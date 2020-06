Larry Peters wird 80: Eine Ausstellung und ein Buch zum Leben und Werk des St.Galler Künstlers mit britischen Wurzeln Im Architekturforum Ostschweiz im St.Galler Lagerhaus ist bis Anfang Juli eine Ausstellung mit Werken von Larry Peters zu sehen. Am Donnerstag hat neben der Ausstellungsvernissage auch noch ein Buch über den in St.Gallen lebenden Künstler mit britischen Wurzeln Premiere. Zufall ist das nicht: Peters ist am 13. März 80 Jahre alt geworden. 10.06.2020, 19.32 Uhr

«Looking at art»: Das Titelbild des neuen Buchs über Leben und Werk von Larry Peters. Bild: PD

(pd/vre) Larry Peters, Künstler und ehemals Dozent an der Schule für Gestaltung St.Gallen, kann in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiern. Bis 5. Juli richtet die Stadt zu seinen Ehren im Architekturforum Ostschweiz im Lagerhaus eine Ausstellung aus, die die Vielschichtigkeit seines künstlerischen Schaffens zeigt. Am Donnerstag, 18.30 Uhr, hat die Geburtstagsausstellung und der Band «Looking at art» Vernissage.

Ein spannender Werdegang zwischen London und St.Gallen

Larry Peters kam am 13. März 1940, also mitten im zweiten Weltkrieg, als zweites Kind eines Billardtischmachers in London zur Welt. Er erlebte eine harte, aber glückliche Kindheit. Als Teenager verdiente er sein Taschengeld mit dem Putzen von Billardsalons in Soho, dem berüchtigten Londoner Viertel der Kriminellen, Gangster und Prostituierten. Nach dem Studium der bildenden Kunst unterrichtete er an der Farnham School of Art in Südengland.

Larry Peters anlässlich einer Ausstellung in der Galerie Oertig. Bild: Jonny Schai (1.9.2013)

Damals, im Swinging London der 1960er-Jahre, hatte er spannende Begegnungen mit vielen Künstlerinnen und Künstlern verschiedenster Richtungen. Darunter waren auch Grössen der Rock- und Popmusik. In dieser Zeit machte er auch erste Erfahrungen mit eigenen Ausstellungen. 1970 siedelte er sich mit seiner Schweizer Frau und zwei kleinen Töchtern in St.Gallen an und zog 1978 nach Esserswil/Roggwil in den Thurgau um.

Ab 1974 war Larry Peters Lehrbeauftragter an der Schule für Gestaltung, wo er zuerst im Vorkurs tätig war. Später begründete und leitete er zusammen mit Roland Hotz das Studium «Farbe, Form, Raum» (kurz FFR) an der Schule für Gestaltung. Heute lebt Larry Peters in Bruggen, im «wilden Westen» der Stadt, wie er selber sagt. Neben Schreiben, Zeichnen und Malen arbeitet er im eigenen Garten, spielt Tischtennis und ist passionierter «Tea Drinker».

Kunst betrachten - und was das auslöst

Ausstellung und Buch geben Einblick in das vielschichtige Werk von Larry Peters. Die Publikation «Looking at art» vermittelt einen Eindruck von beiden Seiten seines Schaffens, von der Kunst und vom geschriebenen Wort. Peters zeigt darin auch seine bildnerische Auseinandersetzung mit dem Thema des Kunstbetrachters: Dabei wird der abgebildete, virtuelle Betrachter vom realen Besucher im Ausstellungsraum beobachtet.

Über 80 Seiten mit Abbildungen demonstrieren praktisch den Umgang von Larry Peters mit diesem Thema. Dabei gehe es ihm weniger um Theorie als um das konkrete Seherlebnis, schreibt die Kunsthistorikerin Corinne Schatz in einem Buchbeitrag. Die Werke von Peters seien ein Angebot, das eigene Sehen und Verhalten zu erleben, zu beobachten und zu hinterfragen.