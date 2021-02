Kurzarbeit «Das sind wir unseren Verkäuferinnen schuldig»: Diese St.Galler Betriebe zahlen ihren Angestellten in der Krise den vollen Lohn – die anderen wollen nicht darüber reden Das St.Galler Geschäft «Schuhe Schneider» zahlt seinen Verkäuferinnen trotz Kurzarbeit weiterhin den vollen Lohn, damit sie motiviert bleiben. Das ist nicht selbstverständlich, wie unsere Umfrage zeigt. Die meisten Firmenchefs und Boutiquenbesitzer wollen sich nicht dazu äussern. Melissa Müller 01.02.2021, 05.00 Uhr

Stillstand in der Militärkantine St.Gallen. Bild: Raphael Rohner (16. Januar 2020)

Ein St.Galler Kellner schaufelt zu Hause Schnee. Er ist auf Kurzarbeit, hat also unfreiwillig frei. Normalerweise verwöhnt er die Gäste in der «Militärkantine». Dort würden sie immerhin anständige Löhne zahlen, 4400 Franken brutto, was für die Gastronomie gut sei. In der Regel kommen noch 400 Franken Trinkgeld hinzu, das im Lockdown wegfällt. Jetzt erhält der Kellner nur noch 80 Prozent seines Lohns, bezahlt durch den Staat. So könne er kaum sparen, und bereits ein lästiger Zwischenfall wie eine kaputte Waschmaschine oder eine Zahnarztrechnung könnten ihn finanziell ins Trudeln bringen. Immerhin gehe es ihm besser als einem Freund, der Chef de Service in einem St.Galler Gourmetlokal war. Als der Bundesrat beschloss, dass die Lokale um 19 Uhr schliessen müssen, stellte der Chef den Angestellten kurzerhand vor die Tür.

Die Romands sprechen von «technischer Arbeitslosigkeit»

In der Romandie benutzt man für «Kurzarbeit» den Begriff «chômage technique», «technische Arbeits­losigkeit». Die Lohneinbusse wegen Kurzarbeit wiegt laut der Gewerkschaft Unia besonders für jene schwer, die in Tieflohn­branchen arbeiten. Wer im Gastgewerbe oder als Coiffeuse tätig ist, verdient bei einer Vollzeitstelle im Durchschnitt 4100 Franken im Monat. Wird der bescheidene Lohn noch gekürzt, haben viele Mühe, sich und ihre Familien damit durchzubringen.

Auch die Verkäuferinnen von «Schuhe Schneider» an der Goliathgasse sind auf Kurzarbeit. Das heisst, sie arbeiten nur noch an einzelnen Tagen pro Woche. «Ich will, dass sie motiviert bleiben», sagt Inhaber Ueli Schneider. Darum zahle er ihnen im Lockdown den ganzen Lohnausfall.

«Das sind wir unseren Schuhverkäuferinnen schuldig, als Anerkennung für ihren Einsatz.»

Sie hätten schon im ersten Lockdown flexibel reagiert und Vollgas gegeben. Obwohl beide Filialen von «Schuhe Schneider» geschlossen sind, werden Kundinnen und Kunden weiterhin telefonisch beraten und online sowie über einen Schuh-Take-away bedient.

Samuel Schneider und sein Vater Ueli hoffen, dass ihr Schuhgeschäft im Frühling, wenn sie wieder öffnen können, wieder auf Hochtouren läuft. Bild: Michel Canonica (16. Juli 2020)

Dass ein Chef die Lohndifferenz ausgleicht, ist nicht selbstverständlich. Wie eine kleine Umfrage zeigt, ist das Thema heikel. Die meisten Unternehmer aus St.Gallen und Gossau wollen sich nicht dazu äussern. «Schreiben Sie meinen Namen bitte nicht in der Zeitung», sagen Inhaber namhafter Modeboutiquen und weiterer von Kurzarbeit betroffener Geschäfte, deren Angestellte sich mit 80 Prozent Lohn begnügen müssen.

Ein Lohnausfall von 20 Prozent schenke natürlich ein, sagt ein Boss, der nicht genannt werden will und über 100 Leute beschäftigt. Doch man sei auch mehr daheim und gebe weniger Geld aus. Der Chef meint: «Noch tragischer ist doch die Unsicherheit. Dass man psychisch müde ist von Corona.»

