LATEINMONAT «Der Status ist nicht mehr der gleiche, aber das ist auch eine Chance»: Wer heute in St.Gallen noch Latein lernt – und warum Mit dem lateinischen Kulturmonat IXber werden in der ganzen Ostschweiz kreative Zugänge zum Latein geschaffen. Die «tote Sprache» hat einen schweren Stand. Trotzdem ist das Interesse an antiken Sprachen in St.Gallen nicht nur an Gymnasien stabil. Luca Ghiselli 16.11.2021, 05.00 Uhr

Die jährliche Rom-Exkursion ermöglicht es Lateinschülerinnen und -schülern der Kantonsschule am Burggraben, persönliche Bezüge zum Gelernten herzustellen. Bild: PD

Schulfächern eilt ihr Ruf manchmal voraus. Mit Latein verhält es sich in etwa so: Viele, die während ihrer Schulzeit selbst Vokabeln büffelten, Deklinationen und Konjugationen übten und Caesar oder Cicero übersetzten, haben eine zwiegespaltene Erinnerung an diese Zeit. Verkopft war's manchmal, streng, umständlich, trocken. Und jene, die keine einzige Lateinlektion hatten, vermissen es in ihrem späteren Leben selten.

Dann gibt es wenige, die das Interesse an der Antike früh packt und kaum mehr loslässt. Die Latein studieren und dann Latein lehren. Und womöglich im eigenen Unterricht versuchen, das in Schieflage geratene Image zu korrigieren. Dazu gehört Patrick Kuntschnik. Er unterrichtet an der Kantonsschule am Burggraben Latein und präsidiert den Verein IXber, der jedes Jahr im November den lateinischen Kulturmonat in der Ostschweiz durchführt. Mit Referaten und einem Übersetzungswettbewerb für Schülerinnen und Schüler sollen aktuelle, frische Zugänge den Bogen zur antiken Sprache und Kultur schaffen (siehe Zweittext).

Ein Überblick über zwei Jahrtausende lateinische Texte von Frauen Im Rahmen des lateinischen Kulturmonats IXber referiert am Dienstag, 16. November, 18.30 Uhr, die Latinistin Skye Shirley vom University College London in der Aula der Kantonsschule am Burggraben. Unter dem Titel «Muse-Sisters: Two Millennia of Women's Writings in Latin» gibt sie einen Überblick über zwei Jahrtausende, indem sie verschiedene Texte von Frauen in lateinischer Sprache thematisiert und analysiert. Zutritt nur mit Covid-Zertifikat. (ghi)

Weg vom reinen Vokabeln büffeln, hin zu kulturgeschichtlichen Zusammenhängen

Niederschwellige Zugänge und aktuelle Bezüge können der Lateinvermittlung nur guttun. Denn das Fach hat einen schweren Stand. Dass die meisten Schweizer Universitäten ihre Lateinanforderungen für geisteswissenschaftliche Studiengänge vor einigen Jahren deutlich zurückgeschraubt haben, war dem Zulauf auf Gymnasialstufe nicht gerade zuträglich. Patrick Kuntschnik mag in den Abgesang des Lateins nicht einstimmen. Es treffe zwar zu, dass Latein als Fach nicht mehr denselben Status geniesse, den es noch vor wenigen Jahrzehnten hatte. «Das ist aber auch eine Chance.»

Die Entwicklung ermögliche es, den Fokus etwas weg von der rein sprachlichen Kompetenzförderung und hin zu kulturgeschichtlichen Aspekten zu verschieben. Neben Sprachbetrachtung und Etymologie erhalten beispielsweise Ideengeschichte, antike Motive in der Populärkultur und die Antworten der klassischen Philosophie auf allerlei Lebensfragen im Unterricht ein schärferes Profil. Und natürlich gehöre zur Allgemeinbildung der Lateinerinnen und Lateiner auch die griechische Mythologie, sagt Kuntschnik. «Es geht darum, den jungen Leuten nicht nur Sprachkompetenz weiterzugeben, sondern ihnen im Lateinunterricht die Gelegenheit zu geben, anhand von Originaltexten mit Menschen, die vor zweitausend, tausend oder fünfhundert Jahren lebten, in ein Gespräch zu treten und über diese Begegnung auch in eigenen Texten zu reflektieren».

