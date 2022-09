Fleisch: Wittenbacher Schweinezüchter kämpft für besseres Image

Landwirtschaft «Fleisch ist in Verruf gekommen»: Wittenbacher Schweinezüchter kämpft für besseres Image 1,4 Millionen Schweine leben in der Schweiz, die meisten eingesperrt. Auch die Ferkel des Wittenbacher Landwirts Walter Keller haben keinen Auslauf im Freien. Das sei artgerecht, sagt er. Melissa Müller Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Walter Keller zieht auf seinem Hof in Wittenbach im Jahr bis zu 1000 Ferkel auf. Bild: Arthur Gamsa

«Fleischessen ist in Verruf geraten», sagt der Wittenbacher Schweinezüchter Walter Keller. Zu viele Treibhausgase, überdüngte Wiesen, güllenverseuchte Bäche, abgeholzte Regenwälder. Keller will das Image verbessern. Er stellt als OK-Mitglied den zweiten Wittenbacher Buurä-Erlebnismarkt zum Thema «Fleisch» mit auf die Beine.

Der Markt mit Festwirtschaft und Hüpfburg findet am Samstag auf dem Bauernhof von Barbara und Erich Eberle in der Linden 6 unterhalb von Schloss Dottenwil statt. Ziel des Markts sei, den Austausch zwischen der urbanen und ländlichen Bevölkerung zu fördern. Keller wird an einem der 15 Ausstellungsstände über die Fleischproduktion informieren. «Ein Reizthema», ist er sich bewusst. «Wir wollen zeigen, dass wir ein gutes Produkt herstellen, hinter dem wir stehen.» Sein Kollege Erich Eberle wird die Stalltüren für das Publikum öffnen.

«Städter reagieren sensibel»

«Wir haben gute Standards und zeigen das gern», sagt Walter Keller und lädt zu einem Rundgang auf seinen Hof im Weiler Brumenau ein, am Wanderweg von Wittenbach nach Mörschwil. Sonnenblumen blühen, Hühner gackern. In dieser sanften Hügellandschaft mit Apfelbäumen und Bodenseeblick ist der gelernte Maurer und Landwirt aufgewachsen. Nebenbei engagiert sich der ehemalige Pfader, der in festen Händen ist, bei der Mitte und im Wittenbacher Schulparlament.

Keller kümmert sich mit seinem Bruder Erich und einem Angestellten aus Syrien um 70 Kühe, Kälber und rund 100 Schweine. Die neu geborenen Kälber liegen allein in Boxen. Ist es nicht hart, das Kalb der Mutter wegzunehmen für die Milch? «Wenn sie nach der Geburt getrennt werden, bauen sie keine Bindung auf. Wir dürfen die Tiere nicht zu sehr vermenschlichen», sagt Keller und spricht vom «Stadt-Land-Graben». Städter seien bei solchen Themen zu sensibel.

Die Kälber werden nach der Geburt von der Mutter getrennt. Bild: Arthur Gamsa

Kühe, Schafe und Ziegen sieht der Stadtmensch bei gelegentlichen Ausflügen aufs Land. Dem Schwein begegnet er hingegen fast nie. Die Landwirtschaft hat fast alle 1,4 Millionen Schweine, die in der Schweiz leben, weggeschlossen. Auch bei Kellers können die Ferkel nicht nach draussen. Ist das artgerecht? «Ja, das ist artgerecht gemäss Schweizer Vorschrift und Tierschutz. Wir werden mindestens einmal im Jahr kontrolliert», sagt Keller. «Es ist ja nicht so, dass es unseren Tieren nicht gut geht.» Sie seien gesund und hätten alles, was sie brauchen. Er sagt, er würde seine Ferkel gern rauslassen:

Landwirt Walter Keller. Bild: Arthur Gamsa

«Klar hätte es eine Sau schöner, wenn sie draussen an der Sonne liegen könnte.»

