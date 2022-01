Immissionen: So laut ist der Verkehrslärm in der Stadt St.Gallen

Lärm Über 70 Dezibel: Diese Häuser in der Stadt St.Gallen sind dem meisten Strassenlärm ausgesetzt Eine Auswertung zeigt, welche Häuser in der Stadt St.Gallen wie viel Strassenlärm ausgesetzt sind. In über 500 Fällen wird der Grenzwert überschritten, ab welchem Kanton und Gemeinde handeln müssen. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Kein Wunder, ist es tagsüber nirgends in der Stadt lauter als an der Rorschacher Strasse 308 : Die Autobahn führt direkt am Haus vorbei. Bild: Michel Canonica

Im Umweltbericht der Stadt St.Gallen von 2020 heisst es, rund ein Viertel der Wohnbevölkerung sei zu viel Strassenlärm ausgesetzt. Genauer: bei 24 Prozent werden über 60 Dezibel erreicht. Im ganzen Kanton sind etwa 10 Prozent der Bevölkerung von übermässigem Verkehrslärm betroffen, also etwa 51'000 Personen.

Aber wo wohnen diese Leute? Wie laut ist es dort? Das «St.Galler Tagblatt» hat dazu in Bezug auf die Stadt St.Gallen das online zugängliche Lärmbelastungskataster des Kantons ausgewertet. In Bezug auf den Lärm am Strassenrand, aber auch in Bezug auf den Lärm am Haus. Wer sich für die Details der Analyse interessiert, findet die Dokumentation hier.

Wichtig für die Interpretation dieser Analyse Die Daten zur Lärmbelastung wurden über das Open-Data-Portal des Kantons bezogen, wo sie in einer aufbereiteten Form vorliegen. Danach wurden die Koordinaten vom Schweizer Koordinatensystem ins globale Koordinatensystem umgerechnet und so die Adressen abgerufen. Die ursprünglichen Daten beziehen sich auf Gebäudeteile, dargestellt als Flächen. Für den Adressbezug mussten auf diesen Flächen Punkte gesetzt werden. Das führte dazu, dass für einzelne Adressen mehrere Datenpunkte vorliegen. Wenn etwa ein Teil eines Hauses an der Autobahn liegt, also viel Lärm ausgesetzt ist, ein anderer Teil des Hauses aber an ein Waldstück grenzt, wo es ruhiger ist. Es kann aber auch sein, dass für eine Adresse ein hoher Wert angegeben wird, der aber nicht für alle Gebäudeteile gültig ist. Wer sich im Detail dafür interessiert, worauf sich die Lärmwerte beziehen, gibt die Koordinaten in einem Kartenprogramm ein oder besucht das Digitale Lärmbelastungskataster des Kantons.

Am lautesten ist es stadtauswärts an der Rorschacher Strasse

Die Auswertung zeigt: Am lautesten ist es mit 78 Dezibel am Tag und 72 Dezibel in der Nacht an der Rorschacher Strasse 308. Wenig verwunderlich: Die Stadtautobahn führt direkt am Grundstück vorbei. Schützende Erdwälle oder Gebüsch fehlen. Hier wird weniger gewohnt und mehr gearbeitet: Zwei Firmen, spezialisiert auf Innen- und Aussenbegrünung, haben an der Rorschacher Strasse 308 ihren Sitz. Das Grundstück wurde denn auch mit der Empfindlichkeitsstufe III bewertet, was dem Wohn-/Gewerbegebiet entspricht.

Diese Empfindlichkeitsstufen sind wichtig, weil je nach Gebiet ein anderer Grenzwert gilt. Für Erholungsgebiete liegt er tiefer als für Wohngebiete, Wohn-/Gewerbe- oder Industriegebiete. Die Grenzwerte bestimmen, ab wann Kanton und Gemeinde tätig werden müssen. Sie und auch der Bund sind als Strasseneigentümer verpflichtet, Anwohnerinnen und Anwohner von viel befahrenen Strassen zu schützen soweit das möglich ist.

