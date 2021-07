Feuerbrand: Das Infektionsrisiko ist eher klein in diesem Jahr

Landwirtschaft «Das Infektionsrisiko ist eher klein in diesem Jahr»: Die Witterung macht dem Feuerbrand einen Strich durch die Rechnung Der Feuerbrand beschäftigt die Obstbauern in der Region auch in diesem Jahr. Aufgrund des kalten, nassen und windigen Wetters im Frühling ist das Infektionsrisiko in der Bodenseeregion und im Fürstenland heuer aber nicht gross. Mit grossen Schäden wird nicht gerechnet. Perrine Woodtli 07.07.2021, 05.00 Uhr

Ein vom Feuerbrand befallener Birnenbaum. Das Krankheitsbild äussert sich unter anderem dadurch, dass Blätter und Blüten sich braun oder schwarz verfärben. Die Pflanze sieht wie verbrannt aus – daher auch der Name. Bild: Gaetan Bally/Keystone

In jedem Frühling ist er in den Köpfen der Obstbäuerinnen und Obstbauern. Jahr für Jahr. Die Rede ist vom Feuerbrand, eine durch das Bakterium Erwinia amylovora verursachte Pflanzenkrankheit. Sie befällt vor allem Kernobstgewächse und kann sich seuchenartig schnell ausbreiten. Ob, wo und wie stark der Feuerbrand zum Problem wird, entscheidet sich jeweils im Frühling oder Frühsommer. Denn die gefährlichste Infektionszeit ist die Blütezeit, wenn warmfeuchte Wetterlage herrscht.

Wie stark ein Baum in Mitleidenschaft gezogen wird, hängt von der Stärke des Infektionsdruckes, der Obstart, der Sorte und vom Alter des Baumes ab. In vielen Fällen kann mit einem Rückriss der befallenen Stellen der Feuerbrandbefall saniert werden, ohne Einbusse von Ertrag. Ein Rückriss bedeutet: Den Ast abreissen statt ihn mit der Schere wegschneiden. Wird hingegen beispielsweise ein junger Quittenbaum, eine sehr anfällige Obstart, stark befallen, muss der Baum allenfalls entfernt werden.

Nur einzelne Infektionen erwartet

Richard Hollenstein, Leiter der Fachstelle Obstbau des landwirtschaftlichen Zentrums St.Gallen. Bild: PD

In diesem Jahr geben die Experten für die Regionen St.Gallen und Rorschach aber Entwarnung. «Das Infektionsrisiko im Fürstenland und in der Bodenseeregion ist eher klein», sagt Richard Hollenstein.

Er leitet die Fachstelle Obstbau des landwirtschaftlichen Zentrums St.Gallen. Der Obstbauberater geht davon aus, dass in diesen Regionen wenn denn nur vereinzelte Infektionen vorkommen werden in den nächsten Wochen.

Kalte Temperaturen haben die Lage entschärft

Zu verdanken ist dies dem kalten, nassen und windigen Wetter im Frühling sowie den tiefen Temperaturen, vor allem im Mai. Die Witterung habe dafür gesorgt, dass sich das Bakterium nicht ausbreiten konnte, sagt Hollenstein. Diesem gefällt es bei einer Tagesdurchschnittstemperatur über 15,6 Grad, 110 Stundengraden über 18,3 Grad und Nässe, wobei schon Tau reicht. Massgebend sind zudem eine geöffnete und intakte Blüte. Sind all diese Kriterien erfüllt, ist das Infektionsrisiko gross.

Doch nicht überall im Kanton St.Gallen, der als Befallsgebiet gilt, ist die Lage gleich. «Er ist ein sehr heterogener Kanton mit unterschiedlichen Wetterlagen», so Hollenstein. Anders als in den Regionen Rorschach und St.Gallen sieht es beispielsweise im Sarganserland und im Rheintal aus. Dort sind die Bedingungen in diesem Jahr besser für eine Infektion. Ein starker, warmer Föhn begleitete die Blütezeit, weshalb das Feuerbrandrisiko stieg.

