Einkaufszentrum Westcenter in St. Gallen erlebt schwere Zeiten

KUNDENSCHWUND «Dem Westcenter geht es finanziell gut»: Trotz gähnender Leere im St.Galler Einkaufszentrum ziehen Eigentümer positive Bilanz Dem Einkaufszentrum Westcenter im Westen von St.Gallen fehlen die Kunden. Dennoch macht sich die Inhaberin, die Acron AG, keine Sorgen um dessen Zukunft. Rosa Schmitz 29.06.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa

Das Westcenter im Westen von St.Gallen ähnelt einer Geisterstadt. Etliche Ladenflächen stehen leer. Maximal eine Handvoll Kundinnen und Kunden hält sich an diesem Samstagnachmittag in den Hallen des Einkaufszentrum auf. Sie gehen gezielt in die wenigen offenen Läden, um das Nötigste einzukaufen und marschieren wieder raus. Keiner dreht eine richtige Runde, keiner unternimmt einen Schaufensterbummel. Die Kassen sind weitgehend unbesetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scheinen gelangweilt. Zwischen zahlenden Kunden verstreichen schliesslich vermehrt Stunden.



«Ich schaue hier nur vorbei, wenn ich sowieso in der Shopping-Arena gegenüber bin und etwas Bestimmtes brauche», sagt eine ältere Frau. «Mir geht's genauso», stimmt eine junge Mutter zu. «Die grosse Zoohandlung ist praktisch – aber ansonsten gibt es nichts wirklich reizvolles», führt sie aus. Die beiden verlassen das Westcenter kaum zehn Minuten nachdem sie es betreten haben wieder.



Eigentümer ist zufrieden

Doch um die Zukunft des Einkaufszentrums sorgen sich die Eigentümer nicht. «Dem Westcenter geht es finanziell gut», sagt Andrea Jessen, Asset Managerin der Acron AG.

«Wir haben eine sehr gute Vorstellung über die Geschäftsentwicklung der Mieter.»

Der Aktiengesellschaft steht einiges an Daten zur Verfügung, von den Einzelumsätzen der Mieter bis hin zu den täglichen Frequenzen des Westcenters. «Daraus ist grundsätzlich eine positive Bilanz zu ziehen», führt Jessen aus.

Die Zeit der Coronakrise hätte zwar dazu geführt, dass man einigen Mietern Hilfestellungen und ein finanzielles Entgegenkommen eingeräumt hätte. Aber dies vorwiegend nur mittels zeitlich beschränkter Zahlungsaufschübe. Bei sich abzeichnenden Probleme suche die Acron AG das Gespräch, um Mieter möglichst im Westcenter zu halten. Das sei aber nicht immer möglich.



Derzeit sind zehn Ladenflächen verfügbar. Seit wie lange, sagt die Asset Managerin der Acron AG nicht:

«Bei der Vermietung von Ladenflächen achten wir auf einen guten Mietermix, weshalb wir etwas längere Leerstände für das Westcenter bevorzugen.»

Zwar sei es schwieriger als früher, jemanden zu finden. Aber die erfolgreichen Vermietungen während der Pandemie stimmen Jessen sehr optimistisch, wie sie sagt. «Wir werden gewiss weiterhin interessierte Mieter, die gut zum bestehenden Konzept des Westcenters passen, gewinnen», gibt sie sich überzeugt. Die Suche läuft über alle möglichen Kanäle – direkt und indirekt, öffentlich und mit Einzelansprachen.

Coronakrise hat nur «vorübergehenden» Effekt

Die Verantwortlichen der Acron AG gehen davon aus, dass die Coronakrise nur einen vorübergehenden Effekt auf das Geschäftsmodell «Einkaufszentrum» haben wird. Jessen erklärt:

«Die Herausforderungen für uns kommen eher aus anderen Trends, die nur bedingt mit der Pandemie zu tun hatten. Beziehungsweise durch diese weiter beschleunigt wurden.»

Zum Beispiel: der Onlinehandel. Aus dem Zahlenmaterial der Monate nach den beiden Lockdowns lasse sich entnehmen, dass der stationäre Handel weiterhin seine Berechtigung hat – «und langfristig nicht komplett ersetzt werden kann». Bedenken, dass das ganze Westcenter irgendwann schliessen muss, gibt es derzeit daher keine.



Damit es so bleibt, wird weiterhin laut Jessen die Bedeutung des Westcenters als «Fachmarktzentrum» mit grösseren Mietern gefördert, auf einen guten Mietermix geachtet sowie bei der Standortentwicklung «St.Gallen West» aktiv mitgewirkt. Jessen:

«Wir sind uns sicher, hier einen guten Weg zu gehen und für zukünftige Mieter und Kunden interessant zu bleiben und profitabel arbeiten zu können.»



Einschätzung könnte zu selbstsicher sein

Ob diese Einschätzung zu selbstsicher ist, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Ein, zwei Ladenflächen stehen immerhin schon lange leer. «Ich bin heute zum ersten Mal seit Monaten ins Westcenter gegangen, um schnell ein Pack Zigaretten zu kaufen», sagt ein Mann. «Und der Kiosk hatte nicht einmal die Sorte, die ich gern rauche.» Er schüttelt den Kopf und zuckt dann mit den Achseln. «Kaufe ich sie halt woanders, genau wie alles andere.»