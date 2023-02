Theaterprovisorium St.Gallen: Schwierige Nutzung für freie Szene

Kulturstreit Die schwierige Antwort des St.Galler Stadtrats zum Theaterprovisorium – und warum Kulturschaffende trotzdem ein Gesuch einreichen Das Gezerre um das Theaterprovisorium geht in die nächste Runde. Vielleicht findet sich noch ein Käufer, zumindest gibt es einen Interessenten. Obwohl das Provisorium also vielleicht verkauft wird, haben Kulturschaffende nun Gesuche eingereicht: Sie wollen das Gebäude für drei Jahre als Haus für die freie Szene nutzen. Doch das ist komplizierter als gedacht. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Was geschieht mit dem Theaterprovisorium? St.Galler Kulturschaffende würden es gerne übergangsweise bespielen. Bild: Benjamin Manser

Sie träumen von Räumen für Aufführungen, zum Proben, für Begegnungen mit dem Publikum. Seit Jahrzehnten bemühen sich Kulturschaffende in der Stadt um Räume, besser noch um ein Haus, für die freie Szene. Die alte Forderung hatte jetzt noch einmal Auftrieb erhalten. Das Theaterprovisorium wird ab dem Sommer nicht mehr genutzt, das Theater zieht zurück ins sanierte und umgebaute Haupthaus. Niemand wollte das Provisorium übernehmen, drei interessierte Gemeinden sprangen ab, weitere Interessenten wurden nicht gefunden. Warum also nicht das Provisorium als Haus für die freie Szene nutzen? Übergangsweise, für drei Jahre?

Doch wie es aussieht, wird auch dieser Traum platzen. Das lässt zumindest die Antwort des Stadtrats vermuten. SP-Parlamentarier Peter Olibet wollte in seiner Einfachen Anfrage vom Stadtrat wissen, was dafür und dagegen spricht, das Provisorium befristet als Haus für die freie Szene zu nutzen, mit welchen Kosten zu rechnen sei, und wie die Trägerschaft aussehen könnte.

Die Antwort des Stadtrats ist für Kulturschaffende ein Dämpfer. Das Provisorium habe keine ausreichend grossen Räume für Werkstätten, Büros oder Künstlergarderoben. Der Zuschauerraum sei mit den 525 Plätzen deutlich zu gross. Man könne in diesem Gebäude nicht parallel an mehreren Produktionen arbeiten. Umbaumassnahmen wären teuer. Die befristete Ausnahmebewilligung für das Provisorium auf dem Unteren Brühl ist an die Bauphase der Theatersanierung geknüpft, es müsste eine neue Ausnahmebewilligung beantragt werden. Es sei jedoch «überaus fraglich, ob die Voraussetzungen für eine erneute Ausnahmebewilligung erfüllt wären».

Das Theaterprovisorium darf bis 31. Mai 2024 auf dem Unteren Brühl stehen – dann läuft die befristete Baubewilligung ab. Bild: Benjamin Manser (24. Oktober 2020)

Die Antwort sei nicht negativ, sie sei sachlich, sagt Stadtpräsidentin Maria Pappa. Man habe aufgezeigt, welche Hürden überwunden werden müssten. Und sie nennt eine weitere Hürde: Eine erneute Ausnahmebewilligung, die der Kanton als Hausbesitzer beantragen müsste, würde im üblichen Verfahren behandelt. Sollten Einsprachen eingehen, würde sich das Verfahren verlängern. Zudem habe der Kanton den Anwohnerinnen und Anwohnern versprochen, dass das Provisorium nur für eine begrenzte Zeit auf dem Unteren Brühl steht.

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Arthur Gamsa

Und: Wenn das alles geklärt sei, bleibe noch immer die Frage nach den Kosten – wie viel übernimmt der Kanton, wie viel die Stadt. Dass die erhoffte Zwischennutzung nun nicht gerade realistisch klingt? Nein, das findet Pappa nicht. Es sei zwar nicht ohne Probleme, aber nicht unmöglich.

