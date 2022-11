Kunst Die älteste aktive Gewerblerin Goldachs sagt Adieu: Erna Jordi schliesst ihren Laden Ende Jahr Erna Jordi ist die älteste aktive Gewerblerin in Goldach. Ende Jahr schliesst die rüstige 82-Jährige nun ihr Bilder- und Einrahmungsgeschäft. Seit ihrem ersten Laden, den sie 1979 eröffnet hatte, hat sie einiges erlebt. Rita Bolt Jetzt kommentieren 20.11.2022, 19.00 Uhr

Fast 40 Jahre hat sich Erna Jordi mit Bildern und Künstlern beschäftigt. Bild: Reto Martin

Erna Jordi ist schon vielen prominenten Künstlern begegnet. Viele haben ihr sogar eine persönliche Widmung in ihr gebundenes Gästebuch geschrieben. Beispielsweise der mexikanisch-US-amerikanische Filmschauspieler Anthony Quinn. Er hatte seine Gemälde und Skulpturen im Schloss Schwarzenbach ausgestellt. «Er war umringt von Frauen», erinnert sich die Goldacherin. Sie habe sich zu ihm durchgeboxt und eine Unterschrift von ihm geholt.

Eine Widmung gab es auch von Harald Oskar Naegeli, dem Sprayer von Zürich, oder von Clown Dimitri, der für Erna Jordi sogar noch gezeichnet hat. Geradezu ins Schwärmen kommt die 82-Jährige, wenn sie von der Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek erzählt. Diese habe ihre Bilder 1995 in der Goldacher Rathaus-Galerie ausgestellt und anschliessend sie noch zu einer Autorenlesung eingeladen. Die Laudatio an der Vernissage hielt der damalige Gemeindepräsident Peter Baumberger. «Ich durfte die Künstlerin mit meiner Familie mehrmals in ihrem Zuhause in Fruthwilen besuchen und sie hat uns durch ihren bekannten Garten der Aphrodite geführt. Sie ist eine sehr freundliche Person», erzählt Erna Jordi.

Fast 40 Jahre hat sie sich mit Bildern und Künstlern beschäftigt. Nun wird sie ihren Laden «Erna Jordi – Kunstgewerbe, Bilder und Einrahmungen» Ende Jahr schliessen. Definitiv schliessen. Sie wollte ihn schon vor zwei Jahren aufgeben. «Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht», sagt sie. Sie hört auf Ende Jahr nicht auf, weil sie nicht mehr kann oder will. Der Grund ist: Jener Betrieb, der für sie die Einrahmungen gemacht habe, habe geschlossen und mit jemandem Neuen wolle sie nicht mehr beginnen.

Erna Jordi hat zahlreiche Erinnerungen an Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern aufbewahrt. Hier ein Autogramm von Ruth Maria Kubitschek. Bild: Reto Martin

Lithografien von Rolf Knie verkauft

Erna Jordi ist in Arbon aufgewachsen und 1970 nach Goldach gezogen. Als ihre Söhne Marcel und Roger etwas grösser waren, hat sie an der Blumenstrasse 24 ein «Raritätenlädeli» eröffnet. Das war am 25. Oktober 1979. Sie habe in einem Inserat dazu aufgerufen, dass Leute Sachen herstellen und ihr diese zum Verkauf bringen sollten. Da sei einiges zusammengekommen: Seidenblumen, Salzteigfiguren, allerlei Gebasteltes, Gestricktes und vieles mehr. Sie selber habe Kinderkleider gestrickt.

1979 eröffnete Erna Jordi das Raritenlädeli in Goldach. Bild: Reto Martin

1985 ist Erna Jordi an die Blumenstrasse 20 umgezogen und hat ihr Geschäft als «Kunstgewerbe, Bilder und Einrahmungen» weitergeführt. Zur Eröffnung hat ihr Karl Schaufelberger fünf regionale Lithografien kreiert. Im gleichen Jahr hat sie Rolf Knie an einer Ausstellung kennen gelernt. Sie sei von seinen Malkünsten fasziniert gewesen. Sie war so begeistert, dass sie sich um den Verkauf von Knies Lithografien bemüht hatte – erfolgreich. «Ich durfte sie in Kommission verkaufen.»

Sie sei eine der Ersten gewesen, die Knies Lithos verkaufen durfte. Als dann der grosse Knie-Boom ausgebrochen sei und die Preise in die Höhe geschnellt seien, hätte sie die Lithos und Bilder für den Wiederverkauf selber kaufen müssen. «Dafür hat mir das Geld gefehlt.»

Auch Rolf Knie hat sich verewigt. Bild: Reto Martin

Erna Jordi hatte mit ihrer Bilderauswahl ein gutes Händchen. Ihr Geschäft hatte einen guten Namen und war weitherum bekannt. Sie durfte 20 Jahre lang für die Erker-Galerie in St.Gallen einrahmen. «Darauf bin ich stolz», sagt sie. Warum sie so eine Leidenschaft für das Kunstgewerbe entwickelte, kann sie selber gar nicht erklären. Sie habe einfach ein Gefühl für Farben. «Ich selber kann ja überhaupt nicht zeichnen», sagt sie lachend und winkt ab.

Im Gegensatz zu ihrem vor einigen Jahren verstorbenen Mann Marcel. Er sei sehr kreativ gewesen und habe für sie auch die Einrahmungen und Passepartouts gemacht – als Nebenbeschäftigung. Erna Jordis Lieblingsbild in ihrer Wohnung ist denn auch ein abstraktes, farbenfrohes Bild, das ihr Mann gemalt hat.

Bankleute haben alle Bilder gekauft

Die rüstige 82-Jährige ist die älteste aktive Gewerblerin in Goldach. Sie habe im Schloss Wartensee, im Theater St.Gallen und im «Bad Horn» selber Ausstellungen organisiert. Im «Bad Horn» habe sie vier schwatzende Herren gefragt, ob sie ihnen die Ausstellung zeigen dürfe. Nach dem Rundgang hätten die Männer vier Bilder bestellt, die sie nach Lindau liefern sollte. Die Männer entpuppten sich als Bankleute und sie sei so nervös gewesen, dass sie vergessen hatte, welche Bilder sie gekauft haben. «Da habe ich zehn Bilder ins Auto gepackt, in der Hoffnung, die richtigen vier dabei zu haben», erzählt die Kunstliebhaberin. Dann die Überraschung:

«Die Bankleute haben alle zehn Bilder gekauft und bar bezahlt.»

Nicht verkauft, sondern geschenkt hat sie der Gemeinde Goldach am 15. Juli 2016 einen 60 x 80 Zentimeter grossen Mehrfach-Kupferstich von Maler Markus Fürer. Verdankt habe ihn Goldachs damaliger Gemeindepräsident Thomas Würth.

«Ich selber kann ja überhaupt nicht zeichnen», sagt Erna Jordi. Bild: Reto Martin

In ihrem Einraumladen stehen und hängen noch einige Bilder zum Verkauf: Da steht ein Gemälde mit einer jungen Adligen im Goldrahmen, daneben zeigt ein anderes Bild hinter Glas eine Szene aus dem Pferdesport, es gibt Aquarelle und Kunstdrucke von Knie und diverse Lithos. Nach der Aktion im Dezember gehen alle nicht verkauften Bilder ins Familienarchiv über. So oder so wird es schwierig für Erna Jordi, ihren Laden nach so vielen Jahren aufzugeben. Sie sei eine Leseratte und werde vermutlich nach der Geschäftsaufgabe weiterhin viel lesen. «Ich werde die neue Situation auf mich zukommen lassen», sagt sie etwas wehmütig.

