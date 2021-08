2021 wäre Künstler Max Oertli 100 Jahre alt geworden

Kunst Erschaffer des Gauklerbrunnens oder der Föbü-Konfettikanone: Am Donnerstag wäre Künstler Max Oertli 100 Jahre alt geworden Am 5. August 2021 wäre Max Oertli 100 Jahre alt geworden. Der Künstler war gesellig und äusserst kreativ – in St.Gallen hat er viele Spuren hinterlassen. Rolf App 05.08.2021, 05.00 Uhr

Das Nasibus, ein Fabeltier geschaffen von Max Oertli, steht an der Lilienstrasse im Lachen-Quartier.

Bild: Benjamin Manser (2. August 2021)

Von weitem schon entfaltet das freundliche Nashorn namens Mathilde an der Lilienstrasse seinen Charme. So anrührend wie seine rundliche Gestalt ist seine Geschichte. Die einfache Bitte des St.Galler Stadtbaumeisters an den Bildhauer und Maler Max Oertli, er möge sich ein Relief («Fische oder so») für einen bestehenden Brunnen überlegen, löst bei diesem geradezu fieberhafte Kreativität aus.

Sein Projekt wächst und wächst, löst mal Bedenken (wegen der Kosten), dann wieder Begeisterung (im Quartier) aus, während ihr Schöpfer seine Familie durch den Verkauf seines Velos, seiner Schreibmaschine und fast sämtlicher Kunstbücher durchzubringen sucht. 1953 ist es so weit, seither gehört die raue Mathilde den Kindern des Sömmerli-Quartiers. Lange danach, am Ostersonntag 1981, taucht dann ein grosses Ei auf; Oertli hat das Quartier zusammengerufen, das nun die Geburt des kleinen, immerhin aber 450 Kilo schweren Franz verfolgen kann.

Eine fantastische Geschichte, die zu ihrem Schöpfer passt, dem Bildhauer, Maler, Zeichner und Fotografen Max Oertli, der am 5. August 100 Jahre alt geworden wäre. Doch das Pärkli ist keineswegs der einzige Ort, an dem man Max Oertli begegnen kann.

Zeit also für einen Streifzug durch Werk und Leben dieses aussergewöhnlichen Menschen, der viel für St.Gallen geleistet hat, indem er jenem Rat folgte, den ihm nach verunsichernden Erfahrungen an der Kunstgewerbeschule eine erfolgreiche Künstlerin gibt: Entweder spüre er, dass er ein freier Künstler sein müsse – oder eben nicht. «Diese Auskunft genügte mir – lebenslänglich!»

Die glatte Karriere und das raue Leben

Losgeht es oben bei der HSG. Neben Werken von Arp, Giacometti, Miró, Tàpies, Luginbühl findet sich da am Eingang zum Sportplatz eine mächtige Bronzeplastik von Max Oertli, deren ineinander verkeilte, rissige Flächen einen schönen Kontrast bilden zu allzu glatten Karrierevorstellungen mancher Benützer dieser Sportanlagen.

Immer wieder wird Oertli in Bronzeplastiken den Gegensatz von glatt und rau spannungsvoll aufleben lassen: beim Schulhaus Boppartshof im Wolfgangquartier etwa oder auch vor der kantonalen Verwaltung an der Moosbruggstrasse 11.

Rau kann das Leben auch zum Schöpfer dieser tonnenschweren Objekte sein, er hat es selbst in seinem Todesjahr 2007 in einem seinen Kindern und Enkeln gewidmeten Büchlein in humorvoll grotesken Szenen geschildert. Wie etwa in jener slapstickartigen Episode, als kurz hintereinander der Betreibungsbeamte (auf der Suche nach Pfändbarem) und der Radiomonteur (mit diesem Pfändbaren im Lieferwagen) auftauchen und beide wegen Glatteis stecken bleiben. Was sich ganz in der Nähe der HSG abgespielt hat, im Klosterweidli, wo Familie Oertli in aller Eile eine Baracke der Stadt beziehen kann, nachdem am alten Ort schon die Baumaschinen aufgefahren sind.

