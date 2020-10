Kunst und Kultur trotz Corona: Wie das Würth-Haus Rorschach mit Maskenpflicht und Desinfektionsmittel den Betrieb aufrecht erhält Das Würth Haus ist der grösste Kulturbetrieb in der Region Rorschach. Die dort geltenden Sicherheitsmassnahmen gehen derzeit weiter als die Vorgaben des Bundes. Besucherinnen und Besucher sollen nicht auf Kultur verzichten müssen, sich aber sicher fühlen. Jolanda Riedener 15.10.2020, 05.00 Uhr

Abstand, Schutzmaske und Desinfektionsmittel: Barbara Rohner, Leiterin Forum Würth, Martina Bohn, Leiterin Marketing und Kommunikation und Angela Seyfried, stellvertretende Leiterin Event (von links). Bild: Jolanda Riedener

Schon bevor man das markante Gebäude am Rorschacher Bodenseeufer betritt, ermahnen Plakate zum Händewaschen, Abstandhalten und Maskentragen. Seit Donnerstag gilt die Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen des Würth-Haus Rorschach. Martina Bohn, Leiterin Marketing und Kommunikation sagt:

«Die Gäste sollen sich sicher fühlen, deshalb gehen wir derzeit lieber einen Schritt weiter als es Bund und Kanton vorschreiben.»

Das Würth-Haus Rorschach hat ein umfangreiches Schutzkonzept eingeführt, die Räume werden über die moderne Lüftungsanlage kontinuierlich mit Frischluft versorgt.

Bereits in der Tiefgarage werden die Besucher auf die geltenden Regeln hingewiesen. In allen öffentlichen Bereichen gilt neu Maskenpflicht. Bild: Jolanda Riedener

Bis Ende Jahr finden gerade einmal zwei Kulturveranstaltungen statt: Das Liedermacherfestival «Liederlich» am Freitag, 23. Oktober, und die Kinderveranstaltung am Samstag, 7. November, mit Marius und die Jagdkapelle. Einige wenige Veranstaltungen mussten abgesagt werden, viele sind ins kommende Jahr verschoben worden. Bei den Gästen, die bereit Tickets gekauft hatten, sei das gut angekommen: «Da wir die Veranstaltungen schon früh verschoben haben, konnten sich die Gäste damit gut arrangieren», sagt Martina Bohn. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Vor allem grosse Seminarräume sind gefragt

Wieder etwas zugenommen habe die Nachfrage nach Seminaren. Grössere Kongresse mit internationalen Gästen werden zwar noch nicht gebucht, dafür aber kleine bis mittelgrosse Meetings, sagt Angela Seyfried, stellvertretende Event-Leiterin. Der grosse Vorteil des Würth-Hauses sei der reichlich vorhandene Platz. So werden Treffen statt in einem kleineren Seminarraum einfach in einen grösseren verschoben, oder sogar im Carmen-Würth-Saal durchgeführt, wo die Abstandsregeln ohnehin locker eingehalten werden könnten.

Auch für die Techniker habe sich einiges geändert: Sie reinigen und desinfizieren zum Beispiel Headsets und Mikrofone nach jedem Gebrauch, das Publikum darf letztere nicht mehr anfassen.

Carmen-Würth-Saal statt Seminarraum: Hier gibt es reichlich Platz für Seminare und Kongresse. Bild: Jolanda Riedener

Erst seit vergangenem Jahr hat das Würth Haus Rorschach ein umfassendes Paket für Firmen-Weihnachtsessen im Angebot. «Hier wird mit jedem Kunden einzeln ein Konzept ausgearbeitet, um die Corona-Richtlinie einzuhalten», sagt Seyfried.

Da sich Weisungen des Bundes und Kantons rasch ändern können, wird das Kulturjournal, das normalerweise halbjährlich erscheint, nur für jeweils drei Monate herausgegeben. Das Würth-Haus-Rorschach-Team muss flexibel bleiben und sich an allfällige neue Begebenheiten anpassen.

Kunst kann praktisch ohne Einschränkungen konsumiert werden

Weiterhin beinahe unverändert können Besucherinnen und Besucher die Kunstausstellung geniessen. Der Eingang zum Shop wurde umgestaltet: Nach dem Händedesinfizieren geht es direkt weiter zur Garderobe und zu den Schliessfächern, danach zur Kasse. Auch hier gilt: Masken tragen. Geprüfte Exemplare aus Stoff können vor Ort gekauft werden. «Wir nehmen gerne auch bargeldlose Bezahlungen entgegen», sagt Barbara Rohner, Leiterin des Forum Würth Rorschach.

Die Besucher des Forum Würth Rorschach werden im Einbahnsystem vom Eingang zur Garderobe und weiter zur Ausstellung im ersten Stock geführt. Bild: Jolanda Riedener

Die Anzahl Personen, die sich im Shop und in den Ausstellungen gleichzeitig aufhalten dürfen, sind beschränkt. Entsprechend der Ausstellungsfläche sind in der Hauptausstellung «Von Kopf bis Fuss» zum theoretisch maximal 40 Personen zugelassen. In der Ausstellung selber können sich die Gäste jeweils frei bewegen.

Jeder Griff sitzt: Würth-Mitarbeiter platzieren eine Bronze-Skulptur von Hans Arp. Ein Gemälde von Pablo Picasso (rechts) hat seinen Platz bereits gefunden, ebenso der Frauenkopf von Fernand Léger aus dem Jahr 1953 (links). (Bild: Jolanda Riedener) Den Werken von Fernando Botero widmete das Forum Würth bereits einmal eine eigene Ausstellung. In «Von Kopf bis Fuss» ist eines seiner Werke(rechts) ebenfalls präsent. Max Ernst gilt als Vertreter des Surrealismus und Dadaismus. Die Skulptur aus Bronze und Kunststoff ist Aushängeschild der neusten Ausstellung. Geschaffen hat sie Marc Quinn 2009, der ihr auch den Namen AAA GTATA GGCAG gab. (Bild: PD)

Kunstführungen und kleine Veranstaltungen finden statt

Weiterhin durchgeführt werden Kunstführungen und Kunstworkshops mit höchstens 25 Personen, wobei diese ihre Kontaktdaten angeben müssen. Die Besucher würden solche Kleinveranstaltungen schätzen. Handouts und Audioguides gibt es nach wie vor, sie werden nach jedem Gebrauch gründlich desinfiziert.

Die Besucherzahlen im Forum Würth Rorschach sind laut Barbara Rohner zwar tiefer als im vergangenen Jahr, aber nicht komplett weggebrochen. Sie sagt:

«Gerade im August hatten wir zahlreiche Gäste aus Deutschland, die teils mit dem Velo vorbeigekommen sind.»

Der Grossteil der Besucher zeige dabei grosses Verständnis für die getroffenen Sicherheitsmassnahmen.

Restaurant und Kunstcafé sind für Interne und Externe offen

Wieder für externe Gäste geöffnet haben das Restaurant und das Kunstcafé. Die Stühle und Tische stehen weiter auseinander als sonst, Würth-Mitarbeitende sitzen räumlich getrennt von den externen Gästen. «Wir versuchen eine Durchmischung zu vermeiden», sagt Martina Bohn. Maskenpflicht gilt jeweils, bis die Restaurantbesucher am Tisch sitzen.