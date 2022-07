Lärmschutzwand an der St.Josefen-Strasse: Anwohner wehren sich

Lärmschutz «Das wird wie eine Gefängniswand»: Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich gegen Lärmschutzwand an der St.Galler St.Josefen-Strasse Der Kanton St.Gallen möchte am Rand des Lachen-Quartiers in der Stadt St.Gallen eine Lärmschutzwand bauen. Nur: Die Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser, die geschützt werden sollen, möchten die Wand gar nicht. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Wehren sich aktiv gegen die Lärmschutzwand an der St.Josefen-Strasse (von links): Bernhard Müller, Elisabeth Hummler, Robert Geiger und Thomas Bichsel. Bild: Belinda Schmid

Der Lastwagenfahrer eines Entsorgungsunternehmens gibt Gas, als er von der Spisegg die St.Josefen-Strasse hochbraust. Der Motor röhrt laut auf. Autos, Lieferwagen und weitere Lastwagen rauschen vorbei an den Wohnblöcken gegenüber der Haltestelle Sömmerli stadtauswärts. Vor einem der Häuser, jenem mit der Adresse Zwyssigstrasse 6, steht ein Mann und hält eine 3,5 Meter lange Latte in die Höhe. Er heisst Thomas Bichsel und die Latte zeigt an, wie hoch die hier geplante Schallschutzwand werden soll. Bichsel ist einer von vier Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich aktiv gegen die Lärmschutzwand einsetzen, die der Kanton hier plant.

Der Kanton ist per Gesetz verpflichtet, seine Bevölkerung vor übermässigem Lärm zu schützen. Oft wird die Kritik laut, der Kanton gebe hier zu wenig Gas. Im Fall der sechs Blöcke an der Zwyssigstrasse in St.Gallen ist das Gegenteil der Fall: Ein Teil der Anwohnerinnen und Anwohner möchte gar nicht geschützt werden. Ein anderer Teil wünscht sich zwar weniger Lärm, aber eine Lärmschutzwand für 1,2 Millionen Franken? Es gebe bessere Massnahmen, ist zu hören.

«Das wird aussehen wie eine Gefängniswand, da kann sie noch so schön gestaltet sein», befürchtet Bichsel. 100 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner seien dagegen. Auch die SP ist gegen die Lärmschutzwand: Diese sei zu teuer, Tempo 30 sei besser.

Wegen Lärm schläft Anwohnerin in der Stube

Viel Lärm um nichts? Schliesslich dämpft die Schallschutzwand den Lärm um etwa fünf Dezibel. Überragt sie einen selbst um einen Meter, beträgt die Lärmreduktion rund zehn Dezibel. Die untersten Wohnungen würden profitieren, haben aber gleichzeitig Lichteinbussen, sagt Elisabeth Hummler, die ebenfalls vor dem Hauseingang steht:

«In meinen Augen bringt die Wand daher absolut keine Vorteile, sondern nur Nachteile.»

Elisabeth Hummler, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft für schönes Wohnen St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Sie sagt das, obwohl sie wegen des Lärms im Sommer in der Stube schläft. Das Schlafzimmer geht zur St.Josefen-Strasse hinaus, daher kann sie nachts nicht lüften. Nach 23.30 Uhr, wenn die letzte Schicht geendet hat, verlassen 80 bis 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Firma gegenüber mit dem Auto den Parkplatz. Ab 5.30 Uhr beginnt der tägliche Strassenlärm.

Bichsel hingegen stört der Lärm nicht. «Als ich einzog, wusste ich das.» Und der 80-jährige Robert Geiger, der hier wohnt, seit die Blöcke stehen, sagt: «Ich habe mich daran gewöhnt.»

Zwölf Parterre-Wohnungen verschwinden komplett hinter Wand

In den Blöcken sind 48 Wohnungen untergebracht. Zwölf davon liegen im Parterre. Den Bewohnerinnen und Bewohnern darin wird mit der Schallschutzwand die Sicht auf die St.Josefen-Strasse versperrt. Schauen sie aus dem Fenster, sehen sie an eine Wand.

Bichsel sass früher im Vorstand der Baugenossenschaft für schönes Wohnen St.Gallen (BSW). Die BSW ist Baurechtsnehmerin der Parzelle, die der Ortsbürgergemeinde St.Gallen gehört. Elisabeth Hummler ist die Nachfolgerin von Bichsel im BSW-Vorstand. Auch Präsident Bernhard Müller und sein Vorgänger Robert Geiger sind an diesem Dienstag vor Ort.

