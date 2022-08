Kunst Der Gossauer Maler Benno Meier stellt seine Bilder in St.Gallen aus – entstanden sind diese im Wald Der Gossauer Sozialarbeiter und Kunstmaler Benno Meier stellt seine Bilder unter dem Titel «Expedition der Malerei» im Projektraum 4 1/2 in St.Gallen aus. Auf seinen Bildern hat der 50-Jährige die Waldnatur mit ihren Stimmungen und Schwingungen festgehalten. Rita Bolt Jetzt kommentieren 08.08.2022, 12.00 Uhr

Der Gossauer Kunstmaler Benno Meier stellt seine Bilder ab dem 19. August im Projektraum 4 1/2 in St.Gallen aus. Tobias Garcia (4. August 2022)

In einem Waldstück im Unteren Brand in St.Gallen sind die Bäume blau und der Fluss durch den Wald ist pink eingefärbt. Die Bäume im Nutzenbuecherwald zwischen Gossau und Niederwil sind schwarz und der Waldboden schimmert grün-gelblich. Nein, das ist nicht die Wirklichkeit. Der Gossauer Kunstmaler Benno Meier hat diese farbigen Bilder nach seinen Empfindungen und Gefühlen gemalt; er zählt sich zu den Neoexpressionisten.

Er habe viele verschiedene Gefühle, wenn er einen Wald betrete, sagt Benno Meier. Er spüre beispielsweise spezielle Energien – auch jene der Waldgeister. Im Lätschen- oder im Sommersbüelwald fühle man sich sogar wie in der Stube zu Hause; die Bodenbeschaffenheit sei sehr besonders. Drei Jahre lang war der Kunstmaler mit einer Kollegin in den Wäldern der Region unterwegs und hat die Waldnatur mit ihren vielseitigen Stimmungen und Schwingungen festgehalten. Neoexpressionistisch.

Drei Jahre lang war Benno Meier in den Wäldern der Region unterwegs. Tobias Garcia (4. August 2022)

Der Wald ist seine Wohlfühloase

Benno Meier hat zwei Berufe: Er ist seit elf Jahren Sozialarbeiter im Ostschweizer Kinderspital in einem 80-Prozent-Pensum und er ist Kunstmaler; das Pensum ist nicht bestimmt. «Malen ist kein Ausgleich zu meinem Beruf und auch kein Hobby», sagt der 50-Jährige. Er wolle beide Berufe ausüben und keinen missen. Beide seien wichtige Bestandteile seines Lebens.

Meier hat ursprünglich Elektroniker gelernt und die Berufsmatura absolviert. «Bis dahin hatte ich nichts mit der Malerei am Hut», sagt er. 1999 kam der grosser Wechsel: Meier orientierte sich immer mehr an der sozialen Arbeit und schloss 2003 das Studium als Sozialarbeiter an der Fachhochschule ab.

In dieser Zeit beginnt er autodidaktisch zu malen. Sein erstes Bild zeigt ein Sonnenblumenfeld. Er habe danach immer wieder Sonnenblumen gemalt. In seinem grossen Garten mit einem plätschernden Brunnen, den der Gossauer Bildhauer Roman Brunschwiler neu geschaffen hat, wachsen Sonnenblumen. Das Haus, das er 2003 an der Gossauer Gerenstrasse beziehen konnte, hat sein Grossonkel 1951 gebaut und bewohnt. Nach seinem Tod hat es Benno Meiers Vater übernommen und renoviert. «Ich bin dankbar für dieses Haus», sagt Meier. Es ist heute Wohnhaus und Atelier zugleich und für Meier eine Wohlfühloase – wie die Wälder.

Benno Meier in seinem Zuhause in Gossau. Auch hier ist er von Bäumen umgeben. Tobias Garcia (4. August 2022)

Mit Staffelei, Farben und Proviant in die Natur

Seine Bilder aus dem Wald sind aber nicht im Atelier entstanden. Unter dem Titel «Expedition der Malerei» hat Meier alle zwei Wochen seinen Rucksack gepackt und ist in die Wälder der Region aufgebrochen. Im Gepäck hatte er eine kleine Staffelei, Farben und Proviant. Die Leinwände hat er aussen am Rucksack befestigt. Er war zu allen Jahreszeiten und bei jedem Wetter unterwegs, einzig bei Wind sei es schwierig gewesen. Meier sagt:

«Im Winter braucht es ein Feuer, bei Regen eine Hütte, bei Sonne ein schattiges Plätzchen.»

Er verrät, dass der Waldgeist jeweils im Frühling besonders wach ist. Für ihn kein Problem: Er hat sich jeweils auf einen Holztremmel gesetzt und gemalt. Manchmal sind an einem Nachmittag zwei Arbeiten entstanden. Der Kunstmaler erzählt, dass sich der Rüti- und der Höfrigwald zu seinen Lieblingswäldern entwickelt haben. In den vergangenen drei Jahren hat der Gossauer rund 80 Wald-Bilder geschaffen.

Etwa 25 davon wird er diesen Monat im Projektraum 4 1/2 in St.Gallen an der Lämmlisbrunnenstrasse ausstellen. Die Laudation hält Religionspädagoge Paul Zünd aus Rorschach. «Wir sind Freunde und betreffend Spiritualität auf der gleichen Wellenlänge», sagt Meier und ergänzt: «Für die Laudatio hat er mich im Höfrigwald besucht.»

Wandmalerei als nächstes Ziel

Es ist Meiers zehnte Ausstellung. Die ersten Bilder zum Thema «Landschaften und Wetter» hat er 2009 in der Galerie Klostermauer in St.Gallen gezeigt. Zwischen der ersten und der zehnten hat sich einiges getan: Meier hat sich nach Bergen, Blumen, Landschaften und Wetter 2018 erstmals der Porträtmalerei gewidmet und 2020 in Mexiko Zeichnungen erarbeitet. Dem Thema Wald hat er sich allerdings schon 2016 angenommen und die Bilder in der damaligen Galerie von Sonja Bänziger in St.Gallen ausgestellt.

Natur und Spiritualität sind Benno Meier wichtig. Tobias Garcia (4. August 2022)

Wald, Natur, Ruhe sowie Stimmungen, Licht und Spiritualität spielen für den Gossauer eine wichtige Rolle. Der Vater einer erwachsenen Tochter sagt:

«Ich bin überzeugt, dass ich in einem früheren Leben in einem Wald gewohnt habe.»

In welchem weiss er allerdings nicht.

Neu will sich Benno Meier dem digitalen Zeichnen zuwenden. «Mit einer einfachen Software und mit einem Stift.» Er hat auch Visionen: Kunst am Bau. Er möchte dereinst Wände bemalen: «Wandmalerei an Schulhäusern, vielleicht sogar in Gossau», sagt Meier.

Ausstellung: 19.–28. August, Projektraum Lämmlisbrunnenstrasse 4 ½, St.Gallen. Vernissage: 19. August, 19 Uhr. Weitere Infos: www.bennomeier.ch

