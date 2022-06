Kunstwerk 450 Schuppen und bedrohlich lange Zähne: Deshalb thront ein riesiger Drache vor dem Gossauer «Freihof» Rund 400 Arbeitsstunden hat Hobbykünstler Daniel Weibel in den Drachen aus Blech investiert. Die Stadt hatte keine Verwendung für das Gossauer Wappentier, der Gossauer «Freihof» hat ihn deshalb nun definitiv übernommen. Bald soll das Fabeltier auch Feuer speien. Rita Bolt 20.06.2022, 05.00 Uhr

Hobbykünstler Daniel Weibel und sein riesiger Drache, der nun vor dem Gossauer «Freihof» steht. Tobias Garcia

Er ist schon von weitem zu sehen, der fünf Meter breite und ebenso lange Drache, den der Hobbykünstler Daniel Weibel angefertigt hat. Einfach so, aus einer Laune heraus und weil er Lust auf etwas Handwerkliches hatte. Seit kurzem thront das zweieinhalb Meter hohe Fabelwesen auf zwei extra angefertigten eineinhalb Meter hohen Sockeln und überragt die Hecke des Gossauer «Freihofs» an der Flawilerstrasse.

Und da der Drache im Logo des Lokals vorkommt und Feuer speit, soll es der Drache vor dem «Freihof» ebenfalls. «Wir werden ihn noch etwas beleuchten und das Drachenmaul darf bald Feuer speien», sagt Geschäftsführer Victor Ledergerber freudig. Der Drache sei bereits jetzt ein beliebtes Fotosujet:

«Es werden öfters Selfies und Familienfotos mit dem Drachen im Hintergrund gemacht.»

450 Schuppen von Hand ausgeschnitten

Daniel Weibel hat den Drachen 2018 in seiner damaligen Werkstatt in Zuckenriet aus Spass an der handwerklichen Arbeit gefertigt. Sein Erstlingswerk 2016 ist ein Adler, der im Garten bei seinen Eltern in Wilen bei Wil steht. Der Vogel mit einer Spannweite von zwei Metern zieht wie der Drache viele Blicke auf sich. Weibels Lieblingstier – nebst dem Drachen – ist der über vier Meter lange Waran, der aus etwa 5000 Schuppen besteht; 200 Stunden lang hat Weibel an diesem gearbeitet.

Beeindruckend ist auch die aufgerichtete Kobra: Sie besteht aus etwa 700 Schuppen, die jeweils einzeln angeheftet wurden. «Ich habe sie veredelt, damit ihr Schuppenkleid besser zur Geltung kommt», sagt der gelernte Polymechaniker, der heute als Personalvermittler in einem St.Galler Start-up-Unternehmen tätig ist. Der Drache ist bis heute Weibels grösstes Werk. Für ihn hat der Hobbykünstler etwa 400 Arbeitsstunden benötigt. Er sagt:

«Jedes Projekt entsteht im Kopf und wird ohne Zeichnungen oder Vorlagen erstellt.»

Wie bei seinen anderen Figuren hat er die Schuppen – beim Drachen sind es etwa 450 – mit einer Blechschere von Hand ausgeschnitten und mit dem Treibhammer bearbeitet. Das Blech wurde nicht angemalt oder lackiert.

400 Arbeitsstunden hat Daniel Weibel in den Drachen investiert. Tobias Garcia

Stadt fand keinen passenden Platz

Wohin aber mit diesem Riesenvieh habe er sich nach der Fertigstellung gefragt. Zwei Jahre stand es in Zuzwil, dann musste es weichen. Der 29-Jährige erfuhr, dass Gossau einen Drachen im Wappen führt. Stadtpräsident Wolfgang Giella und Patrik Strässle, Leiter Stadtkanzlei, haben das Tier denn auch bei Weibel besichtigt. Die Stadt habe sich dann für die Entscheidung Zeit gelassen. «Wir haben uns nicht gegen den Drachen entschieden, sondern wir haben Weibel kommuniziert, dass wir zuerst auf städtischem Boden einen Platz finden müssen», sagt Wolfgang Giella. «Da der Drache sehr gross ist, war die Suche nicht einfach und wir wollten als nächsten Schritt sogar Privaten schreiben.»

Victor Ledergerber vom «Freihof» sagt:

Tausendsassa Victor Ledergerber, links, hat ein neues Bier kreiert, am Samstag, 29. Mai 2021, in Gossau. © Benjamin Manser Benjamin Manser

«Wer sechs Monate keinen Platz in Gossau für diesen Drachen findet, wird auch in zehn Jahren keinen finden.»

Er ergänzt: «So gross ist der Drache auch nicht, als dass er nicht auf einem Kreisel oder auf einem Schulhausplatz seinen Lebensabend hätte finden können.»

Kreisel seien keine städtischen, sondern kantonale Grundstücke, und für Schulhausplätze sei das Kunstwerk aus Sicherheitsgründen kaum geeignet, kommentiert die Stadt die Drachen-Idee. Giella habe Weibel zudem den «Freihof» empfohlen, nachdem er sich mit Ledergerber besprochen habe. Ledergerber seinerseits liess den 350 Kilogramm schweren Drachen für das Gossauer Drachenfest im Februar vor den «Freihof» holen.

Seit dem Drachenfest steht der Drache nun vor dem Eingang. «Der Entscheid, dass wir den Drachen definitiv übernehmen, ist erst am 5. Juni per Handschlag gefallen», sagt Ledergerber. Vorher hätte die Stadt jederzeit zugreifen können. Auch «Freihof»-Inhaber Sepp Brunschwiler als Metall- und Edelstahlspezialist habe in der Zwischenzeit Gefallen an diesem Kunstwerk gefunden.

Arbeitet mit Materialien, die nicht mehr verwendet werden

Glücklich über den Ausgang der Gossauer Drachengeschichte ist auch Daniel Weibel. Er freut sich, dass sein Drache jetzt gesehen wird. Derzeit werkelt er nicht an Tieren, sondern baut an einem Lastwagen, der als Grill benutzt werden kann. Er fertig zudem Möbel aus Materialien an, für die andere keine Verwendung mehr haben.

In seiner neuen Werkstatt in Lütisburg, die er sich mit anderen Kollegen teilt, steht beispielsweise ein Torso aus 600 verschweissten Muttern und ein Stuhl, den er aus einem alten Weinfass hergestellt hat. «Das Fass hat dem Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel gehört», erklärt der 29-Jährige.