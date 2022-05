Langsamverkehr Stadtparlament sagt Ja zum Tunnel zwischen Lokremise und Reithalle: Fuss- und Veloverkehr sollen unten durch Gegen die Stimmen der SVP-Fraktion hat das St.Galler Stadtparlament den Velotunnel zwischen Lokremise und Reithalle genehmigt. Die Zustimmung war mit 51 Ja, sieben Nein und zwei Enthaltungen überraschend deutlich. Reto Voneschen 03.05.2022, 22.08 Uhr

Wer zwischen Reithalle und «Sankt Leopard» über die St.-Leonhard-Strasse will, muss heute vier nicht synchronisierte Lichtsignale überwinden. Bild: Reto Voneschen (11.3.2013)

Die Zustände für den Fuss- und Veloverkehr auf der St.-Leonhard-Strasse zwischen Reithalle und Geschäftshaus St.Leonhard sind unbefriedigend. Hier sind sieben Fahrspuren zu überqueren und dabei nacheinander vier nicht synchron geschaltete Lichtsignale zu überwinden. Der Stadtrat will Abhilfe schaffen: Er plant einen Fuss- und Velotunnel zwischen Lokremise und Reithalle für gut 8,6 Millionen Franken. Die Stadtkasse muss davon gut 2,7 Millionen selber tragen.

Grossprojekte fürs Velo im Zentrum angekommen

Das Projekt blieb im Parlament überraschend unbestritten. Alle Fraktionen ausser der SVP stellten sich schon in der Debatte geschlossen dahinter. Die grossen Veloprojekte seien damit erfreulicherweise in der Innenstadt angekommen, gab Peter Olibet (SP) namens der SP/Ju­so/PFG-Fraktion den Takt vor.

Der heutige Übergang für Velo- und Fussverkehr zwischen dem Geschäftshaus St.Leonhard und der Reithalle (hinten im Bild). Bild: Arthur Gamsa (5.5.2021)

Es handle sich um ein teures, architektonisch aber gelungenes Projekt auf der wichtigen Fuss- und Veloachse zwischen Kreuzbleiche, Bahnhof Nord und Stadtzentrum, schloss sich für die Fraktion von FDP und Jungfreisinnigen auch Remo Daguati (FDP) an. Mit dem Bau des Tunnels müsse man die Chance nutzen, das Entwicklungsgebiet Bahnhof Nord endlich aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.

Eine Stadt der kurzen Wege schaffen - wenn nötig halt unten durch

Zustimmung gab’s auch von den Grünen und Jungen Grünen, obwohl fürs Projekt einige Bäume vorübergehend weichen müssen, wie Mischa Herzog (Grüne) anmerkte. Das Projekt schaffe kurze und bequeme Wege, also genau das, was das Leben in der Stadt lebenswert mache, hielt Ivo Liechti (Mitte) für die Fraktion von Mitte und EVP fest.

Ebenfalls Zustimmung signalisierte Marcel Baur (GLP) für Grünliberale und Junge Grünliberale. Er meldet aber doch auch leichte Zweifel an, dass der lange Tunnel vom Fuss- und Veloverkehr akzeptiert werde. An anderen Orten in der Stadt sei das nicht der Fall.

SVP-Kritik am «autofeindlichen» Stadtrat

Komplett anders sah es die SVP-Fraktion. In Zeiten hoher Steuern und leerer Kassen sei der Velotunnel unter der St.-Leonhard-Strasse höchstens «nice to have», wetterte Donat Kuratli. Dies, weil man die kritische Stelle nördlich und südlich davon gut umgehen könne. Dann holte Kuratli zu einem Rundumschlag gegen die aus seiner Sicht autofeindliche Verkehrspolitik des Stadtrates aus. Dessen Verhinderungspolitik würge letztlich die Zufahrt in die Stadt ab.

Der Fuss- und Velotunnel von der Lokremise zur Reithalle soll grosszügig und hell sein. So sollen Kellergefühle gar nicht erst aufkommen. Bild: Stadt St.Gallen (7.3.2022)

Baudirektor Markus Buschor konterte: Die Verkehrspolitik des Stadtrats basiere auf den Beschlüssen des Souveräns. Das Stimmvolk habe an der Urne mehrheitlich entschieden, dass die Stadt den motorisierten Individualverkehr nicht weiter anwachsen lassen dürfe. Das müsse der Stadtrat jetzt umsetzen.

Kein Kellergefühl aufkommen lassen

Beim Projekt versuche die Stadt, möglichst gute Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Passantinnen und Velofahrer den Tunnel später akzeptierten. Dies etwa mit einem Konzept, das Tageslicht in die unterirdische Röhre bringe. So solle darin kein Kellergefühl aufkommen können, hielt Buschor in Richtung von Marcel Baur fest.