Das Radio hat Max Oertli erst spät angeschafft, dem Angebot eines Nachbarn für einen Gratis-Fernseher widersetzt er sich indessen standhaft. «Ich wollte mir mein Weltbild selbst erstellen, und im Übrigen hatte ich mit meinen eigenen Bildern mehr als genug zu tun.»

Eine Konfettikanone für die Fasnacht

Diese Bilder nehmen unten in der Altstadt künstlerische Form an, in jenem Atelier am Mühlensteg, das über die Jahrzehnte zu einer Art kulturellem Magnetfeld wird, wie die Kulturjournalistin Simone Schaufelberger-Breguet es beschrieben hat. Gern bringt er sich ein, etwa mit seinem Engagement, bei jenem Zirkus der Clowns Pic und Pello, der wesentlich zur Rettung des damals ziemlich maroden Quartiers beiträgt.

Und auch die Fasnacht ist dem über einen Grafikerjob in die Ostschweiz geratenen Max Oertli immer wichtig gewesen. So hat er denn jene Konfettikanone konstruiert, mit der bis heute alljährlich ein Ehren-Födlebürger verschossen wird. Der erste in dieser Reihe war dann Oertli selbst.

Die Konfettikanone anlässlich eines Föbü-Verschusses: 2016 kam sie nicht zum Einsatz, weil eine technische Überholung nötig war. 1983 war sie zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Luca Linder (9. Februar 2013)

Angefacht von regelmässigen Auslandsaufenthalten, entfalten sich im Atelier Oertlis viele Talente. «Die Zusammenarbeit mit ihm war für mich eine wunderbare Schule», erinnert sich bei seinem Tod die Künstlerin Nesa Gschwend, die ihm über 15 Jahre immer wieder Modell steht. «Es war der Mensch, das Gegenüber, die Einmaligkeit der Person, was ihn in dieser künstlerischen Auseinandersetzung interessierte, ob er malte, zeichnete oder fotografierte, meist spielend alles gleichzeitig.»

Max Oertli. Bild: Tagblatt Archiv

Die Poesie der Welt im Gauklerbrunnen

Einen Blick in die Reichhaltigkeit dieser Bilderwelt gewährt Matthias Wohlgemuth, Kurator am Kunstmuseum St.Gallen, als er einen Teil von Oertlis Nachlass präsentiert. Sie zeigen einen schon früh selbstbewusst auftretenden Künstler, etwa in jenem fast lebensgrossen, sehr frei mit zupackendem Pinselstrich gemalten Selbstporträt, das den 26-Jährigen im Atelier zeigt. In Schachteln liegt eine feine Kaltnadelradierung, liegen Zeichnungen, Druckgrafiken und Fotografien. Sie zeigen den Malerfreund Ferdinand Gehr inmitten von Blumen und lassen den Künstler Hans Krüsi eindringlich lebendig werden.

Der Gaukler-Brunnen steht im Stadtpark vor dem Kunstmuseum St.Galen. Bild: Urs Bucher (15. Mai 2018) Der Linder-Brunnen ist ein Andenken an Johann Linder, der in den 1950er-Jahren als Fasnächtler und Schnitzelbänkler zu einem St.Galler Stadtoriginal wurde. Jeweils zur Fasnacht spendet der Brunnen jeweils Glühwein und Sirup statt Wasser. Ralph Ribi (20. Februar 20019) Der Oertli-Brunnen auf dem Vadianplatz wurde 2017 um 25 Meter verschoben und farblich aufgefrischt. Bild: Urs Bucher (8. Mai 2017)

Während im Keller des Kunstmuseums Max Oertlis Werk lagert, plätschern draussen im Sonnenschein Oertlis Wasserspiele: an der Linsebühlstrasse der lustige Brunnen für das Fasnacht-Urgestein Johann Linder. Beim Neumarkt eine grosse, aus dem ausgedienten Kessel einer Stickereifabrik gefertigte, gern zur Mittagsrast genutzte, farbenfrohe Metallkonstruktion, die immer wieder einmal von jungen Künstlern neu gestaltet wird.

Und vor den Toren des Museums selbst der Gauklerbrunnen, vielleicht das bekannteste Werk Max Oertlis. Elegant streckt die Brunnenfigur ihre Hände in die Luft, aus jedem Finger schiesst ein feiner Wasserstrahl. Die Poesie der Welt: Hier ist sie eingefangen.