St.Galler Stadtrat will Tunnel für Fussgängerinnen und Velofahrer

Langsamverkehr Für 2,7 Millionen: Ein neuer Tunnel soll Velofahrerinnen und Fussgänger schneller in die St.Galler Innenstadt bringen Wer die mehrspurige St.Leonhard-Strasse zu Fuss oder mit dem Velo überqueren will, braucht Geduld und muss sich auf Wartezeiten vor den Lichtsignalen einstellen. Das will der Stadtrat ändern. Er beantragt beim Parlament den Bau einer unterirdischen Fuss- und Radwegverbindung zwischen Reithalle und Lokremise. Christina Weder 08.03.2022

Freie Fahrt für Velofahrerinnen und Velofahrer: Dank eines Tunnels sollen sie künftig nicht mehr vor den Lichtsignalen an der St.-Leonhard-Strassen warten müssen. Visualisierung: Stadt St.Gallen

An der nächsten Sitzung des Stadtparlaments vom 22. März steht neben dem Gegenvorschlag zur Velo-Initiative noch eine zweite Vorlage zum Veloverkehr zur Debatte. Der Stadtrat nimmt sich darin einer «Schwachstelle» im Wegnetz für den Fuss- und Veloverkehr an. Es geht um die stark befahrene St.-Leonhard-Strasse.

Auf Höhe der Reithalle überqueren täglich 2550 Personen die Strasse – 2200 sind zu Fuss unterwegs, 350 mit dem Velo. Sie brauchen Geduld. Denn es gilt, sieben Fahrspuren zu überschreiten, was nur in Etappen möglich ist. Die Fussgänger und Velofahrerinnen gelangen über vier Fussgängerstreifen mit je eigenen Lichtsignalanlagen auf die andere Strassenseite. In den Spitzenstunden müssen sie Wartezeiten von mehr als 90 Sekunden in Kauf nehmen.

Geht es nach dem Stadtrat, soll damit bald Schluss sein. Denn für ihn ist klar: Die Querung der St.-Leonhard-Strasse ist kompliziert, unattraktiv und eng. Und das, obwohl es sich um eine zentrale Verbindung für den Fuss- und Veloverkehr handelt.

Tunnel kostet 8,6 Millionen Franken: Davon trägt die Stadt 2,7 Millionen

Abhilfe soll ein Fuss- und Veloverkehrstunnel schaffen, der die Bogen- mit der Lagerstrasse verbindet. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 8,6 Millionen Franken. Nach ­Abzügen von Bundes- und Kantonsgeldern beträgt der Anteil der Stadt 2,7 Millionen Franken. Der Stadtrat beantragt beim Parlament einen Kredit in entsprechender Höhe.

Nach Ansicht des Stadtrats muss das Ziel einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung sein, das Wegnetz für den Fuss- und Veloverkehr sicher, direkt und attraktiv zu gestalten. Das will er mit dem Tunnel erreichen. Bereits seit zehn Jahren ist die Entflechtung des Verkehrs an dieser Stelle der St.-Leonhard-Strasse ein Thema. Zur Debatte stand schon der Bau einer Fussgängerüberführung oder eines Tunnels für den motorisierten Individualverkehr. Beide Ideen wurden wieder verworfen.

Enge Platzverhältnisse und Öffnungen fürs Tageslicht

Der geplante Tunnel ist 130 Meter lang. Damit er hell und einladend wirkt, soll in den Rampenbereichen Tageslicht einfallen. Zudem sind im Mittelteil zwei runde Tageslichtöffnungen vorgesehen. Die westliche Rampe, die bei der Reithalle in den Untergrund führt, weist aufgrund der engen Platzverhältnisse eine Neigung von zwölf Prozent auf und ist damit nicht behindertengerecht. Deshalb ist auf dieser Seite zusätzlich ein Lift vorgesehen. Die aktuell acht öffentlichen Parkplätze vor der Reithalle sollen aufgehoben werden.

Die östliche Rampe befindet sich zwischen dem Geschäftshaus St.Leopard und dem Hotel Wiesental, das derzeit auf dem Grundstück der Villa Wiesental gebaut wird. Die beiden Bauprojekte – Hotelneubau und Unterführung – seien planerisch aufeinander abgestimmt, heisst es in der Vorlage. Eine zeitliche Abstimmung sei aber aufgrund der komplizierten städtebaulichen Rahmenbedingungen und der aufwendigen Planung nicht möglich gewesen.

Wenn das Stadtparlament das Tunnelprojekt und den damit verbundenen Verpflichtungskredit genehmigt, wird die öffentliche Auflage erfolgen. Es muss mit einer Bauzeit von 20 Monaten gerechnet werden.

