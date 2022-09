Früher Erntebeginn in den Weinbergen der Region St.Gallen

LANDWIRTSCHAFT «Spitzenjahrgang 2022»: Der warme Sommer sorgt für eine frühe und ertragreiche Traubenernte – Verluste gibt es trotzdem, erzählen Thaler Winzer Noch ist der Wein nicht in den Flaschen, noch ist erst die Ernte im Gang. Deutlich früher als sonst. Die Thaler Winzer jubeln schon – obwohl der Hagel einen Teil der Ernte vernichtet hat. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Winzer Tom Kobel in seinen Reben am Buechberg. Bild: Arthur Gamsa

Roman Rutishauser hat gerade keine Zeit für Fragen. Er muss seine Trauben abladen. Normalerweise erledigt er das ab Ende September. Nun ist erst Mitte September und die Früchte sind dennoch schon reif. «Hervorragende Qualität» hole er gerade ein.

«Wunderschöne Weissweintrauben», sagt der Weinbauer und hört sich schon fast verliebt an. Verliebt in sein Produkt, in seinen Beruf. Ein Highlight sei die Ernte jedes Jahr, dieses Jahr besonders. Rutishauser geht von einem «Spitzenjahrgang 2022» aus. Er schwärmt weiter:

«Dieser Sommer! Eine Pracht! Heiss und trocken.»

Das sei den Früchten gut bekommen. Eine finale Aussage betreffend Qualität und Quantität sei aber erst nach Ernteschluss in vier bis fünf Wochen machbar.

Drei Tonnen in drei Stunden

Gemäss Lehrbuch beginne die Ernte normalerweise zwei, drei Wochen später, so Rutishauser. «Die Jahre sind unterschiedlich, was gut ist. So bleibt es abwechslungsreich. Wir sind demütig und dankbar gegenüber der Natur», sagt Rutishauser. Auch 2018 sowie 2015 seien die Trauben früh reif gewesen. Mit 25 Helferinnen und Helfern packt Rutishauser in diesen Tagen an. Zuerst die Weissen, den Riesling-Sylvaner, dann den Johanniter, zuletzt den Kerner. Die Unterstützer stammen aus dem Dorf, Pensionierte, Freunde, Kundinnen, Verwandte, Nachbarinnen. Rutishauser sagt:

«Wir legen gerade eine extreme Leseleistung hin, weil wir kaum faule Trauben rausschneiden müssen und deshalb gut vorankommen.»

Winzer Tom Kobel begutachtet seine Früchte. Bild: Arthur Gamsa

Gestern hat das Trüppchen in drei Stunden drei Tonnen Früchte abgelesen. Pressen, Saftverarbeitung, alkoholische Gärung lauten die nächsten Schritte. Nach zwei bis fünf Wochen im Tank liegt dort schon «das Baby», der Jungwein, sagt Rutishauser. Dieser reift und entwickelt sich noch ein paar Monate weiter, begleitet und behütet vom Winzer. Ab Februar wird der Wein in Flaschen gefüllt. 30'000 bis 50'000 Flaschen Ertrag werfen Rutishausers sieben Hektaren Reben ab.

Verhagelt und doch wunderschön

Auch wenn der Thaler Winzer fast schon übermütig wirkt: Da war zwar der schöne Sommer, da war aber auch der starke Hagel an Pfingsten. Auf Rutishausers Rebparzellen ohne Seitenschutz hat er fast Totalschaden verursacht. Am Riesling-Sylvaner etwa. Nur mit zehn Prozent Ertrag rechnet Rutishauser da.

Auch bei Tom Kobel vom Ochsentorkel fallen drei Viertel der Riesling-Ernte weg. Statt 15 Personen arbeiten am Rebberg nur acht Helferinnen und Helfer. «Wenn man mit der Natur arbeitet, muss man solche Verluste einkalkulieren», sagt Kobel. Er sei versichert gegen Traubenausfall, könne mit dem erhaltenen Betrag immerhin bei anderen Rebbauern Früchte einkaufen. «Damit ich meinen Kunden trotzdem Wein anbieten kann. Sonst geht man als Anbieter schnell vergessen.»

Reger Betrieb auf dem Rebberg. Bild: Arthur Gamsa

20'000 bis 40'000 Flaschen Wein produziert Kobel in normalen Jahren. Doch der Winzer mag nicht jammern. Lieber erzählt er, dass er schon Mitte Juli den ersten Farbumschlag an seinen Trauben beobachtet habe. «Da habe ich gewusst, dass ich die Erntehelfenden früher aufbieten muss und dass wir uns im Keller beeilen müssen.»

