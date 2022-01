Strassenlärm am Randstein: So laut ist es in der Stadt St.Gallen

Lärmschutz Wie ein Rasenmäher: An diesen zwölf Orten dröhnt der Verkehr in der Stadt St.Gallen am lautesten – so sieht es an Ihrer Strasse aus Lärm kann belasten und krank machen. In der Stadt St.Gallen werden an zwölf Stellen besonders hohe Werte erreicht. Dort dröhnt der Verkehr am Tag mit 80 Dezibel. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Der Blumenbergplatz ist einer der zwölf Orte mit dem meisten Lärm in der Stadt St.Gallen. Urs Bucher (17. September 2019)

Lärm schadet der Gesundheit. Er verursacht Schlaf- und Konzentrationsstörungen, erhöht aber auch das Risiko für Herzkreislaufkrankheiten. In der Schweiz verursachen Strassen-, Schienen- und Flugverkehr pro Jahr rund 1,9 Milliarden Franken an externen Lärmkosten, schreibt der Bund. 1,9 Milliarden, die Dritte zahlen und nicht die Strasseneigentümer. Die grösste Lärmquelle: der Strassenverkehr. Aber an welchen Strassenstellen ist es in der Stadt St.Gallen besonders laut?

Lärm wird nicht gemessen, sondern errechnet Wie stellt man fest, wo es wie laut ist? Am naheliegendsten ist natürlich, mit einem Messgerät die Werte zu erheben. Doch das geschieht selten. Verständlich: Alle Strassen im Kanton St.Gallen zusammen sind 3000 Kilometer lang. Jene der Stadt St.Gallen 240 Kilometer. Für all diese Strassen den durchschnittlichen Lärmwert zu erheben und dies auch noch getrennt nach Tageszeit – eine Mammutaufgabe. Und zusätzlich müssten die Lärmmessungen mit Angaben ergänzt werden über Menge und Zusammensetzung des Verkehrs. Stattdessen wird der Lärm mit standardisierten Modellen errechnet. Dabei werden Informationen verwendet wie die durchschnittliche Anzahl Fahrzeuge pro Stunde, der Anteil lauter Fahrzeuge, Tempolimit und Steigungsgrad der Strasse.

Daten dazu enthält das Lärmbelastungskataster des Kantons St.Gallen. Diese basieren auf Verkehrsmessungen von 2018, im Fall der Stadt St.Gallen von 2017. Das «St.Galler Tagblatt» hat aufgrund der Angaben aus dem Lärmbelastungskataster ausgewertet, wo in der Stadt der Verkehr besonders laut rauscht, wo es besonders ruhig ist und welches die «lautesten» Stadtteile sind. Auch die Frage, an welchen Häusern es am lautesten ist, wurde geklärt. Hier geht es zum Artikel.

Wichtig zu wissen: Im Lärmbelastungskataster wird die Lärmbelastung für Strassenzüge angegeben. Für die Auswertung wurden auf diesen Strassenzügen Punkte gesetzt (mehr zu den Berechnungen im Kasten). Ausserdem liegen nicht für alle Strassen der Stadt Daten vor. Jedoch sind alle Hauptverkehrsachsen erfasst. Auch für die Autobahn gibt es Daten. Da man dort jedoch kaum spazieren geht, wurden diese für die Auswertung ausgeklammert.

So wurden die Daten ausgewertet Die Daten für die Auswertung wurden über den Web Feature Service des Kantons St.Gallen abgefragt. Das Resultat dieser Abfrage enthielt Daten zu 15'000 Strassenstücken. Nicht enthalten waren aber die Adressen, auf welche sich die Daten bezogen. Daher wurde ein Punkt auf den angegebenen Strassenabschnitten gesetzt, die Geodaten ausgelesen und vom Schweizer Koordinatensystem ins globale Koordinatensystem umgerechnet. Dieses bildet unter anderem die Basis für das Global Positioning System (GPS). So konnten schliesslich alle Adressen abgefragt und zugeordnet werden. Alle Codezeilen können unter diesem Link eingesehen werden.

