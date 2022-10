Grüner Ring St.Gallen: Stadtrat setzt Initiative um

Landschaftsschutz Nach fünfeinhalb Jahren ist es so weit: Stadt St.Gallen setzt Initiative um und schützt Grünen Ring besser Der Grüne Ring, also die Naherholungsgebiete, rund um St.Gallen sollen besser geschützt werden. Das verlangte eine Initiative. Jetzt wird sie umgesetzt. Es ist das letzte Kapitel einer bewegten Geschichte. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 31.10.2022, 12.59 Uhr

Die Drei Weieren sind Teil des Grünen Rings, der jetzt zusätzlich geschützt wird. Bild: Reto Martin (17. Juni 2022)

Vor fast zehn Jahren wurde sie eingereicht, jetzt wird die Initiative «Für den Schutz des Grünen Rings» umgesetzt. Das Begehren verlangt, dass mehrere Gebiete im Grünen Ring um die Stadt «wirksam vor der Überbauung geschützt werden». Gemeint sind die Gebiete Drei Weieren und Dreilinden, Scheitlinsbüchel und Notkersegg, Waltramsberg und Peter Paul, Solitüde und Schlössli Haggen sowie Gübsensee.

Der Stadtrat möchte in diesen Gebieten weitere Landschaftsschutzgebiete festlegen. Dafür ist eine Anpassung des Zonenplans nötig. Bei dieser kann jede und jeder mitreden: Das öffentliche Mitwirkungsfahren ist unter partizipieren.stadt.sg.ch gestartet. Die Eingabefrist läuft bis 28. November.

Gebiete, die es zu schützen gilt, wurden vergrössert

Die Initiative war ausdrücklich als allgemeine Anregung formuliert, auch die zu schützenden Gebiete. Der Stadtrat musste diese also selbst festlegen. Er tat dies in Anlehnung an den kommunalen Richtplan, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt.

Im kommunalen Richtplan sind die wichtigsten Naherholungsgebiete erwähnt. Die Stadt fasste die in der Initiative erwähnten Gebiete zu vier grösseren und zusammenhängenden Landschaftsräumen zusammen. Es sind dies Gübsensee, Menzlen (darunter Schlössli Haggen und die Solitüde), Dreilinden/Notkersegg sowie Waltramsberg/Peter und Paul.

Der Spielraum für die Festlegung sei aber nicht gross gewesen, heisst es in der Medienmitteilung. Ein Grossteil der Flächen sei bereits als Landschaftsschutzgebiet bezeichnet. «Dennoch ist bei allen vier Landschaftsräumen mit kleinflächigen, ergänzenden Landschaftsschutzgebieten ein zusätzlicher Schutz möglich.»

Beispiel Drei Weieren: Kronberg neu geschützt

Als Beispiel sah die Initiative den Schutz der Gebiete rund um Drei Weieren vor. Die Stadt weitete den Perimeter aus und betrachtete die ganze Fläche zwischen Drei Weieren, Notkersegg und Schwarzer Bären. Bis auf eine Ausnahme ist diese bereits als Landschaftsschutzgebiet definiert. Für weite Teile gilt ausserdem eine Schutzverordnung. Die Stadt hält im Planungsbericht fest: «Die Gebiete Dreiweihern/Dreilinden und Scheitlinsbüchel/Notkersegg (gegen Südosten) sind bereits vor Überbauung geschützt.»

Neu wird aber auch die die Fläche am Kronberg definiert, also das Gebiet rund um die Buch- und die Kronbergstrasse. «Die Ergänzung schützt eine kleine Kuppe, die als beliebter Aussichtspunkt genutzt wird», heisst es im Planungsbericht.

Stadtrat betrachtete Initiative erst als unzulässig

Der Initiative, die nun umgesetzt wird, ging ein langer Rechtsstreit voraus. 2013 reichte ein Komitee aus 17 Personen das Volksbegehren ein. Der Stadtrat betrachtete die Initiative aber als unzulässig. Er argumentierte, die Gebiete befänden sich ausserhalb des Baugebietes, könnten also gar nicht überbaut werden. Diesen Entscheid bestätigte das kantonale Departement des Innern. Das Verwaltungsgericht hingegen erklärte die Initiative im Februar 2016 für gültig. Landschaftsgebiete gemäss Art. 60 der städtischen Bauordnung würden zumindest einen bedingten Schutz vor einer Überbauung bieten.

Nachdem der Stadtrat die Initiative für zulässig erklärt hatte, konnte das Komitee im Mai 2016 beginnen, Unterschriften zu sammeln. 2052 kamen zusammen, deutlich mehr als die benötigten 1000 Unterschriften. Der Stadtrat arbeitete eine Vorlage aus und beantragte dem Stadtparlament, der Initiative zuzustimmen.

Im Bericht zum Antrag hielt der Stadtrat fest, dass der Landschaftsschutz in der Praxis eine Überbauung kaum verhindert. Gemäss Bauordnung müssen sich Bauten schlicht «besonders gut in die Landschaft einfügen».

Der Stadtrat beantragte dem Parlament aber, die Initiative gutzuheissen, damit diese «unter Beachtung des Verwaltungsgerichtsurteils» umgesetzt werden könne. «Der Grüne Ring erfährt, wenn auch nur beschränkt, einen zusätzlichen Schutz vor Überbauung», hiess es im Bericht zum Antrag. Das Parlament folgte dem Antrag und nahm die Initiative im Mai 2017 an, weshalb das Begehren nicht an die Urne kam.