Mietzins würde tatsächliche Kosten nicht mehr decken

Müller befürchtet, dass die Parterre-Wohnungen mit der Schallschutzwand nur noch schwer vermietbar sein werden und die Wohnungen in den Obergeschossen eingeschränkt. Die Wohnbaugenossenschaft vermietet die Wohnungen zur Kostenmiete. Der Zins deckt also nur die tatsächlichen Kosten. «Wenn wir wegen der Wand den Mietzins runtersetzen müssen, deckt er nicht mehr unsere Kosten und wir legen drauf», sagt Müller.

Bernhard Müller, Präsident der Baugenossenschaft für schönes Wohnen St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

«Da werden 1,2 Millionen Franken investiert, um den Wert des Objekts zu mindern.» Er würde stattdessen Kastenfenster bevorzugen. Dabei handelt es sich um zwei getrennte Einzelfenster, die in derselben Fensteröffnung angebracht und getrennt voneinander geöffnet werden können. Dieser historische Fenstertyp gibt es auch in der modernen Variante und dient als Schallschutz sowie zur Wärmedämmung.

Ein Kastenfenster besteht aus zwei einzelnen Fenstern. Bild: Alamy

Die Blöcke an der Zwyssigstrasse sind etwas über 50 Jahre alt. Die Fassade muss sowieso mittelfristig erneuert werden. «Dabei könnte gleichzeitig ein Schallschutz eingebaut werden. Das würde einen Mehrwert generieren und die Vermietung für die nächsten 50 Jahre sichern», sagt Müller. Aber die Schallschutzwand?

«Die nimmt jede Lust zu investieren.»

Viele Ältere nutzen Weg als Abkürzung

Die Wand betreffe das ganze Quartier rund ums Altersheim Sömmerli, sagt Hummler. Zwischen den Blöcken führt ein Fussweg hindurch, der als Abkürzung dient: Statt aussen rum spazieren viele zwischen den Blöcken durch. «Im Quartier hat es viele ältere Personen, die die direkte Verbindung schätzen», sagt Hummler. «Ihnen würde man mit der Wand ein Stück Lebensqualität nehmen, ihre Wege werden unzumutbar länger.»

Hummler überlegt sich ernsthaft wegen der Schallschutzwand umzuziehen, je nachdem wie sich diese auswirkt. Auch Bichsel sagt:

«Wir machen uns schon Gedanken. Bevor die Wand kommt, bestellen wir den Zügellift.»

Thomas Bichsel, ehemaliges Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft für schönes Wohnen St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Kanton muss Lärmschutzwand bauen

Die Lärmschutzwand ist wirtschaftlich und damit verhältnismässig. Der Kanton muss Massnahmen ergreifen und eine Prüfung hat ergeben, dass eine Wand die geeignetste ist. Auf eine andere Massnahme, etwa Kastenfenster, ausweichen kann er nicht. «Leider gelten diese nicht als eigentliche Lärmschutzmassnahmen», sagt Andreas Kästli, stellvertretender Kantonsingenieur und zuständig für die Lärmschutzmassnahmen im Kanton.

«Wir können nicht alle Mieterinnen und Mieter nach ihren Wünschen befragen und dann vor einem Block eine Wand aufstellen, beim nächsten Schallschutzfenster montieren und beim übernächsten Block wieder ein Teilstück der Wand.» Es brauche eine Regelung, die für die Allgemeinheit stimmt. Es sei jedoch so: «Normalerweise geht mindestens eine Einsprache ein, wenn wir eine Lärmschutzwand öffentlich auflegen.» Und: Wenn der Belag an der St.Josefen-Strasse dannzumal ersetzt wird, wird ein Flüsterbelag geprüft. Eine Lärmschutzwand wird aber trotzdem notwendig, weil der Belag alleine nicht effektiv genug ist.

Bis Anfang Juli befand sich das Projekt zur Lärmschutzwand im Mitwirkungsverfahren. Dieses ist noch relativ neu und soll helfen, Probleme zu klären, bevor ein Projekt öffentlich aufgelegt wird. Die Lärmschutzwand an der St.Josefen-Strasse war die erste, die so öffentlich publiziert wurde. Rund 20 Rückmeldungen seien eingegangen, sagt Kästli. Darunter jene der Wohnbaugenossenschaft, wie Bernhard Müller bestätigt.

