Bignik zieht rund 1000 Besucher in die St.Galler Innenstadt

Kunst «Heute ist alles bunt und schön»: Bignik zieht rund 1000 Besucherinnen und Besucher in die St.Galler Innenstadt Am Sonntag wurde in St.Gallen ein überdimensionales rot-weiss kariertes Picknicktuch ausgelegt: Bignik, das Kunstprojekt der Künstler-Zwillinge Frank und Patrik Riklin fand zum ersten Mal in St.Gallen statt. Krisztina Scherrer 2 Kommentare 12.06.2022, 19.00 Uhr

Bignik zog viele Menschen an. Bild: Tobias Garcia

9.30 Uhr. Die Sonne brennt vom Himmel. Heute soll es knapp 30 Grad warm werden. Es ist ruhig in der Kantonshauptstadt, ein typischer verschlafener Sonntagmorgen. Ein Mann fährt mit dem Kinderwagen über die Pflastersteine, das Klacken der Plastikräder ist hörbar. Die Busse halten an, Passagiere steigen aus, neue Passagiere ein, die Busse fahren weiter. Um die Ecke, bei der Rondelle auf dem Marktplatz, wird gearbeitet, gelacht und geschwatzt. Am Strassenrand stehen graue Kisten, gefüllt mit roten und weissen Tüchern. Alt und Jung, Frauen, Männer und Kinder legen sie auf dem Asphalt aus. Beim Bärenplatz dasselbe, die fleissigen Helferinnen und Helfer breiten Tuch um Tuch auf dem Boden aus. Bald verschmilzt die ganze Marktgasse zu einem grossen «Tüchermeer». Dasselbe spielt sich beim Gallusplatz und Klosterhof ab.

Zehn Jahre Bignik wird in der Stadt gefeiert

Wer die wehenden Fahnen in der Vadianstrasse, die Plakate auf dem Marktplatz oder den umgetauften St.Galler Bahnhof noch nicht gesehen hat: Es ist Bignik. Bignik ist ein Projekt der Künstler Frank und Patrik Riklin in Zusammenarbeit mit der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee. Bereits seit zehn Jahren führen die Riklin-Zwillinge Bignik in der ganzen Ostschweiz durch. Zum ersten Mal in ihrer Heimatstadt St.Gallen. Es sind über 2700 Tuchmodule, auf denen St.Gallerinnen und St.Galler den ganzen Tag verbringen können, bevor um 16 Uhr alle gemeinsam die Tücher wieder in die kleinen grauen Kisten am Strassenrand verstauen.

Noch sind erst Bruchteile der Gesamtfläche belegt. Doch die fleissigen Helferinnen und Helfer sind auch erst 30 Minuten dran. Wer noch über die Kopfsteinpflaster und den Asphalt gehen will, muss sich beeilen, denn schon bald sind die Kisten leer und die Gassen zwischen Gallusplatz, Marktplatz und Blumenmarkt von rot-weissen Tüchern übersät.

10.30 Uhr. Es ist nur noch wenig vom Betonboden sichtbar. Die letzten Tücher werden ausgelegt. Im Schatten des Vadian-Denkmals oder unter Bäumen sitzen bereits Leute, die schwatzen und picknicken.

Fondue im Schatten der Kirche St.Laurenzen

13 Uhr. Rot-weiss kariert, glänzend pink, orange, weiss mit roten Blumen darauf oder himmelblau: Die Leute gehen in Gruppen, zu zweit oder mit ihren Familien über die verschiedenen Stoffe. Mit dem Picknickkorb in der einen Hand und einem kühlen Getränk in der anderen suchen sie sich ein schattiges Plätzchen. Bei der Kirche St.Laurenzen, geschützt von der Sonne, sitzen eine Frau und ein Mann und köcheln ihr Fondue. «Wir wollten den Käse nicht einfach wegwerfen», sagt sie und fügt hinzu: «Die zwei Brüder, die das organisieren, sind lässig.»

Diese Beiden essen in der Hitze ihr Fondue. Bild: Tobias Garcia

In Richtung Klosterplatz werden es immer mehr Menschen. Auch hier haben sich die meisten einen Schattenplatz gesucht. «Ich finde es mega», sagt Basil Keller. Er ist gemeinsam mit Bekannten dort. Sie trinken Wein und haben einen Sonnenschirm aufgespannt. «Wir geniessen es einfach. Es ist cool.» Janine Margstahler und Pat Zoller haben sich einen Apéro gegönnt und liegen im Schatten der Kathedrale. «Wir sind das erste Mal am Bignik», sagt Margstahler. «Ich habe auch schon in der Zeitung davon gelesen und dachte: Da muss ich unbedingt hin. Endlich läuft wieder etwas», sagt Zoller.

Janine Margstahler und Pat Zoller geniessen im Schatten ein Getränk. Bild: Tobias Garcia

Dario Cantieni ist mit ein paar guten Freundinnen am Bignik. «Der Sonntag ist ein guter Tag für dieses Projekt. Alle haben Zeit. Die ganze Stadt lebt. St.Gallen ist am Sonntag sonst immer etwas ausgestorben. Heute ist alles bunt und schön.»

Dario Cantieni ist mit Freundinnen am Bignik. Bild: Tobias Garcia

14 Uhr. Musik, Schwatz, Gelächter, Freunde, die sich eine Weile nicht mehr gesehen haben: Wer einen Moment ruhig ist und einfach nur hinhört, spürt die Gelassenheit, welche die Besucherinnen und Besucher ausstrahlen. Niemand ist gestresst, alle haben Zeit. Bignik ist ein Treffpunkt.

Bignik soll ausserhalb der Ostschweiz bekannt werden

Die Künstler Frank und Patrik Riklin (v.l.) posieren auf ihrem «Picknicktuch». Bild: Ennio Leanza / Keystone

«Uns geht es sehr gut», sagt Frank Riklin. «Wir sind davon überzeugt, dass jetzt noch mehr Leute sehen, dass Bignik eine grosse Vision verfolgt, die nur gemeinsam erarbeitet werden kann und einzigartig ist.» Er und sein Bruder kommen kaum dazu, eine Pause zu machen. «Wir sind heute am Arbeiten und deshalb total konzentriert.» Trotzdem macht es den beiden Freude, die Besucherinnen und Besucher beim Geniessen zu sehen. Es sind rund 1000 Menschen, schätzt Frank Riklin.

«Ich glaube, für viele ist dieses Projekt eine visuelle Offenbarung. Niemand hat diesen Raum je so erlebt. Das Tuch verändert die Wahrnehmung, die verschiedenen Stoffe sind ein Erlebnis.»

Mit Bignik geht es weiter wie schon die letzten zehn Jahre: «Es ist ein Prozess. Das Projekt wiederholt sich Jahr für Jahr. Vielleicht machen wir bald einmal eine Auslegung ausserhalb der Region», sagt Frank Riklin.

«Diese Geschichte soll auch an anderen Orten erzählt werden.»

