidy, Tommaso Giardini, Chiara Bolter und Elisabeth Burkhardt (von links). Bild: Tobias Garcia

Der Vermieter weigert sich, die Heizung aufzudrehen oder der Arbeitgeber möchte Überstunden nicht kompensieren lassen: Für solche und ähnliche Probleme bietet die Law Clinic an der HSG seit rund zwei Jahren Hilfe Rechtsberatungen an.

Über hundert Fälle hat die Law Clinic seit ihrer Gründung bearbeitet. Der studentische Verein der Universität St.Gallen bietet eine Rechtsberatung durch Studierende an. Gründungsmitglied Chiara Bolter und Vorstandsmitglied Manuel Schmid sind zufrieden damit, wie sich der Verein entwickelt hat. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Studierende und Personen, die sich keine Beratung durch ein Anwaltsbüro leisten können. Ihr Ziel ist es, dass die Hemmschwelle für eine Anfrage nicht zu hoch ist, sodass man mit jedem noch so kleinen rechtlichen Problem auf sie zukommen kann. Die Fälle werden während der Vorlesungszeit bearbeitet.

Neue Rechtsbereiche kommen dazu

Die Law Clinic hatte sich bei der Gründung im Jahr 2018 auf einige Rechtsbereiche beschränkt. Mit der Zeit und etwas mehr Erfahrung sind jedoch immer mehr Rechtsgebiete dazugekommen, in denen nun erfolgreich Fälle bearbeitet werden, erzählen Bolter und Schmid.

Hauptsächlich werden Fälle aus dem Miet- und Gesellschaftsrecht abgedeckt, aber auch Fragestellungen aus dem Arbeitsrecht sind häufig. Schmid hebt auch die Zusammenarbeit mit Start-ups hervor, die ebenfalls zu wichtigen Klienten geworden sind. Die Arbeit sei befriedigend, auch das Feedback der rund 50 Mitglieder sei positiv. Besonders schätzen Bolter und Schmid, wenn eine Rechtsberatung zu einem Ergebnis komme:

«Natürlich freut man sich etwa, wenn ein Mietzins gesenkt und damit jemandem geholfen werden konnte.»

Die Zusammenarbeit mit dem St.Galler Anwaltsverband hat sich bewährt. Mitglieder der Law Clinic können Auskunft erteilende Anwältinnen und Anwälte begleiten und noch mehr Praxisluft schnuppern.

Corona verändert den Alltag

Die Coronapandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen haben auch die Arbeit der Law Clinic verändert.

Geplante Events konnten nicht durchgeführt werden und auch die soziale Komponente leidet unter der Pandemie. Chiara Bolter erklärt: «Der Austausch unter den Mitgliedern, welcher bei einem Studentenverein sehr wichtig ist, konnte nicht wie erwartet stattfinden.» Zudem musste die gemeinsame Fallbearbeitung, die in der Arbeitsweise der Law Clinic verankert ist, digital erfolgen.

Chiara Bolter ist Gründungsmitglied der Law Clinic. Bild: Michel Canonica

Auch organisatorisch hat sich die Law Clinic weiterentwickelt. Anfragen werden nicht mehr ausschliesslich schriftlich beantwortet, häufig ist der Griff zum Telefon die bessere Option. Statt umständlich einen Sachverhalt zu umschreiben, können Fragen einfach gestellt werden. «Es ist effizienter, sich direkt auszutauschen», sagt Bolter. So könnten auch Sprachbarrieren umschifft werden, sagen die Vorstandsmitglieder. Auch das fehlende Fachvokabular von Laien falle weniger ins Gewicht. Die Routine, die sich der Verein und seine Mitglieder erarbeitet haben, zahlt sich aus. Manche Anfragen können so schneller beantwortet werden. Schmid sagt:

«Es gibt aber auch komplexe Fälle, die wir mehrere Monate begleiten.»

Wechsel im Vorstand

Chiara Bolter wird sich, wie die anderen Gründungsmitglieder, aus dem Vorstand zurückziehen. Sie beendet ihr Studium in diesem Jahr. Der Verein wird künftig von Manuel Schmid und zwei weiteren Studenten geführt. Es kann sein, dass sich in Zukunft einige operative Abläufe in der Rechtsberatung verändern werden, jedoch wird es keine strategische Neuausrichtung geben. Im Fokus bleibt stets die unentgeltliche Rechtsberatung. Chiara Bolter ist überzeugt, dass der Verein in gute Hände übergeben wird.

Die Law Clinic ist seit der Gründung stark gewachsen, von 15 auf zurzeit rund 50 Mitglieder, die Rechtsberatung leisten. Seit Start des Vereins sind viele Bewerbungen von Studierenden eingegangen. Nicht alle konnten angenommen werden. Bolter sagt:

«Bei der Auswahl der Mitglieder wird besonders darauf geachtet, ob die Person ins Team passt, wobei die soziale Komponente und die Motivation im Zentrum stehen.»

Ebenso wichtig sei eine gewisse Flexibilität: Mitglieder müssen sich neben dem Studienalltag Zeit nehmen, um Fälle bearbeiten zu können. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und können Erfahrung sammeln für den späteren Berufsalltag.

Mittlerweile nutzt die Law Clinic für das Klienten- und Fallmanagement eine professionelle Business-Software, die auch in vielen Anwaltsbüros verwendet wird. Die Mitglieder lernen dadurch neben der Rechtsanwendung auch praxisrelevante IT-Fähigkeiten. «Davon können unsere Mitglieder später sicher profitieren.»