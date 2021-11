Giulia Steingruber über ihr Leben nach dem Rücktritt

Kunstturnen «Ich trage Gossau im Herzen»: Giulia Steingruber nimmt nach ihrem Rücktritt Fahrt auf Die Gossauer Kunstturnerin Giulia Steingruber bildet sich weiter und arbeitet derzeit an einem Kunstturnprojekt. Ein Einblick in ihr Leben nach dem Rücktritt. Rita Bolt 16.11.2021, 05.00 Uhr

Nach dem Rücktritt als Kunstturnerin will Giulia Steingruber ins Marketing einsteigen. Bild: Tobias Garcia

Giulia Steingruber sitzt im Restaurant Gründenmoos und wartet, bis der Fotograf die Aufnahmen mit der Schweizer Tennisspielerin Jil Teichmann abgeschlossen hat. Die Gossauerin hat ebenfalls ein Shooting: Nach ihrem Rücktritt als Kunstturnerin braucht sie neue Fotos für ihre Website und für ihre neue berufliche Tätigkeit. Fotos, die sie nicht beim Sprung oder auf dem Schwebebalken zeigen, sondern Aufnahmen, welche die neue Giulia Steingruber zeigen. Sie will sich im Marketing-Management etablieren und absolviert derzeit eine Weiterbildung. Sie arbeitet bereits auf Mandatsbasis im Homeoffice an einem Kunstturnprojekt, für das sie Sponsoren suchen wird. Mehr über das Projekt darf sie noch nicht verraten.

Von der Turnhalle ins Büro? Die mehrfache Europameisterin lacht:

«Ich bin ehrgeizig und zielstrebig. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, versuche ich dieses Ziel zu erreichen.»

So war es auch im Sport: Mit Olympia-Bronze, WM-Bronze sowie zehn EM-Medaillen ist sie die erfolgreichste Schweizer Kunstturnerin aller Zeiten. Dem Kunstturnen hat sie aber nicht den Rücken gekehrt: Sie hilft beim Training des Nationalkaders in Magglingen. «Ich bewundere ihre Leistung, Disziplin, und dass sie immer auf dem Boden geblieben ist. Sie ist ein grosses Vorbild für viele», sagt die Gossauerin Birgit Berger-Cantieni, Betriebsleiterin im Gründenmoos. Ihr Mann Matthias Berger von Sportsemotion AG betreut Giulia Steingruber in der Sponsorensuche.

Die 27-Jährige ist Mitglied im Turnverein Gossau und im TZ Fürstenland Frauen. Sie ist Gossauer Ehrenbürgerin. «Das ist eine grosse Ehre und Anerkennung für mich», sagt sie. Sie habe sich immer sehr über die vielen Glückwünsche der Gossauer nach Wettkämpfen gefreut. «Allen Bürgern persönlich Danke zu sagen ist schlicht nicht möglich. Aber ich freue mich über alle Glückwünsche sehr», entschuldigt sich die Gossauerin, die bereits 14-jährig nach Magglingen umgezogen ist. Sie sei früh selbstständig gewesen und habe gelernt durchzuhalten und nach Rückschlägen nicht aufzugeben. Giulia Steingruber wohnt unter der Woche bei ihrem Partner, dem 25-jährigen Motocrossfahrer Alan Ulmann, in Biel. Die Wochenenden verbringt sie regelmässig in Gossau. Sie pflegt so ihre Freundschaften auch in der Ostschweiz und betreut ihre Firma Giulia Steingruber GmbH. «Daran liegt mir viel. Ich trage Gossau im Herzen.» Und sie schliesst nicht aus, dass sie vielleicht dereinst wieder nach Gossau ziehen wird.

Giulia Steingruber lernt Töfffahren und will auch weiterhin sportlich aktiv sein. Bild: Tobias Garcia

Auf der Harley-Davidson auf einem Roadtrip

Giulia Steingruber hat immer noch viele Verpflichtungen und Termine. «Bis Ende Jahr ist es noch etwas stressig», sagt sie mit einem Lächeln. Sie hat trotzdem schon ein bisschen Fahrt mit dem neuen Leben aufgenommen. Und zwar auf einem Motorrad, einer Harley-Davidson. Sie habe früher immer gesagt, sie wolle vor der Autoprüfung die Motorradprüfung machen. Die Töffprüfung sollte noch dieses Jahr möglich sein. Sie ist jetzt schon auf ihrer Harley unterwegs – allerdings noch mit dem «L». Vergangene Woche habe sie nach der Töffstunde noch eine kleine Ausfahrt gemacht. Töfffahren gebe ihr ein Gefühl der Freiheit und sie wünsche sich einen Roadtrip und dass sie auf der Harley zu einem Strand fahren könne.

Es gibt noch vieles andere, das auf ihrem Plan steht: Reisen beispielsweise. Nach dem Gewinn der Olympia-Bronzemedaille in Rio 2016 war Steingruber über sechs Wochen mit einer Freundin in Australien unterwegs. Das würde sie sich gerne noch einmal gönnen. Spass machen würde ihr – wie sie sagt – auch Kickboxen. «Auch wenn ich das Training vermutlich nicht regelmässig besuchen könnte.»

Ein Aushängeschild für den Sport und für Gossau

Die sympathische Ostschweizerin ist ein Aushängeschild für den Turnsport – aber auch für die Stadt Gossau. «Nicht nur wegen ihrer Leistung und Medaillen. Giulia trägt das Herz am richtigen Fleck», sagt Norbert Thaler, Leiter der Fachstelle Sport Kultur Freizeit der Stadt Gossau. Er war massgeblich für die Empfänge und Ehrungen in Gossau für die Sportlerin beteiligt. Giulia sei nahbar, geerdet und bescheiden geblieben.

«Sie ist einzigartig und grossartig. Was sie 20 Jahre lang für den Kunstturnsport geleistet hat, ist fantastisch», anerkennt Marianne Steinemann, Trainerin des TZ Fürstenland Frauen. Die ersten zehn Jahre habe sie Giulia Steingruber als Trainerin begleiten und ihre Zukunft mitgestalten dürfen. Die nächsten zehn Jahre habe sie aus einer anderen Perspektive erlebt; sie sei immer mit ihr in Kontakt gewesen.

«Ich war immer sehr stolz auf Giulia und ich habe gewusst, dass sie ihren Weg machen wird. Sie hat einen starken Charakter und ein gutes Umfeld.»