Buchhandlung Comedia zahlt Lohnausfall

Die St.Galler Buchhandlung Comedia zahlt ihren Mitarbeiterinnen weiterhin den vollen Lohn. Dort kann man die Bücher nach Terminabsprache abholen. «Für jede Bestellung einen Termin abzumachen, ist für uns ein grosser Aufwand», sagt Buchhändlerin Lea Aeple. Da die Verkaufslöhne ohnehin nicht hoch seien, wolle man diese nicht noch zusätzlich kürzen.

Lea Aeple in der Buchhandlung Comedia. Ralph Ribi (25. August 2020)

Auch für den St.Galler Kulturmanager Jacques Erlanger ist es selbstverständlich, dass er seiner Mitarbeiterin die Lohndifferenz auszahlt. «Es ist eine Haltungsfrage, dass man Mitarbeiter, die in guten Zeiten gute Arbeit geleistet haben, auch in schlechten Zeiten fair entlöhnt – solange man wirtschaften kann.» Es sei denn, die Einnahmen fallen gänzlich weg und man kämpfe ums Überleben wie in der Hotellerie.

Kulturmanager Jacques Erlanger. Bild: Hanspeter Schiess (26. März 2018)

Erlanger wundert sich über andere Firmen, die den Lohnausfall bei Kurzarbeit nicht ausgleichen.

«Haben sie denn in den guten Zeiten keine Reserven gebildet?»

Michael Vogt, General Manager des Hotels Einstein, spielt mit offenen Karten. Die 100 Mitarbeitenden des Vier-Sterne-Superior-Hauses erhalten auf Kurzarbeit nur 80 Prozent des Lohns. «Den ganzen Lohnausfall zu bezahlen, kann sich zurzeit kein Hotelier leisten», sagt Vogt, der auch Präsident von Hotels St.Gallen-Bodensee ist.

«Die Krise dauert schon sehr lang, die Belastung ist riesig. Wir haben laufende Kosten zu decken.»

Michael Vogt, Genaral Manager des «Einsteins». Bild: PD

Die Kurzarbeitsentschädigung reiche bei weitem nicht aus. Man müsse ja auch weiterhin Ferienentschädigungen sowie Beiträge für die zweite Säule und die AHV einzahlen.

Wie das Kafi Franz ums Überleben kämpft

Die Situation spitzt sich auch beim Kafi Franz an der Linsebühlstrasse in St.Gallen zu. Die liquiden Mittel gingen aus, 15'000 Franken fehlten in der Kasse bis Ende Januar. Das Team startete auf Facebook einen Hilferuf. Vier Mitarbeiter posieren in der Küche mit Kartontafeln, auf denen Sprüche stehen wie: «Countdown Konkurs» und «500 Ramen bis zur Rettung». Der Beitrag wurde über 600-mal geteilt, es gab Sympathiebekundungen sogar aus Bern. Und die trendigen japanischen Ramen-Suppen wurden äusserst gut verkauft. Das Café verwandelte sich in Kürze in einen Take-away und Lieferservice. «Wir haben in der Not ein neues Geschäftsmodell entwickelt», sagt Dimitrij Itten, der Lebenspartner von Chefin Denise Weber. Momentan würden 200 Suppen pro Woche bestellt, über 40 Kuchen und 60 Brunchpakete. Das geht aber auch an die Substanz. «Wir stehen bis morgens um 4 Uhr in der Küche, um Nudeln zu machen und Kuchen zu backen.»

Das Team des Kafi Franz machte mit diesem Hilferuf auf seine Situation aufmerksam. Bild: PD

Und der Lohn? Nur Mitarbeiter, die beim Take-away mitarbeiten, die abpacken und sonntags ausliefern, erhalten den Lohnausfall – die anderen nicht. Resultat: Über 500 Ramen sind verkauft, die Rechnungen können bezahlt werden, das «Franz» hat noch einmal erfolgreich den Kopf aus der Schlinge gezogen. Es ist gerettet. Zumindest bis Ende Januar.

Wirtin Denise Weber im Kafi Franz in besseren Zeiten.

Michel Canonica (30. Januar 2016)

Keine Kurzarbeit gibt es hingegen beim Schlachthof in Gossau. Hier mache man sogar etwas mehr Umsatz, seit der Grenztourismus wegfalle, sagt ein Mitarbeiter. Es werde mehr günstiges Schweinefleisch und Geflügel verkauft statt des teuren Kalbs. Der Grund: «Die Konsumenten müssen den Gürtel enger schnallen.»