2600 Blüten wurden untersucht

Um sich so gut wie möglich auf den Feuerbrand vorzubereiten, führt die Fachstelle Obstbau jedes Jahr ein Blüten-Monitoring durch. Auf 13 Landwirtschaftsbetrieben im Kanton St.Gallen – unter anderem in Steinach, Häggenschwil, Gossau und Berg – werden während der Blütezeit im Abstand von jeweils etwa zwei Tagen je zwei Proben genommen. Eine Probe enthält laut Hollenstein 100 Blüten. Von jedem Hof werden also 200 Blüten untersucht. Dabei wird die Bakterienanzahl pro Blüte analysiert.

Die Höfe wurden bewusst so ausgewählt, dass die Proben ein möglichst breites Bild ergeben. So befinden sich die Höfe verteilt im ganzen Kanton, sodass alle Wetterlagen und auch verschiedene Apfelsorten berücksichtigt werden.

Anhand der Blütenproben könne man jeweils gut einschätzen, wo das Feuerbrandrisiko wie gross sei, sagt Hollenstein. So habe man in diesem Jahr beispielsweise nun keine Bakterien in der Bodenseeregion und im Fürstenland nachweisen können, jedoch welche im Rheintal.

Jedes Jahr wachsam sein

Nebst dem Blüten-Monitoring sei vor allem eines jedes Jahr wichtig, betont Hollenstein:

«Die Bäuerinnen und Bauern müssen immer ihre Augen offen haben. Wir alle wissen: Das Bakterium ist da und es geht auch nicht mehr weg. Deshalb ist es umso wichtiger, frühzeitig eine Infektion zu erkennen.»

Es sei wichtig, dass die Landwirtinnen und Landwirte laufend bei der Feldarbeit die Kernobstbäume begutachten. Sie hätten ein geschultes Auge und würden befallene Pflanzen sofort erkennen und entfernen. So könne man das Infektionspotenzial tief halten und den Feuerbrand bekämpfen.

Bereits im vergangenen Jahr wurden die meisten Obstbäuerinnen und Obstbauern in der Region verschont. Damals herrschten laut Hollenstein zwar vor allem in der Bodenseeregion bessere Bedingungen aufgrund der warmen Temperaturen. «Es war heikler als in diesem Jahr. Dann wurde es aber genau im rechtzeitigen Moment wieder kühler.»

Dank der Maturaarbeit zum Monitoring-Hof

Ein Landwirt, der wie viele seiner Kollegen in diesem Sommer aufatmen kann, ist Christian Würth. Er führt einen Hof im Weiler Frankrüti in Berg. Dort wird seit einigen Jahren auch das Blüten-Monitoring durchgeführt. Auslöser dafür war Würths Tochter: 2007 wütete der Feuerbrand in der Region. Sie schrieb ihre Maturaarbeit darüber. Als Richard Hollenstein davon hörte, fragte er Christian Würth an, ob man bei ihm jeweils das Monitoring durchführen könnte.

Christian Würth, Landwirt aus Berg. Bild: Ralph Ribi

«So ist das Ganze bei uns gelandet. Diesen Teil konnte meine Tochter dann gleich auch in ihre Arbeit aufnehmen.»

Der Landwirt produziert auf seinem Hof Mostobst und bewirtschaftet Hochstamm- und Niederstammanlagen. In den vergangenen Jahren wurde der Hof vom Feuerbrand verschont. Er sei immer erleichtert, wenn er wisse, dass der Feuerbrand keine Bedrohung sei – und nicht wieder ein grosser Befall drohe. «Das hat man immer im Hinterkopf.»

Denn auch Christian Würth hatte schon grössere Schäden zu beklagen. 2007 beispielsweise musste er zahlreiche Hochstämmer roden.

«Einige konnten wir mit einem Rückschnitt retten.»