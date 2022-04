Wegen Frost: Landwirte der Region Rorschach bangen um die Ernte

LANDWIRTSCHAFT Bisher kaum Ausfälle wegen Kälte: Landwirte in der Region Rorschach bangen dennoch bis Mitte Mai um die Ernte Schnee und Minustemperaturen im April: Wie setzt das Reben und Obst in der Region zu? Wie lässt sich die Kälte von den Pflanzen fernhalten? Eine Umfrage bei Winzern und Obstbaubetrieben. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Seinen Obstbäumen geht es trotz Frost gut: Josef Mäder auf seinem Hof in Goldach. Bild: Tobias Garcia

Winzer Roman Rutishauser tönt erleichtert. Noch vor einer Woche fühlte er sich ganz anders. Die Wetterprognosen sagten Temperaturen von –6 Grad Celsius voraus. «Das macht mich nervös. Wir sind von der Natur abhängig. Sie kann uns viel geben, sie kann uns aber auch viel nehmen», sagt der Thaler. Die letzten Jahre haben das gezeigt. 2021 war frostig, 2020 verhagelt. Beide Male fiel die Hälfte der Ernte aus. Rutishauser:

«Ich wünsche mir für dieses Jahr gerade nichts mehr als einen vollen Weinkeller.»

Die beiden letzten kalten Wochenenden gingen glimpflich aus. Die Prognosen trafen nicht ein. Statt –6 Grad mass Rutishauser –1,5 Grad Celsius. Tagsüber gab es auch mal Sonne. «Das stecken die Reben weg. Nur eine Sorte, die früh austreibt, ist etwas erfroren», sagt er. Kann Rutishauser seine Reben nicht schützen? Mit Frostkerzen etwa? Mit Feuer die Reben zu heizen, sei hier unmöglich. «Unsere Anbauflächen liegen am Hang. Da entweicht die Wärme einfach.»

Eine Rute kann die ganze Rebe retten

Stattdessen versucht er mit einer Frostrute zu retten, was zu retten ist. Wenn im Januar und Februar die Triebe vom Vorjahr abgeschnitten werden, bleibt ein langer Trieb stehen. Aus den Augen der geschnittenen Ruten schiessen im April und Mai neue Triebe aus. Verfrieren die Augen, obwohl ein wollartiges Geflecht sie schützt, gibt es folglich keine Trauben. In einem solchen Fall käme die Frostrute zum Einsatz. «Sie dient mit ihren rund 20 Augen als Reserve», sagt Rutishauser. Und meint dann: Er sei eigentlich ganz zuversichtlich. Diese Woche werde es wieder frühlingshaft warm.

«Die Reben warten nur darauf. Sie stehen in den Startlöchern.»

Keine Schäden muss der Thaler Winzer Tom Kobel hinnehmen. «Die Reben haben noch nicht ausgetrieben und sind geschützt», sagt er. Aber noch sei man nicht über den Berg. Die Eisheiligen stehen bald an. Tage, die gemäss Bauernregeln zum letzten Mal im Frühling Frost bringen können. Sie fallen dieses Jahr auf den 11. bis 15. Mai. Kobels Reben liegen ebenfalls am Hang, wie bei Rutishauser würden Frostkerzen da nichts nützen.

Späterer Schnitt und ein Versuch

Kobel schneidet die Reben etwas später als üblich. «Das verzögert den Austrieb der Reben und wir können so immerhin eine Woche herausschinden.» Wer ihm zuhört, merkt: Manchmal liegen zwischen Gedeih und Verderben nur ein paar Tage. Auch Kobel arbeitet mit Frostruten. Und er ist froh um den nahe gelegenen See. Wasser sei meist wärmer als die Luft und hebe die Temperaturen in der Region um ein bis zwei Grad an, so Kobel. Neue Hoffnung setzt er in ein neues Frostschutzsystem: Die Fachstelle Weinbau des Landwirtschaftlichen Zentrums Salez habe damit soeben einen Versuch unternommen.

Markus Hardegger, Leiter der Fachstelle, bestätigt das. Der Versuch habe im Staatswingert Frümsen stattgefunden. Bei dem Produkt handle es sich um eine deutsche Erfindung, die sich an den Drähten befestigen lasse, welche die Reben stützen. Das System heize die Drähte, die Wärme fliesse direkt ins Holz und die jungen Triebe, heisst es im Produktbeschrieb. Wie effektiv der Frostschutz wirkt, weiss Hardegger noch nicht. «Es war zum Glück zu wenig kalt, um das herausfinden zu können. Gut für die Reben», sagt er.

Clevere Natur

Vorsichtiger als die Winzer mit einem Fazit über allfälligen Schaden ist Obstbauer Pius Stäger aus Steinach: «Ich weiss noch nicht, ob und was passiert ist. Das sieht man erst in drei bis vier Wochen.» Sein Bauchgefühl aber sage heute schon: Wird nicht so schlimm sein. Stäger baut hauptsächlich Äpfel an. «Ihre Blüten sind noch zu und die Knospen sind stark. Sie ertragen Temperaturen von –2 bis –3 Grad, wie wir sie hatten.» Anders die Aprikosen. Das Kernobst sei schon weiterentwickelt als in anderen Jahren. «Färbt sich der Stempel plötzlich schwarz, bedeutet das, dass die Blüte erfroren ist. Sie kann nicht mehr befruchtet werden und wird nicht zur Frucht reifen», erklärt er.

Die Knospen der Apfelbäume sind saftig grün. Tobias Garcia

Alle zehn Jahre ein Frostjahr, alle fünf Jahre ein Hageljahr, heisse es schon seit je her unter Obstbauern, sagt Josef Mäder vom Wuhrhof in Goldach.

«Schon kleinste Witterungsschwankungen wirken sich auf die Blüte aus. Damit müssen wir leben und umgehen können.»

Und doch vertraut Mäder der Natur. «Sie produziert normalerweise mehr als nötig, um trotz Frost und Hagel davonzukommen», sagt er. Bedeutet in der Praxis: Auch wenn 80 Prozent der Blütenstempel erfrieren, ist die Ernte noch reich genug. Schnee habe seine Tafelobstkulturen bedeckt. «Ich hatte zuerst Angst, aber die Bäume werden das vertragen», sagt Mäder.

Mit Frostkerzen gegen die Kälte ankämpfen wie andere Obstbetriebe? Auf kleinen Flächen möglich, aber nicht auf seinen zehn Hektaren, meint er. «Ich bräuchte ja zehn Leute, welche die ganze Nacht durcharbeiten.» Frostberegnung würde da schon mehr Sinn ergeben. Dabei besprenkeln Obstbauern ihre Kulturen mit einem feinen Sprühnebel aus Wasser. Dieser umhüllt die Blüten und gefriert. Dabei entsteht sogenannte Kristallisationswärme, die grössere Frostschäden verhindern soll. «Das Problem: Enorme Wassermengen sind nötig. Es braucht eine Leitung vom See auf den Hof oder einen Weiher. Beides beläuft sich auf Kosten in Millionenhöhe», ist Mäder überzeugt. Er beugt lieber vor. Je besser die Apfelblüte ernährt sei, desto widerstandsfähiger sei sie auch. Deshalb behandle er seine Kulturen mit sogenannten Biostimulatoren und organischem Dünger.

Noch ist das Bangen nicht vorbei, wie Mäder betont. Bis zu den Eisheiligen könne es noch einmal kalt werden, habe schon sein Grossvater gesagt. Der Obstbau ist heute zwar modernisiert, das Wetter aber bleibt unberechenbar wie eh und je.

