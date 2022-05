KUNSTHANDWERK Eine Gossauerin hat sich mit Traumfängern einen Traum erfüllt Claudia Grosso hat sich auf dem Gossauer Oberberg ein kleines Traumfänger-Atelier eingerichtet. Die Unikate aus Federn, Perlen und Glitzersteinen spendeten ihr Kraft in einer schwierigen Zeit – und diese Energie will sie jetzt weitergeben. Rita Bolt 16.05.2022, 12.00 Uhr

Claudia Grosso in ihrem Traumfänger-Atelier auf dem Gossauer Oberberg. Bild: Rita Bolt

Sie sollen nicht nur schlechte Träume einfangen, sie sollen auch Glücksbringer sein: die Traumfänger mit den bunten Federn. Schon die Ureinwohner Amerikas haben mit Traumfängern die guten Träume eingefangen und Kindern damit geholfen, Albträume herauszufiltern. Federn haben dabei eine grosse Bedeutung: Sie lassen gute Träume und positive Gedanken hindurch und leiten diese weiter. «Im Volksmund sagt man, wer eine Feder findet, hat Glück», sagt Claudia Grosso.

Als sie vor zwei Jahren zufällig einen Traumfänger gesehen habe, habe sie Glücksgefühle und Schmetterlinge im Bauch gehabt. «Ich habe angefangen, meine eigenen Traumfänger zu kreieren», sagt die Mutter von zwei Kindern. Ihre Traumfänger bestehen aus einem runden Metallrahmen. Das gespannte Netz ist mit Federn, Perlen, Glitzersteinen und vielem mehr verziert. Die Farben der Federn und anderen Elemente können frei gewählt werden. Jeder Traumfänger sei ein Unikat.

Schlüsselanhänger mit Lebensbaum

Neben ihrem Wohnhaus unterhalb des Schlosses Oberberg hat Claudia Grossos Mann ein Holzhäuschen gebaut. Es ist das Traumfänger-Atelier. Von der Decke hängen verschieden farbige Traumfänger in diversen Grössen: ein grösserer mit indianischen Holzperlen in Naturfarben, ein etwas kleinerer mit türkis und hellblauen Feder und Glitzersteinen. Jene, die als Schlüsselanhänger gedacht sind, sind mit Symbolen wie dem «Lebensbaum» oder der «Hand der Fatima» bestückt. Alle Traumfänger haben eines gemeinsam: Sie sollen Energie und positive Gedanken weitergeben.

Claudia Grosso hat keine einfachen Jahre hinter sich, musste viele positive Gedanken haben. Denn vor sechs Jahren ist ihre Tochter an Leukämie erkrankt. «Sie war dem Tod näher als dem Leben», sagt die Mutter. Die Familie habe um Chiara gekämpft – und sie hat es geschafft. Chiara besucht heute die zweite Klasse. Sie hat am Schulrucksack einen bunten Traumfänger befestigt. «Er soll ihr Energie spenden und sie unterstützen.» Claudia Grosso erzählt, dass Mütter zu ihr kämen, weil ihre Kinder unruhig seien und nicht gut schlafen könnten. Ein Traumfänger könne manchmal Wunder bewirken und negative Energien abwehren.

Mit Traumfängern an Märkten

Claudia Grosso hat nie gerne Handarbeit gemacht – im Gegenteil. Sie kann sich zwar nicht genau erklären, warum ihre Leidenschaft für Traumfänger geweckt wurde. «Ich war schon immer sehr feinfühlig», sagt sie und ergänzt: «Nichts geschieht zufällig.» Sie habe einen Wink von oben erhalten.

Ihre Traumfänger zeigt sie auch an Märkten. Sie war am Gossauer Chläuser und am Herisauer Koffermarkt. Kürzlich zeigte sie ihre Schätze auf dem öffentlichen Spielplatz in Gossau. Sie führe auch Traumfänger-Bastelnachmittage mit Kindern durch, an Kindergeburtstagen beispielsweise. «Das macht sehr viel Spass.» Die Gossauerin wird ihr Angebot ausweiten mit Traumfängern, die Düfte versprühen und solche, die mit Heilsteinen kreiert werden. Ihre Produkte können über Facebook oder Instagram bestellt werden. Einen Teil des Erlöses spendet sie der Elterngruppe Ostschweiz der Kinderkrebshilfe.