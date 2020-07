Kurz vor der Pension musste Oskar Sturzenegger noch Coronafälle bewältigen, nun hat der Schulleiter sein Büro im Riethüsli geräumt Zuletzt leitete Oskar Sturzenegger das Schulhaus Riethüsli. Das war nicht immer einfach. Grossanlässe und Teamarbeit gefielen ihm besonders, ein Todesfall in der Schülerschaft war der Tiefpunkt. Nun wird er pensioniert. Meret Bannwart 29.07.2020, 05.00 Uhr

Nach 27 Jahren im Schulhaus Riethüsli hat Oskar Sturzenegger sein Büro geräumt. Bild: Ralph Ribi

Jetzt, Ende Juli, ist Oskar Sturzeneggers Zeit im Riethüsli vorbei. Ganz offiziell, nach 27 Jahren. Sein Büro hat er wegen der Sommerferien bereits zwei Wochen früher geräumt.

Der 65-Jährige blickt gerne auf seine Jahre als Schulleiter zurück. Etwa 215 bis 220 Schülerinnen und Schüler besuchen das Schulhaus. Am besten haben Oskar Sturzenegger die Zusammenarbeit im Team und die Grossanlässe gefallen. «Die Kinderfeste, die Landschulwochen, die Sporttage und die Sommerfeste des Schulhauses waren für mich Höhepunkte.» Da hätte man oft die Dankbarkeit der Eltern und der Kinder gespürt.

Ab und an drückte er beide Augen zu

Als Schulleiter höre man jedoch meistens nicht die positiven, sondern die negativen Dinge.

«Wenn Eltern sich bei den Lehrpersonen für ihre gute Arbeit bedanken, bekam ich das oft nicht mit. Wenn es jedoch Schwierigkeiten oder Reklamationen gab, dann wurde ich hinzugezogen.»

Viele Probleme gab es aber nicht, insgesamt sei er zufrieden mit der Elternschaft des Quartiers. Meistens bewirkten Gespräche Verständnis. Bei dem einen oder anderen Streich drückte der Schulleiter auch beide Augen zu. Schliesslich habe er selber zwei mittlerweile erwachsene Söhne, die manchmal Flausen im Kopf gehabt hätten.

Ein Todesfall und viele Krankheitsfälle

Natürlich ereignete sich in den 27 Jahren aber auch Schlimmes. So verstarb ein Kind aus der Integrationsklasse wegen einer Krankheit. «Das war heavy», sagt er.

Kurz vor seiner Pension stellte sich ihm eine andere Herausforderung: Ein Zivildienstleistender wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Schule geriet in die Schlagzeilen. Zwei Schulklassen, eine Kindergartenklasse und deren Lehrpersonen mussten zehn Tage in Quarantäne, insgesamt etwa 60 Personen. Dank dem Team aber habe das Schulhaus die Coronakrise gut überstanden. Sturzenegger sagt:

«Die Lehrpersonen haben in dieser Zeit definitiv mehr geleistet.»

Früher unterrichtete einer fast alle Fächer

46 Jahre und vier Monate war Oskar Sturzenegger insgesamt als Primarschullehrer und als Schulleiter tätig. Vor seiner Zeit im Riethüsli unterrichtete er im Boppartshof. In diesen fast 50 Jahren hat sich das Schulsystem verändert.

«Früher war man ein absoluter Einzelkämpfer. Am Anfang habe ich alle Fächer unterrichtet ausser Mädchenhandarbeit.»

Heute gibt es Handarbeitslehrpersonen, Religionslehrer, Sozialarbeiter und Schulpsychologinnen. Spezialisten statt Generalisten. Dies sei nicht immer zum Vorteil der Kinder. «Die Lehrer-Kind-Beziehung ist zentral. Bei vier bis fünf Lehrpersonen pro Klasse sieht diese Beziehung aber anders aus, als wenn man eine Bezugsperson hat.»

Streng, aber mit Humor

Sturzenegger selbst hat bis vor zwei Jahren unterrichtet. «Als Lehrer war ich streng und fordernd, aber ich habe immer eine Prise Humor eingebracht.» Mit seiner Arbeitgeberin, der Stadt St.Gallen, zeigt er sich zufrieden. «Natürlich gibt es Hochs und Tiefs.» Insgesamt schaue er aber ohne Groll zurück. Auch anders machen würde Sturzenegger nichts. Aber:

«Ich habe gelernt, einiges gelassener zu sehen.»

Wenn sich von 100 Eltern zwei beschwerten, dann ärgerte er sich anfangs über diese zwei. «Heute bin ich dankbar für die anderen 98.» Auch hätte er zu Beginn viel zu lange Sitzungen abgehalten. Dank Rückmeldungen und modernster Technik müsse heute in Sitzungen nur noch das Nötigste besprochen werden.

Der Abschied ist wegen der Coronasituation nun anders ausgefallen als gedacht. Vom Team hat er sich zwar bei einem Essen verabschiedet. Die grosse Verabschiedung findet aber – wenn möglich – diesen Sommer oder Frühherbst bei schönem Wetter draussen statt.

Das Schulhaus Riethüsli. Bild: Ralph Ribi (7. März 2020)

Nun will Sturzenegger in einem Musical mitspielen

Langweilig wird es Oskar Sturzenegger auch nach seiner Pensionierung sicher nicht. In der neuen Attikawohnung in Staad wohnt er nun Nahe am See. Vor kurzem haben seine Frau und er sich E-Bikes gekauft. Damit wollen sie bei gutem Wetter in Richtung Bern fahren, inklusive dreier Übernachtungen.

Auch Wanderungen stehen dieses Jahr auf dem Programm. Die bereits gebuchten Ferien für Thailand im November mussten sie aufgrund des Coronavirus wieder stornieren. Für die Zukunft stehen Costa Rica, Kuba und Südamerika auf der Reiseliste der Sturzeneggers. Seine Frau habe Spanisch gelernt, nun wolle sie das Erlernte anwenden.

Ausserdem beginnt der 65-Jährige bei den Krönli Kids des SC Brühl als Trainer, dort betreut er die Vier- bis Sechsjährigen. Er möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben. «Bei den Trainern bin ich ausnahmsweise wieder einmal einer der Jüngsten», sagt Sturzenegger und lacht. Auch die Kultur liegt ihm am Herzen. Lange war er beim Kabarett «Jonudennhalt», bis sich dieses auflöste. Nun plant er, in einem Musical mitzuspielen. Beginn ist aber erst 2021/22.