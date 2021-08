Wildschweine suchen in Waldkirch Nahrung

Landwirtschaft Wildsauen richten in Waldkirch Schäden an – sie zu jagen, ist schwierig und wie viele es gibt, weiss niemand genau Derzeit ziehen mehrere Rotten durch das Gebiet am Tannenberg. In Waldkirch und Bernhardzell haben sie auf Äckern nach Futter gesucht und Schäden hinterlassen. Rita Bolt 23.08.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wildschweine fressen vor allem die Früchte von Eichen und Buchen. Geht ihnen diese Nahrung aus, weichen sie unter anderem auf Acker aus. Bild: iStockphoto

Nach zweieinhalb Stunden sieht Markus Schärli die Wildsauen. Es ist Nacht und der Jäger harrt auf dem Hochsitz im Weiler Tierlihueb in Waldkirch aus. Als die Tiere noch 400 Meter entfernt sind, lockt Schärli sie mit Äpfeln an. Die Bachen und ihre etwa zehn Frischlinge beissen an. «Ich habe sie schmatzen gehört», erzählt Schärli später und lacht. Während die Sauen fressen, bringt er das Jagdgewehr in Position und schiesst einen der Frischlinge aus etwa 20 Meter Entfernung.

Das war vor eineinhalb Wochen. Die letzte Wildsau konnten die Jäger der Jagdgesellschaft Tannenberg-Sitter Anfang Dezember 2020 schiessen. Vor zwei Jahren hätte es mit Äpfeln als Lockmittel nicht geklappt, sagt Schärli. Denn die Wildsauen hätten genügend Buchen- und Eichelmast zu fressen gehabt. Jetzt hingegen sei das Futter langsam aufgebraucht und die Jäger können kirren, das heisst, an einem festgelegten Ort Nahrung in kleinen Mengen auslegen, um die Wildschweine anzulocken und zu jagen.

Schäden unter Obstbäumen sind besonders ärgerlich

Auch die Bernhardzeller Jäger sind seit einigen Wochen oft und viele Stunden nachts auf der Jagd. Die Wildsauen halten sie auf Trab. «In den vergangenen Tagen und Wochen konnten drei Sauen erlegt werden», sagt Oskar Trunz, Jagdaufseher der Jagdgesellschaft Bernhardzell. Er selbst hat vor zwei Wochen einen Frischling und zuvor einen Überläufer – also ein zweijähriges Wildschwein – erlegen können, beide auf den Schadenflächen.

In Berhardzell haben Wildsauen ziemlich viele und teils grössere Schäden angerichtet. Besonders ärgerlich sei, dass sie unter Obstbäumen den Boden aufgewühlt haben, sagt Trunz. Das sei unschön.

«Schlimm dabei ist nicht ein möglicher Ertragsausfall, sondern der Aufwand, vor der Obsternte wieder alles herzurichten.»

Wildschweine haben unter Obstbäumen die Erde aufgewühlt. Bild: PD

Die Schäden bestehen insbesondere in den Gebieten Malerhof, Rötisberg, Hätzenwil, Oberhueb und Locherhof. In Bernhardzell seien drei Rotten von sechs, acht und 14 Schweinen unterwegs.

Trunz ist schon seit vielen Jahren intensiv hinter den Wildsauen her. Aber die Sauen seien hochintelligente Tiere und nicht einfach zu «bekommen». «Im vergangenen Jahr konnten wir sechs Wildschweine erlegen. Alle wurden auf den Schadenflächen geschossen.»

Leittiere werden nicht geschossen

«Wildsauen dürfen jederzeit geschossen werden. Es gibt anzahlmässig keine Beschränkung», sagt Mirko Calderara vom kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei. «Die Jäger schiessen aber nicht auf Leittiere», ergänzt Calderara, der selber Jäger ist. Denn wenn eine Leitbache geschossen würde, wären die anderen Tiere orientierungslos, irrten herum, um Nahrung zu finden und würden damit noch grössere Schäden anrichten. Die Leitbache kennt die guten Nahrungsplätze.