2000 Jahre alte Aktualität

Lateinlehrpersonen an Gymnasien wie auch Sekundarschulen versuchten im Unterricht stets, aktuelle und brisante Texte auszuwählen oder mit neuen Fragen auf die Klassiker zuzugehen, sagt Patrick Kuntschnik. Ist das Carpe-diem-Gedicht des Horaz ein aufmunterndes «Nutze den Tag» oder eine Aufforderung zu Sex? Warum wird im 15. Jahrhundert einem 23-jährigen Senkrechtstarter namens Pico verboten, seine Ideen über die Menschenwürde öffentlich vorzutragen? Was halten wir davon, dass die Nymphe Echo bei Ovid unschuldig dazu verdammt wird, nur stets die letzten paar Wörter ihres Gesprächspartners zu wiederholen, ohne je mehr etwas von sich aus sagen zu dürfen?

Lateinerinnen und Lateiner der Kantonsschule am Burggraben beim Workshop mit Gastreferentin Skye Shirley. Bild: PD

Der hohe Anspruch an die Relevanz der Inhalte spiegelt sich auch im Programm des IXber: Gleich mehrere Anlässe werfen anlässlich des 50-Jahre-Frauenstimmrecht-Jubiläums ein Schlaglicht auf lateinische Texte, die von Frauen verfasst wurden, zum Beispiel die subtil subversiven Gedichte der Handwerkerstochter Martha Marchina aus dem 17. Jahrhundert, die sich trotz Zurechtweisungen in die Männerdomäne der lateinischen Poesie vorwagte.

Rund 250 Lateinschülerinnen und -schüler am Burggraben

Während Klassengrössen also eher abnehmen, erfreuen sich antike Sprachen an der Kantonsschule am Burggraben aber dennoch einer relativ konstanten Beliebtheit, sagt Lateinlehrer Kuntschnik: «Beispielsweise können wir Griechisch nach einigen Jahren wieder als Freifach anbieten.» Dass das Interesse vorhanden ist, beweisen auch die Zahlen: Rund 250 Schülerinnen und Schüler an der Kantonsschule am Burggraben lernen Latein oder Altgriechisch, entweder im Untergymnasium als Grundlagenfach oder am Gymnasium als Schwerpunkt- oder Freifach. «Diese Zahl ist erstaunlich hoch.»

Zum Vergleich: An der Kantonsschule Trogen sind die Zahlen zumindest anteilmässig sogar noch höher: Von 330 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten besuchen rund 100 Lateinunterricht. Laut Rebecca Graf, Mitorganisatorin des IXber und Lateinlehrerin an der Kanti Trogen, entspreche das in etwa dem Durchschnitt der letzten Jahre. Diese hohen Zahlen lassen sich mit dem Schienenmodell erklären. In den ersten beiden Jahren wählen die Schülerinnen und Schüler zwischen Sprach- und Matheschiene. Das Schwerpunktfach beginnt, anders als in St.Gallen, erst im dritten Jahr.

Auch die Volksschule trägt ihren Teil bei

Etwa die Hälfte der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit Schwerpunktfach Latein an der Kanti am Burggraben haben zuvor das Untergymnasium absolviert. Die andere Hälfte kommt an Sekundarschulen erstmals mit Latein in Berührung. Denn auch dort werden im Rahmen von Leistungskursen erste Grundlagen vermittelt. Laut Martin Annen, Leiter der städtischen Dienststelle Schule und Musik, nehmen im aktuellen Schuljahr 49 Schülerinnen und Schüler dieses Angebot wahr. An allen drei Oberstufen werden im 7. und 8. Schuljahr Kurse à drei Lektionen pro Woche geführt. Annen sagt: «Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Lateinkursen sind in den letzten Jahren konstant, in der Tendenz sogar leicht steigend. Einen Abwärtstrend beobachten wir nicht.»

