Marronifeld in Rorschacherberg dient als Versuchslabor

Kastanienhain als Versuchsfeld: Landwirte holen sich Inputs bei Marronipionier Flipp Fässler Ein Kastanienhain, wie jener in der Bleichi in Rorschacherberg, braucht das ganze Jahr über hingebungsvolle Pflege. Bäuerinnen und Bauern nutzten die Gelegenheit, um vor Ort von Experten zu erfahren, was beim Schnitt der Marronibäume zu beachten ist.

Richard Hollenstein zeigt, wie Edelkastanien geschnitten werden, um den Ertrag zu optimieren. Bild: Rudolf Hirtl

Der Boden ist gefroren und die darauf liegenden braunen Blätter knistern, als gegen 20 Frauen und Männer von landwirtschaftlichen Betrieben aus der Ostschweiz durch den Kastanienhain von Filipp Fässler in der Bleichi spazieren. Der Goldacher hat im Januar 2016 als Erster in der Ostschweiz im grösserem Stil Marroni angebaut, über 600 Bäume sind es mittlerweile auf Feldern in Egnach, Buechen/Thal und Rorschacherberg.

Richard Hollenstein von der Fachstelle Obstbau in Flawil geht voraus, bleibt gelegentlich stehen, blickt auf einen der Bäume und erklärt den interessierten Landwirten, wie der Winterschnitt optimal auszuführen ist. Er redet aber nicht nur, sondern klettert mehrmals eine Leiter hoch und demonstriert mit Säge und Baumschere, wo die Äste zu kappen sind.

Reissen ist besser als schneiden

Sich die Arbeit sparen und die Bäume wild wachsen lassen, ist zwar verlockend, allerdings setzt erst der richtige Schnitt die Grundlage für eine reiche Ernte. Hollenstein macht bei seinen Ausführungen beispielsweise klar, dass eine Kopflastigkeit der Baumkrone unbedingt zu vermeiden ist: «Die Kastanie ist lichtbedürftig und Früchte entwickeln sich nur dort, wo auch genügend Licht hinkommt.» Heisst in der Praxis, die Marronibäume behalten nicht ihre runde Form, sondern werden in der Mitte der Krone mutig gestutzt und ausgedünnt, damit das Sonnenlicht einfällt.

Rolf Blapp von der Agroscope Wädenswil verfolgt die Ausführungen von Hollenstein interessiert. Der Kastanienspezialist klettert ebenfalls eine Leiter hoch und erntet mit seiner Art des «Baumschnittes» den einen oder anderen erstaunten Blick. Er benutzt nämlich weder Schere noch Säge, sondern bricht mit Schmackes einen Ast ab.

Rolf Blapp von der Agroscope Wädenswil demonstriert, wie Marronibäume gerissen statt geschnitten werden. Bild: Rudolf Hirtl

Auch wenn die leicht abhängende Rinde des Astes auf den Betrachter schmerzhaft wirke, ist laut Blapp das Reissen für die Bäume besser als ein Schnitt. Werkzeug sei für den Baum ungewohnt und fremd, während ja Wind und Sturm ganz natürlich Äste abreissen würden. Die Risswunde heile von allein zu. Noch einen Vorteil nennt der Fachberater: Mit der Schere oder der Säge können bei Pilzbefall Sporen auf andere Bäume übertragen werden, durch das Reissen passiere dies nicht.

Edelkastanie gewinnt nördlich der Alpen an Bedeutung

Der Grossteil der Anwesenden wird aber auch künftig mit Schere und Säge arbeiten, denn das Reissen von Dutzenden von Bäumen ist körperlich zu anstrengend. Um die Ansteckung der Bäume mit dem Esskastanien-Rindenkrebs trotzdem zu verhindern, die Krankheit ist sehr aggressiv und kann zum Baumtod führen, empfehlen beide Fachleute, Sägen und Scheren vor jedem Baum zu desinfizieren.

Jahrhundertelang bildeten die Früchte des Kastanienbaums, auch «Brotbaum» genannt, die Nahrungsgrundlage für zahlreiche Familien. Nördlich der Alpen hat die Edelkastanie im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren. Im Zuge der Klimaerwärmung in Mitteleuropa erfährt die Ess- oder Edelkastanie eine eigentliche Renaissance. In der Region am See sind zahlreiche Landwirte dem Beispiel von Filipp Fässler gefolgt und haben selbst Jungbäume gepflanzt. Einen wettbewerbsfähigen nationalen Kastanienanbau wird es in Zukunft aber nur dann geben, wenn es gelingt, die Erntemenge im Kastanienanbau zu erhöhen und die Kosten zu reduzieren.

Bleiche entpuppt sich als ideales Versuchsfeld

Der Kastanienhain in Rorschacherberg ist auch dank der Experimentierfreundlichkeit von Fässler ein ideales Versuchsfeld. Sorten, Abstände zwischen den Bäumen, Schädlingsbekämpfung und auch Schnitt wirken sich unterschiedlich aus. So werden einzelne Bäume beispielsweise gar nicht geschnitten oder andere extrem gestutzt um mittelfristig zu sehen, wie sich das auf den Ertrag auswirkt. Diese Bereitschaft von Fässler, auf der Bleichi nicht nur auf Ertrag, sondern auch auf Diversität zu setzen, ist mit ein Grund, weshalb Richard Hollenstein den Anbau seit Beginn an fachmännisch begleitet. «Wir konnten hier bereits sehr viele Erkenntnisse sammeln und können diese nun einfliessen lassen, wenn jemand anderenorts ein Marronifeld anlegen möchte.»

Das Holz der Edelkastanie ist extrem witterungsbeständig und somit hervorragend für den Innen- und Aussenausbau geeignet. Bild: Rudolf Hirtl

Rolf Blapp, der in seiner Baumschule in Wädenswil Kastanien veredelt und so auch alte Sorten erhalten hat, zeigt sich von seinem ersten Besuch in Rorschacherberg angetan. «Dass Landwirte bereits sind, vermehrt Edelkastanien anzubauen, ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Nicht nur der Anbau selbst, auch die weitere Verarbeitung der Marroni bis hin zur Vermicelles, schafft Chancen und neue Einkommensmöglichkeiten.» Auch von der Biodiversität her sei der Anbau von Edelkastanien ungemein wertvoll: «Ich habe noch an keinem anderen Baum während der Blüte derart viele Insekten gesehen wie an Kastanien.»