Gut drei bis vier Jahre hatten die Landwirte rund um den Waldkircher Tannenberg mehr oder weniger Ruhe vor den Wildschweinen. Sie kämen aber immer wieder. Einmal seien es mehr, das andere Mal weniger, sagt Calderara.

Mirko Calderara, Wildhüter des Fürstenlands. Bild: PD

Wildsauen fressen alles

Derzeit zieht eine Rotte mit etwa zehn bis zwölf Tieren umher, wühlt auf Ackerflächen und hinterlässt Schäden. Die Wildschweine suchen nach Futter: Engerlinge, Mäuse, Würmer. «Wildschweine sind Allesfresser und anpassungsfähig», sagt Jäger Markus Brülisauer von der Jagdgesellschaft Tannenberg-Sitter.

Wildschweine «stecken» ihre Nasen in den Boden, graben sich unter die Erde und hinterlassen grosse Löcher. Die Gräben könnten gut und gerne 20 Zentimeter oder noch tiefer sein. Die Bauern seien darüber verärgert, denn sie müssen die Löcher schliessen. «Und manchmal müssen sie sogar neu ansäen», sagt Brülisauer. Mirko Calderara sagt: «Wenn die Schäden grossflächig sind, kann das oft maschinell erledigt werden.» Für grössere Schäden würden die Landwirte entschädigt.

Auf der Suche nach Futter graben Wildschweine die Erde um. Bild: PD

Das Gebiet in Waldkirch und Bernhardzell sei im Vergleich mit anderen Kantonen, beispielsweise dem Thurgau, ein harmloses Wildsauengebiet. Die Bestände seien bis vor acht Jahren noch gestiegen. Das erwartete Populationswachstum sei aber weder im Rheintal-Werdenberg noch im Fürstenland eingetreten. Dazu sagt Wildhüter Calderara:

«Wir haben vor 15 Jahren mit einer straffen und intensiven Bejagung angefangen und diese ziehen wir bis heute durch.»

Das sei mit ein Grund, dass die Rotten in Schach gehalten würden, so gut es gehe. Denn würde man die Bejagung nicht konsequent angehen, würden sich die Wildschweine übermässig fortpflanzen. Wildschweine haben die höchste Fortpflanzungsrate unter den Wildtieren. «Etwa 200 bis 300 Prozent», sagt Oskar Trunz von der Jagdgesellschaft Bernhardzell.

Grosse Treibjagden gibt es heute nicht mehr

Das in der Tierlihueb erlegte Wildschwein wurde bei Markus Schärli im Schlachtlokal verarbeitet. Es war etwa 20 Kilogramm schwer. Schärli und Brülisauer können sich noch an andere, «ertragsreichere» Zeiten erinnern. An Zeiten, in denen in einer Nacht 13 Sauen geschossen wurden.

2006 sei eine Gemeinschaftsjagd mit über 80 Bauern und Jägern durchgeführt worden. Die Jäger hätten den ganzen Wald bewegt, die Wildschweine aufgescheucht und sie den Jägern vor die Flinte getrieben. Auch Calderara kann sich daran erinnern. Eine noch grössere Treibjagd habe er in Niederhelfenschwil organisiert.

Heute werde auf solch grosse Treibjagden verzichtet; die Landwirte melden den Jagdgesellschaften, wenn sich Wildsauen auf ihren Feldern zu schaffen gemacht haben. Daraufhin nimmt ein Jäger einen Augenschein und legt sich dann auf die Lauer: Ein schwieriges Unterfangen, Sauen zu erlegen. Wildschweine sind nachtaktiv und kaum zu sehen. Deshalb weiss niemand genau, wie viele Sauen im Gebiet rund um den Tannenberg und in Bernhardzell die Erde aufwühlen.