Dazu wird mit Computermodellen der Lärm am Strassenrand berechnet, danach für einen Punkt oder mehrere Punkte an der Fassade. Jedoch befindet sich das Fenster vielleicht nicht dort, wo es das Modell vorsieht. Daher kann der berechnete Lärm vom tatsächlichen Lärmpegel abweichen. Andreas Kästli, stellvertretender Kantonsingenieur und zuständig für Lärmschutzmassnahmen beim Kanton, sagt:

«Es ist also kein ganz genaues Instrument, sondern gibt Grössenangaben an.»

Andreas Kästli, stellvertretender Kantonsingenieur Kanton St.Gallen. Bild: PD/Elke Hegemamm

Die aktuellen Dezibelwerte für die Stadt wurden aufgrund von Verkehrsdaten von 2017 berechnet. Wichtig auch zu wissen: Es liegen nicht für alle Strassen und schon gar nicht für alle Häuser Angaben vor.

Die zehn Gebäude mit den höchsten Werten liegen an der Autobahn

Die zehn Gebäude in der Stadt mit dem meisten Strassenlärm befinden sich alle mehr oder weniger direkt an der Autobahn, darunter auch die Shopping-Arena. Dort, an der Zürcher Strasse 462, werden tagsüber 74 Dezibel erreicht. Das entspricht etwa einem Staubsauger, wobei nicht alle Modelle gleich leise oder laut sind.

Bis auf ein Haus befinden sich auch alle zehn Gebäude im Gewerbe- oder Industriegebiet. Einzig jenes an der Zürcher Strasse 475 (73 Dezibel) ist dem Wohngebiet zugeordnet, im Fachjargon Empfindlichkeitsstufe II genannt.

Damit ist das Gebäude schon fast etwas besonderes. Denn in der Stadt St.Gallen gibt es nur vier Wohnhäuser, bei denen tagsüber über 70 Dezibel erreicht werden. Wo also der höchste Grenzwert, der Alarmwert, überschritten wird, was die Dringlichkeit für Lärmschutzmassnahmen erhöht.

Eingeschränkt auf Wohngebiete ist der Verkehrslärm nachts an der Kirchgasse 15 und der Zürcher Strasse 436 am stärksten. Hier werden 62 Dezibel erreicht, tagsüber sind es 69 Dezibel. Das entspricht etwa einem knatternden Töff.

Die Kirchgasse 15, links beim St.Mangenpark, liegt am Unteren Graben, was sich besonders nachts auswirkt. Bild: Michel Canonica

Alles in allem gibt es in der Stadt St.Gallen 557 Gebäude in Wohngebieten, wo tagsüber der Immissionsgrenzwert erreicht wird. Deren Bewohnerinnen und Bewohner also mit zwischen 60 und 69 Dezibel zu viel Lärm ausgesetzt sind. Nachts liegt dieser Grenzwert auf über 50, aber unter 65 Dezibel. Diese Grenze wird bei 362 Häusern erreicht.

Bezogen auf die Wohn-/Gewerbezone sind tagsüber 680 und nachts 802 Gebäude und ihre Bewohnerinnen und Bewohner zu viel Lärm ausgesetzt. Das entspricht zwischen 65 und 69 Dezibel am Tag und zwischen 55 bis 64 Dezibel in der Nacht.

Teilweise werden derzeit Lärmschutzprojekte umgesetzt oder wurden schon umgesetzt. So wurde etwa 2021 an der Kräzernstrasse als Lärmschutzmassnahme Tempo 30 eingeführt. Damit dürfte der Lärmpegel an der Kräzernstrasse 117 gesunken sein. Im Lärmbelastungskataster wird er aber noch mit 68 Dezibel am Tag angegeben. Bei dieser Lautstärke muss man ziemlich laut sprechen, um ein Gespräch zu führen.