Aber dann müsste er grössere Ställe bauen. Diesen Mehraufwand zahle ihnen keiner. Die Discounter bestimmen die Preise. Konsumentinnen und Konsumenten seien nicht bereit, einen höheren Preis zu zahlen für ein Stück Fleisch. «Obwohl viele sagen, dass sie Bio und eine tierfreundliche Haltung super finden, liegt der Bioabsatz nur bei sechs Prozent. Tendenz sinkend.» Seit die Preise infolge des Kriegs in der Ukraine steigen, sei Biofleisch noch weniger gefragt. «Wenn unser Schweinefleisch teurer wird, wird noch mehr importiert. Von Tieren, die weitaus schlechter gehalten werden.»

Nach einem halben Jahr in den Schlachthof

Die Gebrüder Keller ziehen 800 bis 1000 Schweine pro Jahr auf. Die künstlich besamten Muttersauen werden nach Wittenbach geliefert und bringen ihre Ferkel in Betonbuchten, die mit Stroh ausgekleidet sind, auf die Welt. «Wir haben acht Plätze für Muttersauen, die zwischen zwölf und 14 Ferkel gebären.» Sobald die Ferkel 25 Kilo wiegen, werden sie zu einem anderen Mastbetrieb transportiert. Nach sechs Monaten müssen die Jungtiere, die eine Lebenserwartung von zwölf Jahren hätten, den Gang in den Schlachthof antreten.

Schweinefleisch ist mit Abstand das beliebteste Fleisch. Keller spricht viel von «Schweizer Qualität». Allerdings wird diese makellose Swissness-Bilanz etwas getrübt: Die Schweinemast wäre ohne ausländisches Futter nicht denkbar. Der Verband Suisseporcs schätzt, dass die Hälfte des Futters im Ausland eingekauft werden muss. Keller sagt, dass er einen Grossteil des Futters bei der Getreidemühle Zwicky in Märstetten beziehe.

Der Bauer hat fünf Schweine, die er nicht verkaufen konnte, weil sie zum Beispiel mit einem Nabelbruch auf die Welt gekommen sind. Sie werden in einem separaten, alten Stall gehalten. Keller räumt ein, dass diese Schweine Glück haben, weil der Stall so gross ist, dass sie darin herumrennen und sich austoben können. «Das ist nicht repräsentativ für die Schweizer Produktion.»

Der Landwirt lockt die Schweine fürs Foto mit einem Kübel Getreide an. Doch die rosaroten Kolosse stürzen sich auf den Fotografen, knabbern Schuhspitzen, Jeans und Stativ an. «Sie sind von Natur aus verspielt und neugierig», sagt der Bauer.

Fünf Schweine, die nicht verkauft werden konnten, haben Glück: Sie haben mehr Platz als ihre Artgenossen. Bild: Arthur Gamsa

Die über 100 Kilo schweren Kraftpakete galoppieren durch den Stall, dass man sich lieber in Sicherheit bringt, bevor man plattgewalzt wird. «Die sind schon schlachtreif.» In zwei Wochen bringt er sie zu einem Schlachter nach Andwil. Keller war auch schon dabei. «Als Bauer bin ich nah dran an Leben und Tod.»

Fünfmal pro Woche Fleisch auf dem Teller

Schweizerinnen und Schweizer essen pro Jahr 50 Kilo Fleisch. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt 18 Kilo pro Jahr – weil Fleisch Krebs und Diabetes begünstigen kann und die Tierhaltung Ressourcen wie Wasser und Boden verbraucht. Was sagt Keller dazu? «Ja, es stimmt. Wir essen zu viel Fleisch. Es muss weniger werden.»

Er plädiert für einen bewussten Konsum. «Ich kann das Fleisch, das wir hier produzieren, mit gutem Gewissen essen.» Er esse nicht täglich Fleisch, aber etwa fünfmal pro Woche. Wenn er ein Schnitzel vor sich hat, sei er dankbar dafür. «Ich bin mir bewusst, dass ein anderes Geschöpf sein Leben dafür lassen musste.»

24. September, 9.30 bis 16 Uhr, Buurä-Erlebnismarkt zum Thema Fleisch auf dem Bauernhof von Erich und Barbara Eberle, Linden 6, in Wittenbach.

15 Ausstellungsstände, Festwirtschaft und Hüpfburg.

