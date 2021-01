Kunst als Hobby Schnitzen mit der Motorsäge: Abtwiler Bauer fertigt aus Holz Hunde, Eulen oder Frösche Der Abtwiler Tonisberg ist mit vielen Schnitzereien dekoriert. Geschaffen hat sie Pius Granwehr mit seiner Motorsäge. Für den Landwirt ist das Schnitzen ein Hobby. Er führt einen landwirtschaftlichen Betrieb mit zwei Dutzend Kühen und 160 Hochstammbäumen. Rita Bolt 11.01.2021, 18.00 Uhr

Pius Granwehr beobachtete vor einigen Jahren einen Kettensägen-Schnitzer. Heute ist er selbst bekannt für seine Holzskulpturen. Bild: Rita Bolt

Bevor Pius Granwehr seine Motorsäge in die Hand nimmt, setzt er grosse Kopfhörer auf und sagt: «Zum Schnitzen brauche ich Musik. Queen, Metallica oder AC/DC.» Er schaltet Motorsäge und Musik ein, führt die Motorsäge mehrere Male zügig durch den dicken Holzstamm; daraus soll eine Tanne entstehen. Es ist laut und es stiebt. Bis anhin wirkte Granwehr in einer niedrigen Werkstatt, aus der sich der Holzstaub fast nicht entfernen liess. Nun hat er sich einen grosszügigen Schnitzplatz unter dem Vordach eingerichtet.

Schnitzen ist Granwehrs grosses Hobby. Seit vier Jahren widmet er sich intensiv der Holzschnitzerei. Wenn er schnitze, sei er so fokussiert, dass er alles um sich herum vergesse.

«Schnitzen ist für mich wellnessen.»

Pech mit Kühen gehabt

Der Bauernhof von Pius Granwehr liegt auf dem Tonisberg in Abtwil. Hier ist der 47-Jährige bei seiner Mutter, seinem Onkel und mit einem Bruder aufgewachsen. Im Stall stehen jeweils zwischen 20 und 30 Milchkühe und einige Mastrinder. In den vergangenen zwei Jahren hatte Granwehr aber Pech mit den Kühen. Einige hatten massive Euterprobleme, eine hatte einen Darmverschluss und wieder andere Probleme beim «Chälble». Er habe einige Tiere in den Schlachthof geben müssen, sagt er und wirkt traurig.

Zum Hof gehören 22 Hektaren Wiesland, acht Hektaren Wald und etwa 160 Hochstammbäume mit mehrheitlich alten und seltenen Obstsorten: Berner Rose, Jacques Lebel, Glockenäpfel und viele mehr. Alles Mostobst.

Aus einem «Bitzgi» auf dem Misthaufen wächst ein Baum

Eine Apfelsorte, die es nur auf dem Tonisberg gibt, ist der Sömlig. Granwehrs Mutter hatte vor Jahren ein «Apfelbitzgi» auf den Mist geworfen. Aus diesem «Bitzgi» wuchs ein Baum, den Pius Granwehr später versetzte. Jetzt wachsen grosse, rote, süsse Äpfel.

Und noch etwas Spezielles gibt’s auf dem Hof: einen 120-jährigen Mammutbaum; am Boden hat der Stamm einen Durchmesser von drei Metern. Granwehrs Grossvater pflanzte den Setzling, den Verwandte aus Amerika mitgebracht hatten, als kleiner Junge. Da war er nicht der Einzige. Auf dem Rosenberg in St.Gallen stehen einige solcher Mammutbäume. «1970 hat ein Blitz eingeschlagen», erzählt der Landwirt und zeigt auf einen eigenartigen Seitentrieb des Mammutbaums.

Hund als Auftragsarbeit

Auf dem Platz vor dem Bauernhaus stehen viele kleine und grosse Tiere aus Holz: Kühe, Frösche, Kraniche, Eulen, Hasen, Hühner, Enten. Eine Vorliebe hat der Motorsägen-Schnitzer für Vögel: Geier und Adler. Da stehen aber auch menschliche Gestalten. Derzeit habe er eine schwierige Skulptur zu schnitzen: Ein Kunde wolle seinen Hund als Schnitzarbeit. Vorlage ist ein Foto. «Nicht so einfach.» Es müsse ja alles stimmen, die Augenpartie, die Proportionen, die Haltung.

Granwehr verarbeitet Holz von Eichen, Zedern, Tannen, aber auch von Obstbäumen. Und am liebsten natürlich schöne gesunde Hölzer. «Der Werkstoff Holz ist grandios», sagt Granwehr, für den Schnitzen mit der Motorsäge ein schönes, aber zeitaufwendiges Hobby ist. Ist der Umgang mit der Motorsäge nicht gefährlich? Granwehr winkt ab und sagt, er sei vorsichtig. Durch Schutzkleidung, intaktes Werkzeug und das Einhalten gewisser Vorsichtsmassnahmen sei die Gefahr gering.

Schnitzen bleibt Hobby

Vor einigen Jahren hat Pius Granwehr in Davos einem Kettensägen-Schnitzer zugeschaut. «Ich war fasziniert», erzählt er. Seine Faszination ging so weit, dass er sich am Waldrand in der Nähe seines Hofes mit einer Motorsäge an einem Stück Holz versuchte. Er lacht und sagt:

«Ich habe das Holz weit in den Wald hinein geworfen.»

Heute gehört er zu jenen Schnitzern, die «sich ins Gespräch gebracht haben», wie er selber sagt. Seine Lebenspartnerin Janine Rütti verdreht die Augen und flüstert: «Er weiss gar nicht, was er alles kann.» So steht beispielsweise ein grosser geschnitzter Bär in Waldkirch bei der Keller Landtechnik. In Abtwil an der Alpsteinstrasse sitzt eine Granwehr-Eule. Wer auf den Tonisberg fährt, sieht auf dem Weg eine Hühnergruppe, die von Granwehr geschnitzt wurde. Möchte er die Landwirtschaft irgendwann aufgeben und nur noch von der Schnitzerei leben wollen? «Nein, die Schnitzerei soll ein Hobby bleiben, sonst geht die Kreativität verloren.»

Die Website von Pius Granwehr: www.SchnitzX.ch.