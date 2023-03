St.Galler Stadtrat hält sich aus Streit um Mumie Schepenese raus

Kulturstreit Streit um Mumie Schepenese: St.Galler Stadtrat will sich aus der Diskussion raushalten Der St.Galler Stadtrat solle sich in den Streit um Mumie Schepenese einschalten, forderte ein SP-Stadtparlamentarier. Doch der Stadtrat antwortet, er sehe keinen Anlass dazu. Christina Weder Jetzt kommentieren 09.03.2023, 12.30 Uhr

In der «St.Galler Erklärung für Schepense» fordert Theatermacher Milo Rau mit hundert Mitunterzeichnenden, Mumie Schepenese nach Ägypten zurückzugeben. Bild: Arthur Gamsa

Mumie Schepenese liegt in ihrem Sarkophag in der Stiftsbibliothek St.Gallen, doch die Ruhe täuscht. Nachdem der Theatermacher Milo Rau im November seine «St.Galler Erklärung für Schepenese» lanciert und die Rückgabe der Mumie an Ägypten gefordert hatte, gingen die Wogen hoch. Der Fall hält seither nicht nur die Stiftsbibliothek und den Katholischen Konfessionsteil auf Trab, er beschäftigt längst auch die Politik.

Seit kurzem liegt die Antwort des St.Galler Stadtrats auf eine Interpellation von Peter Olibet vor. Darin fordert der SP-Stadtparlamentarier den Stadtrat auf, sich im Kulturstreit um die Mumie zu positionieren. Doch dieser sieht «weder einen Anlass noch eine juristische Grundlage» dazu, wie er in seiner Antwort schreibt.

Mumie ist Sache ihrer Eigentümer

Peter Olibet, Stadtparlamentarier und Co-Präsident SP Stadt St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Der Stadtrat geht denn auch gar nicht näher auf Olibets Fragen ein, was er vom Ort und der Art der Präsentation der Mumie halte. Und er lässt auch offen, wie er zur «St.Galler Erklärung» von Milo Rau steht. Denn für die Stadtregierung ist klar: Im Fall Schepenese ist die Stiftsbibliothek zuständig, beziehungsweise der Katholische Konfessionsteil als deren Eigentümer.

Dies sei in der Leistungsvereinbarung zwischen Stadt und Stiftsbibliothek klar so geregelt. Die Stadt St.Gallen respektiere die Selbstständigkeit und Freiheit der von ihr subventionierten Kulturinstitutionen. Sie mische sich nicht in deren operative Angelegenheiten ein. Will heissen: Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm, aber auch Wahl und Präsentation der Exponate sind Sache der Stiftsbibliothek.

Stadtrat befürchtet keinen Reputationsschaden

Die Interpellation hatte bei ihrer Einreichung vor drei Monaten für rote Köpfe gesorgt. Beim Katholischen Konfessionsteil kam sie gar nicht gut an. Olibet hatte ihm Nichtkooperation und eine Verweigerungshaltung vorgeworfen. Zudem befürchtete er einen Reputationsschaden für die Stadt, sollte weiterhin an den «fragwürdigen Ausstellungspraktiken und dem fragwürdigen Besitzanspruch» festgehalten werden. Der Katholische Konfessionsteil reagierte verärgert und wies Olibets Kritik postwendend zurück.

Der Stadtrat teilt Olibets Befürchtung ebenfalls nicht. In seiner Antwort schreibt er: Ein Reputationsschaden für St.Gallen sei nicht zu erwarten. Dafür sei die touristische Bedeutung der Mumie zu gering. Zudem spricht er den zuständigen Fachpersonen in der Stiftsbibliothek sein Vertrauen aus. Sie würden mit ihrer Museumsarbeit eine hohe Qualität sichern und bei der Präsentation des Kulturgutes museumsethische Standards einhalten.

Auch die Aufarbeitung der Sammlungsbestände komme nicht zu kurz, hält der Stadtrat fest. Was die Mumie betrifft, die sich seit rund 200 Jahren im Besitz der Stiftsbibliothek betrifft, seien «intensive Anstrengungen» unternommen worden, um deren Herkunft, Erhaltungszustand, Sarkophaggestaltung und Weg nach St.Gallen zu untersuchen und zu dokumentieren.

Der Stadtrat sieht sich denn auch nicht in der Pflicht, die Federführung bei der Einsetzung einer Arbeitsgruppe zu übernehmen, welche die Rückführung von Schepenese prüft. Auch das hatte Olibet gefordert. Der Stadtrat antwortet, auch dafür sei der Katholische Konfessionsteil zuständig. Als Folge des Wirbels um Schepenese hat dieser bereits im Dezember angekündigt, er wolle eine Rückführung prüfen.

Olibet: «Stadtrat versteckt sich hinter Formalitäten»

Es sei einiges passiert, seit er die Interpellation eingereicht habe, sagt Peter Olibet auf Anfrage. Er begrüsse, dass sich der Katholische Konfessionsteil entschieden habe, eine Prüfung vorzunehmen. Die Wogen hätten sich seither geglättet. Er wolle deshalb gar nicht mehr gross rumpoltern.

Und dennoch: Er sei mit der Antwort des Stadtrats auf seinen Vorstoss nicht zufrieden. «Sie ist mutlos und schwach», sagt Olibet. Der Stadtrat verstecke sich hinter Formalitäten, statt sich aktiv in die Diskussion einzuschalten. Die Politik dürfe die Augen nicht verschliessen vor der Frage, wie mit Kulturgütern aus anderen Herkunftsländern umzugehen sei.

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Arthur Gamsa

Stadtpräsidentin Maria Pappa lässt diese Kritik nicht auf sich sitzen: «Es ist weder ein Zeichen von Mutlosigkeit noch von Schwäche, sich von einer Kampagne nicht in die Enge treiben zu lassen», kontert sie. Die Stadt achte auf die Programmhoheit ihrer Institutionen und vertraue auf das Fachwissen der dortigen Angestellten. Zudem habe sie die Bereitschaft signalisiert, sich am Zustandekommen einer wissenschaftlichen Tagung finanziell zu beteiligen. Bei dieser ginge es um die Themen Museumsethik, Provenienz und den Umgang mit eingeführtem Kulturgut.

Treffen mit ägyptischem Botschafter hat stattgefunden

Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Bild: Belinda Schmid

Stiftsbibliothekar Cornel Dora findet die Antwort des Stadtrats «vernünftig und sachlich». Er bestätigt, die Prüfung der Sache sei im Gang. Diverse Abklärungen seien bereits getroffen worden. Vergangene Woche habe zudem ein Treffen mit dem ägyptischen Botschafter in Bern stattgefunden. Doch es sei noch zu früh für Antworten. Sein Anliegen sei es, die Diskussion über den Umgang mit kolonialen Gütern zu versachlichen. «Es ist keine einfache Thematik. Wir wollen sie verantwortungsvoll angehen, und das braucht Zeit.»