Auf diesen Kantonsstrassen in der Stadt werden derzeit Lärmschutzprojekte umgesetzt Käzernstrasse 10 bis und mit Zürcher Strasse 240: Einbau Schallschutzfenster

Rosenbergstrasse 88/87 bis und mit St.Jakob-Strasse 21: Einbau Schallschutzfenster (betrifft damit auch den Unteren Graben)

Waaghaus bis und mit Huebstrasse 16b: Einbau Schallschutzfenster (betrifft damit auch Burggraben, Linsebühlstrasse, Speicherstrasse)

St.Josefen-Strasse 60 bis und mit Zwyssigstrasse 2: Lärmsanierungsprojekt, auf Höhe Zwyssigstrasse 2 bis 12: Projektierung Bauprojekt Lärmschutzwand Feldlistrasse

Ganzes Stadtgebiet: Konzept für tiefere Tempi, diverse lärmarme Beläge sind in den nächsten Jahren vorgesehen.

Trotzdem: Erfüllen Kanton und Stadt ihre Aufgaben nicht? Andreas Kästli vom Kanton verneint und erklärt: «Das ist die Problematik, die wir in der Stadt St.Gallen haben.» Hier hat es mehr Verkehr, gleichzeitig stehen die Häuser näher zusammen als andernorts. «Das führt zu vielen Grenzwertüberschreitungen.»

Was bringen die einzelnen Lärmschutzmassnahmen? Die besten Massnahmen sind jene, die übermässigen Lärm gar nicht erst entstehen lassen. «Wegen zu höher Lärmbelastung wäre es schön, den Verkehr zu reduzieren. Aber in einer Stadt ist das schwierig», sagt Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim städtischen Tiefbauamt. Als Alternativen werden Massnahmen an der Quelle, wo der Lärm entsteht, geprüft: Temporeduktionen oder lärmarme Beläge. Derzeit läuft ausserdem an der Burg- und Rosenbergstrasse ein Pilotprojekt mit lärmarmen Belägen. Hier wird getestet, wie sich der Zustand der Beläge und ihre Wirkung verändert. Massnahmen müssen zudem zweck- verhältnismässig sein, wie Hasler sagt. Die öffentliche Hand kann nicht Unsummen ausgeben, um wenige Privatpersonen vor Lärm zu schützen. Ein Schallschutzfenster kann den Lärm um bis zu 15 Dezibel senken. Die Wirkung ist davon abhängig, wie gut das vorherige Fenster war. Waren zuvor moderne Fenster eingebaut, ist der Effekt weniger gross als wenn es alte Fenster waren. Schallschutzfenster erreichen gegenüber modernen Fenstern nur noch eine Reduktion um vielleicht 5 Dezibel erreicht. Lärmschutzwände schützen umso besser, je mehr sie die Sicht auf die Strasse verdecken. Eine hohe Wand kann den Lärm um bis zu 10 Dezibel senken. Ist die Sicht auf die Autos gerade noch verdeckt, wirkt sie noch um 5 Dezibel. Hat man gar Blick auf den Asphalt, wirkt die Wand kaum noch. Lärmarme Strassenbeläge senken den Lärm anfangs um bis zu 6 oder 7 Dezibel. Aber sie verlieren schnell ihre Wirkung, weil die Hohlräume verschmutzen. Auch normale Beläge werden durch Abnutzung lauter. Extrem lärmarme Strassenbeläge senken den Lärm anfangs um 8 Dezibel, aber weil ihre Lebensdauer kurz ist, baut sie der Kanton nicht ein, wie Andreas Kästli, stellvertretender Kantonsingenieur, sagt. Ein lärmarmer Belag, der den Lärm nur um 3 bis 5 Dezibel senkt, hat eine längere Lebensdauer. Wie gut lärmarme Beläge wirken, wird von Spezialunternehmen und mit einem normierten Verfahren getestet. Dazu fahren die Fachleute mit einem Anhänger, der voller Mikrofone ist, über den Belag. In letzter Zeit und auch wegen Bundesgerichtsurteilen sind Geschwindigkeitsreduktionen ein Thema. Senkt man das Tempo von 50 auf 30 Stundenkilometer, gewinnt man 3 Dezibel. Aber wenn die Autofahrerinnen und -fahrer auf einer mit 50 signalisierten Strecke bereits 40 fahren, weil schneller nicht möglich ist, wirkt sich eine Temporeduktion nicht mehr gleich stark aus. (mha)

Kanton und Stadt führen Listen mit Strassenabschnitten, die saniert werden müssen. Auf jener der Stadt sind 30 Abschnitte von Gemeindestrassen aufgeführt. Das ist aber wenig aussagekräftig, denn die Lärmsanierung ist eine immerwährende Aufgabe. Auch der Bund spricht inzwischen von einer «Daueraufgabe».