Pensionierte aus dem Dorf unterstützen Kobel ebenso am Rebberg wie seine Mitarbeiter und der Lehrling. Noch kümmern sie sich um die weissen Trauben, später sind die Roten dran. Mit noch etwa sieben Erntetagen rechnet Kobel. Sie dauern bis in den Oktober hinein, obwohl alles vier Wochen früher begonnen hat. Immer wieder misst der Winzer den Reifegehalt der Früchte. Dazu liest er 50 Trauben ab, misst deren PH-Wert, Gesamtsäure und Zuckergehalt. Und steckt sich zwischendurch immer wieder eine Frucht in den Mund:

«Das Aroma spürt man am besten, wenn man die Traube isst.»

Löst sich das Fruchtfleisch schon mühelos von der Schale ab? Sind die Kerne bereits braun gefärbt? Anzeichen dafür, dass die Frucht bald erntereif ist.

Menschen statt Maschinen

Zwar gibt es seit einigen Jahrzehnten Erntemaschinen auf dem Markt, in einigen Regionen in Frankreich etwa gehören sie fast schon zum Landschaftsbild. Übergrosse Traktoren, die über die Reben hinwegfahren und sie der Beeren entledigen. In Thal sucht man die Maschinen vergeblich, hier setzt man auf Handlese. Weil die Weingebiete am Steilhang liegen, aber auch, weil Erntehelfer genauer arbeiten als das Gerät

Wegen des warmen Spätsommers beginnt die Traubenlese auf dem Buechberg in diesem Jahr früher als sonst. Bild: Arthur Gamsa

«Bei mir kommt keine schlechte Qualität in den Keller», betont Kobel. Stark vertrauen folglich muss der Weinbauer den Helferinnen und Helfern. Nur in die Kiste legen, was man auch verzehren würde, rät er ihnen. Und betont: «Mit einer schlechten Ernte verspielt man einen Teil des Potenzials des Weins.» Er schule die Helferinnen und Helfer, er kontrolliere ihre Arbeit immer wieder.

«Auch schon habe ich Leute heimschicken müssen, weil sie kein gutes Auge für die Trauben hatten.»

Dieser Erntehelfer hat ein gutes Auge für die Trauben. Bild: Arthur Gamsa

Normalerweise handle es sich bei den Helfenden um Menschen, die gerne mehr über Trauben lernen würden. «Interessiert und naturbewusst», meint Kobel. Und sagt: «Es wird ein guter Jahrgang, ein sehr guter. Nur leider mit sehr wenig Ertrag.»

Keine Pause für den Winzer

Zwei Wochen früher als üblich ist auch Willi Tobler vom gleichnamigen Weinbau in Thal mit der Ernte dran. Wo er keine Hagelnetze gespannt hat, verzeichnet er – wie die Berufskollegen – grossen Schaden. Unter den Netzen kommen auch hier «schöne, wunderbare Trauben» hervor.

Tobler sagt: «Bis Ende September werden nicht mehr viele davon an den Reben hängen, ausser die Spätlese, eine Spezialität.» In normalen Jahren mit normalem Wetter beginnt die Ernte auf seinem Land erst Anfang Oktober. Gerne hätte der 65-Jährige zwischen Sommer und Ernte eine kleine Pause gehabt und sich ein paar freie Tage gegönnt.

In diesem Sommer seien die Reben gewachsen wie verrückt, er habe sie regelmässig zurückschneiden müssen, sich daneben um den Aufbau für nächstes Jahr gekümmert. Eben erst habe er die späten Weine von 2021 abgefüllt und nun schon wieder den Keller für die Kelterung hergerichtet.

«Für den Winzer selber liegt der übliche Erntebeginn besser.»

Mit drei bis vier Pensionierten liest Tobler nun «die Schönheiten» vom Rebstock. Er fahre seinen Betrieb altershalber allmählich herunter, bewirtschafte nur noch einen Drittel der ursprünglichen Fläche. «Wir wimmen am Vormittag. Am Nachmittag erholen wir uns für den nächsten Tag.»

Zu warme Trauben

Bei Temperaturen über 20 Grad bekommen die Fleissigen am Rebberg immerhin keine klammen Finger. Da gelangten aber auch Trauben mit einer Temperatur von 25 Grad zu warm in den Keller, sagt Tobler. «Die Frucht beginnt schneller zu gären und das wollen wir nicht. Weil bei der sogenannten galoppierenden Gärung Aroma verloren geht», erklärt er. Deshalb kühlt er sie zuerst einmal runter, auf 18 Grad.

Mit 6000 Flaschen «Spitzenwein» rechnet Tobler. Darunter auch Pinot noir. Die Trauben dafür werden ganz am Schluss der Saison abgelesen. An den letzten goldigen Oktobertagen, bevor das Wetter umschlägt. Wenn man Tobler zuhört, bekommt man den Eindruck, dass diese Phase des Winzerjahres die aufregendste ist. Genug Geduld haben, um den Trauben noch etwas Sonne zu schenken. Und doch nicht zu viel wagen. Jeder Tag kann nun starken Regen und einen Temperatursturz bringen, der den süssen Trauben schadet. Und dann leert sich der Rebberg.