An der lautesten Stelle in der Stadt St.Gallen dröhnt der Verkehr am Tag mit 80 Dezibel. Oder besser: an den lautesten Stellen. Denn dieser Wert, der in etwa einem Rasenmäher entspricht, wird an zwölf Orten erreicht. Alle liegen mehr oder weniger direkt an Hauptverkehrsachsen.

Nicht überraschend: An den zwölf Stellen, wo es am Tag besonders laut ist, rauscht der Verkehr auch nachts stärker als an anderen Orten. An allen zwölf Stellen werden Werte über 70 Dezibel erreicht. Der höchste Wert in der Nacht beträgt 73 Dezibel. Dieser tritt an fünf Orten auf:

Nicht für alle Strassen und auch nicht für alle Adressen in der Stadt St.Gallen liegen Daten vor. Aber der bereinigte Datensatz umfasst doch noch beinahe 900 Punkte. Hier können Sie nachschlagen, wie laut es wo ist, wie viele Fahrzeuge diesen Punkt im Jahresmittel passieren, wie viele am Tag und in der Nacht pro Stunde und wie hoch dabei der Anteil der lauten Fahrzeuge ist. Vereinzelt sind auch Angaben für Bushaltestellen enthalten, etwa für Achseln, Russen oder Theater.

Von den Strassen, für die Daten vorliegen, ist es an der Dürrenmattstrasse 30 oder genauer an der Kreuzung Zentralstrasse/Dürrenmattstrasse am ruhigsten. Sowohl am Tag wie in der Nacht werden hier, nicht weit von der Zürcher Strasse, die tiefsten Werte erreicht. Tagsüber sind das 52 Dezibel, was in etwa dem Brummen eines Kühlschranks entspricht. In der Nacht sind es noch 40 Dezibel. Das ist vergleichbar mit dem Geräuschpegel in einer Bibliothek.

Weiss man, wie die Lärmemissionen errechnet werden, liegt es auf der Hand: Dort, wo es am lautesten ist, fliesst am meisten Verkehr. An der Geltenwilenstrasse 2 und der St.Leonhard-Strasse 69 fahren im Jahresmittel pro Tag 25'000 Fahrzeuge vorbei. Das sind pro Stunde 1421, in der Nacht passieren im Schnitt pro Stunde 278 Fahrzeuge die Stellen.

Am meisten laute Fahrzeuge sind gemäss Kantonsdaten auf der Martinsbruggstrasse unterwegs. Dort wird der Prozentanteil am Gesamtverkehr für Tag und Nacht mit 90 Prozent angegeben. Danach folgen Bahnhofplatz und Marktplatz mit Werten von 50 und 40 Prozent, was am Bus- und Bahnverkehr liegen dürfte.

Schaut man sich den Lärm nach Postleitzahl an, zeigt sich: Am Stadtrand ist es lauter als in der Innenstadt. So beträgt der durchschnittliche Lärmwert in 9012, also im Riethüsli, 74,5 Dezibel. In 9008, im Gebiet der Langgasse, sind es 72 Dezibel und in 9016, Richtung Eggersriet und Untereggen, sind es 71 Dezibel.

Eine vergleichsweise einfache und günstige Lärmschutzmassnahme ist Tempo 30. Aber auch Begegnungszonen und Zufahrtseinschränkungen, wie sie die Stadt für die Altstadt plant, zeigen Wirkung. Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim städtischen Tiefbauamt, sagt dazu: «Je weniger Verkehr, je ruhiger, umso angenehmer empfinden es die betroffenen Personen.»

Am ruhigsten ist es mit rund 67 Dezibel in 9010, sprich in Rotmonten. Wobei durchschnittlich fast 70 Dezibel nicht gerade ruhig sind. Aber natürlich dröhnt der Verkehr nicht in ganz Rotmonten mit 67 Dezibel. Schon alleine nicht aufgrund der Lage des Quartiers. Der höchste Wert erreicht hier 73 Dezibel, der tiefste 57 Dezibel.