Einerseits kann sich das Verkehrsaufkommen verändern. An einer Stelle, wo die Alarmwerte heute nicht überschritten werden, können sie morgen erreicht sein. Die Strasseneigentümer sind angewiesen, die Lärmüberschreitung periodisch zu überprüfen. Andererseits werden stetig neue Möglichkeiten zur Lärmsanierung entwickelt. Lärmarme Strassenbeläge kennt man laut Andreas Kästli vom Kanton erst seit gut zehn Jahren.

Das kann dazu führen, dass ein Strassenzug erneut lärmsaniert wird, der vor Jahren schon zum Zug kam, während ein einzelnes Haus auf dem Land weniger hoch auf der Prioritätenliste steht. Kästli sagt: «Wenn man etwas macht an einer Strasse mit vielen Anwohnern, kann man mehr Leute von Lärm befreien, als an einer Strasse, wo nur ein Haus betroffen ist.»

Was können von Lärm betroffene Personen tun?

Die nationale Lärmschutzverordnung von 1986 hält fest, dass Lärmschutzmassnahmen bis 2018 umgesetzt werden mussten. Anwohnerinnen und Anwohner haben daher die Möglichkeit, die Strasseneigentümer – also Kanton und Gemeinden – zu verklagen. Kästli ist nicht bekannt, dass eine St.Galler Gemeinde verklagt worden wäre. Gegen den Kanton habe es eine Person versucht. «Sie hat die Klage aber relativ bald zurück gezogen, als wir die erste Stellungnahme geschrieben hatten.»

Klägerinnen und Kläger müssen nachweisen, dass sie zu einem Zeitpunkt in das Haus zogen, als das hohe Verkehrsaufkommen noch nicht vorhersehbar war. Laut Andreas Kästli schätzen Juristinnen und Juristen die Chancen für Lärmklagen als relativ gering ein. Auch die 2018 angekündigte Sammelklage der Lärmliga Schweiz ist nicht zu Stande gekommen.

Aber was können Personen tun, die in einem Haus wohnen, in dem der Immissionsgrenzwert oder der Alarmwert überschritten wird? Kästli: : «Gegenüber dem Strasseneigentümer eigentlich nichts, das ist das Problem. Die Strasseneigentümer führen ihre Sanierungsprojekte nach Prioritätenliste durch. Selber können sich die Hauseigentümer mit Schallschutzfenster oder allenfalls mit einer Lärmschutzwand schützen.»

Auch Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim städtischen Tiefbauamt, sagt: «Wir gehen die Lärmsanierung Schritt für Schritt an. Wir erkennen aufgrund der vorhandenen Abklärungen, wo Projekte rechtlich nötig sind, ohne dass man uns darauf aufmerksam macht.»

Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr und stellvertretender Stadtingenieur Stadt St.Gallen. Bild: Marlen Hämmerli

Möglich ist es aber, beim Kanton oder der Stadt anzufragen, ob der Abschnitt gerade saniert wird oder ein Lärmsanierungsprojekt geplant ist. Denn jedes Mal, wenn eine Strasse saniert werden muss, wird geprüft, ob es sinnvoll ist, einen lärmarmen Belag einzubauen oder ob Geschwindigkeitsreduktionen nötig sind.

zu Hasler sagt: «Wir wissen, wir haben noch viel zu tun. Wir gehen aber davon aus, mit dem Tieftempokonzept aus Lärmsicht einige Verbesserungen erzielen können.» Kanton und Stadt prüfen derzeit vertieft, auf welchen Strassen eine Reduktion der Geschwindigkeiten verhältnismässig ist. Das Konzept soll im Sommer vorliegen.

