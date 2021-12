Nur wenig Einkaufstouristen aus Vorarlberg in der Schweiz

Corona Lockdown in Österreich bringt nicht mehr Kunden auf die andere Seite des Rheins: Kundschaft aus Vorarlberg hat sich sogar halbiert Trotz Lockdown in Österreich verzeichnen die Geschäfte und Einkaufszentren im Rheintal keinen Zuwachs an Einkaufstouristen. Schweizer können weiterhin in Vorarlberg einkaufen, verschärfte Grenzkontrollen gibt es laut Rainer Fitz von der Landespolizeidirektion Vorarlberg nicht. Reto Wälter 09.12.2021, 17.28 Uhr

Nur noch halb so viele Einkaufende aus Österreich finden den Weg in den Rheinpark. Bild: PD

Seit dem 22. November bis Freitag, 11. Dezember, ist in Österreich Lockdown: Das Gewerbe, Freizeitangebote und die Gastronomie liegen still. Wer sich bewegt, tut es, um zur Arbeit zu fahren oder ein paar Stunden an der frischen Luft zu verbringen. Doch wie handhaben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger diese strikten Regeln, während die vergleichsweise lockeren Bestimmungen in der Schweiz nur einen Schritt über die Grenze entfernt liegen? «Wir bekamen tatsächlich einzelne Terminanfragen aus Österreich, allerdings nicht sehr häufig», sagt John Hutter, Inhaber des Coiffeursalons Matrix Hair in Widnau. In Österreich gilt: «Nicht betreten werden dürfen Betriebsstätten des Handels sowie körpernaher Dienstleistungen», wie das Sozialministerium schreibt.