Ein Podium brachte Schwung in die Sache

Über die Fragen, die Peter Olibet in seiner Einfachen Anfrage stellte, war an einem Podium mit gut 70 Kulturschaffenden im Januar diskutiert worden, verschiedene Kulturorganisationen hatten geladen. Geklärt werden konnten diese Fragen nicht. Doch die Idee, das Provisorium als eine Art Freie-Szene-Labor für drei Jahre zu nutzen, erhielt Schwung. Grossen Schwung.

Gut 70 Kulturschaffende verfolgten am Podium im Januar die Diskussion von (von links) Autorin Rebecca C. Schnyder, Operndirektor Jan Henric Bogen, Ann Katrin Cooper (Präsidentin IG Kultur Ost), Kantonsrat Martin Sailer, Stadtparlamentarier Peter Olibet und Moderator Richi Küttel. Bild: Marius Eckert (17. Januar 2023)

Die IG Kultur Ost reichte Ende Januar ein Gesuch beim Kanton ein: Die Baubewilligung für das Provisorium auf dem Unteren Brühl soll bis Ende 2026 verlängert werden. Das Gebäude soll für eine dreijährige Pilotphase zur Verfügung gestellt werden, damit freie Szene und Theater St.Gallen es gemeinsam nutzen können.

Will jetzt doch jemand das Provisorium übernehmen?

Doch auf eine Antwort wartet die IG Kultur Ost noch immer. Denn: Mittlerweile gibt es einen Interessenten für das Theaterprovisorium. Ann Katrin Cooper, Präsidentin der IG Kultur Ost, sagt, dass es zuerst hiess, bis Ende Januar solle feststehen, ob der Interessent das Provisorium übernimmt oder nicht. Dann hiess es, die Verhandlungen würden bis Ende Februar dauern.

Die IG Kultur Ost musste trotzdem bereits das Gesuch für die Verlängerung der Baubewilligung einreichen, plus ein Gesuch beim Lotteriefonds, um Gelder für einen möglichen Betrieb eines Hauses der freien Szene zu beantragen. Denn: Die Zeit drängt.

Ann Katrin Cooper, Präsidentin IG Kultur Ost. Bild: Arthur Gamsa

Ann Katrin Cooper hat keine allzu grossen Hoffnungen mehr. Zu oft betont ihr der Stadtrat in seiner Antwort, dass die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung überaus fraglich seien. Einen alternativen Standort zu finden wäre teuer, der Stadtrat beziffert die Kosten für Abbau und Wiederaufbau des Provisoriums mit 2,75 Millionen Franken. Zu teuer, sagt Ann Katrin Cooper. Diese Kosten wären unverhältnismässig. So sehr sie sich ein Haus für die freie Szene wünscht, aber in diesem Fall müsste sie Nein sagen.

Stadtrat könnte mutiger vorgehen

Die Antwort des Stadtrats wurde vor wenigen Tagen zusammen mit den Unterlagen für die nächste Sitzung des Stadtparlaments veröffentlicht. Es war zu erwarten, dass alles komplizierter werde, als es auf den ersten Blick erscheine, sagt Peter Olibet. Formaljuristisch sei die Antwort des Stadtrats korrekt. Aber: «Ich finde, der Stadtrat könnte mutiger und aktiver vorgehen.»

Peter Olibet, Stadtparlamentarier. Bild: Tobias Garcia

Für weitere politische Vorstösse laufe die Zeit davon. Jetzt sei entscheidend, wie Stadt und Kanton auf das Gesuch der IG Kultur Ost antworten. Wenn es um ein Pilotprojekt im Theaterprovisorium geht, müsse die Stadt selber aktiv werden, findet Olibet. Die Einfache Anfrage habe sich gelohnt: Das Haus für die freie Szene sei eine politische Frage geworden.

Wenn es mit dem Provisorium nicht klappen sollte? Dann wünscht sich Ann Katrin Cooper, dass Stadt und Kanton und Raumplanung und Kulturschaffende gemeinsam nach geeigneten Räumen suchen. Der Schwung, der am Podium entstanden sei, der werde koordiniert weitergeführt, sagt Cooper. Die Motivation der Kulturschaffenden, sie ist noch da.

