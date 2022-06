Glücksgefühl: Ein Horner schafft den 100-Kilometer-Lauf von Biel

Laufsport «Bei Kilometer 75 dachte ich, es geht nicht mehr»: Der Horner Thomas Raths hat erstmals am 100-Kilometer-Lauf in Biel teilgenommen und kam glücklich ins Ziel 12 Stunden, 39 Minuten und 46 Sekunden brauchte der Leiter Dachunterhalt der Streule & Alder AG für die 100 Kilometer. Er wurde begleitet von seinem Turnkameraden Jürg Pargätzi als Velocoach und von einem kleinen Fanclub, der ihn an der Strecke lautstark anfeuerte. Daniel Wirth 14.06.2022, 12.00 Uhr

Thomas Raths bei Kilometer 95 in der Umgebung von Pieterlen am Jurasüdfuss. Der Akku seiner Uhr hatte hier schon den Geist aufgegeben. Jürg Pargätzi

Der 47-jährige Horner Thomas Raths hat am Wochenende an den Bieler Lauftagen den 100-Kilometer-Lauf absolviert. Für das Mitglied des Turnvereins Horn war es eine Premiere. Er brauchte 12 Stunden, 39 Minuten und 36 Sekunden, verlor drei Kilogramm Körpergewicht und verbrauchte rund 9000 Kalorien. Im Ziel überkam den Läufer ein «einmalig tiefes Glücksgefühl», wie er im Interview erzählt.

Thomas Raths, wie geht es Ihnen 48 Stunden nach dem Zieleinlauf?

Eigentlich gut. Ein Fussgelenk ist noch angeschwollen, muskulär ist alles in Ordnung. Ich bin glücklich und zufrieden.

Was bringt einen dazu, einen 100-Kilometer-Lauf zu absolvieren?

Früher spielte ich Handball. Etwa bis 32. Dann rissen meine Kreuzbänder. Ich begann mit Laufen. Irgendwann schenkten mir Kollegen einen Startplatz beim Zürich Marathon. Ich nahm teil und kam ins Ziel. Ich lief später am Rheinquelle-Trail und am Transruinaulta, das sind Marathons mit vielen Höhenmetern. Irgendwann reifte in mir der Gedanke, einen Ultramarathon wie den 100-Kilometer-Lauf an den Bieler Lauftagen zu absolvieren.

Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Volleyball und Unihockey im Turnverein Horn reichen dafür nicht.

Ich las Bücher von Läufern, die das schon gemacht haben. Aber um es einfach zu sagen: Ich lief in den vergangenen Monaten und Wochen sehr viel, jedes Wochenende mindestens 30 Kilometer und auch unter der Woche trainierte ich regelmässig, um viele Kilometer in die Beine zu bringen. Und ich achtete auf die Ernährung und die Gesundheit.

Dieses Wochenende war es dann so weit. Wie erlebten Sie den Start?

Es war ein Massenstart. Alle rund 500 Läuferinnen und Läufer starteten gemeinsam um 22 Uhr. In Biel säumten sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer die Strecke. Das machte mich nervös und ich hatte einen zu hohen Puls. Irgendwann legt sich das dann.

Laufen in der Nacht. Das ist nicht besonders aufregend, oder?

Ich hatte auch die eine oder andere Krise. Manchmal ging es kilometerweit geradeaus. Ich sah vorne und hinten nur Stirnlampen und wusste nicht, wo ich war. Das war ungefähr bei Kilometer 40.

Sie kamen als 156. von rund 400 Läuferinnen und Läufern ins Ziel. Dachten Sie einmal ans Aufgeben?

Bei Kilometer 75 traf es mich hart. Ich konnte nicht mehr laufen, musste gehen und Dehnübungen machen. Ich hatte Schmerzen. Was mich motivierte, waren meine Freundin Sandra Dürr und weitere Unterstützerinnen und Unterstützer, die immer wieder an der Strecke warteten und mich anfeuerten. Das war ganz wichtig für mich und ich raffte mich auf und schaffte es bis ins Ziel.

Sie wurden begleitet von einem Velocoach. Das war ihr Kamerad Jürg Pargätzi vom Turnverein Horn. Wie wichtig war er für Sie?

Er war von enormer Wichtigkeit. Er war quasi mein Blitzableiter, hörte mir zu, wenn es mir schlecht ging, brachte Proviant, wenn ich etwas zum Essen oder zum Trinken brauchte – er war immer für mich da.

Thomas Raths bei einem Trainingslauf zur Vorbereitung auf den 100er von Biel. Jürg Pargätzi

Nehmen Sie 2023 wieder am 100er von Biel teil?

Als ich am Ziel war, sagte ich mir: Diesen Lauf hast du heute zweimal gemacht; das erste und das letzte Mal. Aber jetzt schliesse ich eine Teilnahme im nächsten Jahr schon nicht mehr gänzlich aus.

Was ging Ihnen noch durch den Kopf, als Sie im Ziel von ihrem Fanclub in Empfang genommen wurden?

Es war sehr, sehr emotional. Stolz und Freude haben mich kurzerhand übermannt. Es war ein einmalig tiefes Glücksgefühl.

Wie viel Körpergewicht haben Sie in den gut zwölfeinhalb Stunden verloren, oder anders gefragt, wie viele Kalorien haben Sie verbraucht?

Ich weiss es nicht exakt. Bei Kilometer 72 war der Akku meiner Uhr leer. Ich schätze, dass ich gut drei Kilogramm verloren und gegen 9000 Kalorien verbraucht habe.

Wie schmeckte das erste Bier nach Vollbringen dieser grossen Leistung?

Nicht besonders gut. Das zweite musste ich sogar weitergeben.