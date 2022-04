Theaterprovisorium in Goldach: Das sagen die Vereine

Kulturraum Goldach könnte mit dem Provisorium des Theaters St.Gallen einen neuen Raum für Kultur erhalten: Das sagen die Vereine zum Vorhaben, das 8 Millionen Franken kostete Am 15. Mai findet in der Seegemeinde Goldach eine Grundsatzabstimmung statt. Darum geht es: Soll der Gemeinderat die Übernahme des Provisoriums des Theaters St.Gallen im Detail prüfen? Daniel Wirth Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Das Theaterprovisorium bietet bei Konzertbestuhlung Platz für gut 500 Besucherinnen und Besucher. Benjamin Manser

Es ist ruhig in Goldach. Es sind Frühlingsferien. Doch in wenigen Wochen stimmen die Goldacherinnen und Goldach darüber ab, ob der Gemeinderat die Übernahme des Provisoriums des Theaters St.Gallen im Detail prüfen soll. Der Gemeinderat hat für die detaillierte Prüfung vorsorglich 200'000 Franken ins Budget für das laufende Jahr genommen.

Es scheint, als bewege das Geschäft die Gemeinde nicht – oder als ob sich niemand so richtig aus dem Fenster lehnen und exponieren wolle. Von den politischen Parteien zeigt einzig die SVP-Ortspartei Kante: Ihr sind die Kosten zu hoch. Zwar wird der Gemeinde Goldach die Holzbaute, welche die Blumer-Lehmann AG in Gossau konstruiert und vor der Tonhalle aufgestellt hat, der Gemeinde am See überlassen. Gleichwohl entstehen Kosten von rund acht Millionen Franken, wie der Gemeinderat schätzt. Das Gebäude ist 50 Meter lang und 26 Meter breit; allein für die Demontage, den Transport und den Wiederaufbau sind 2,75 Millionen Franken nötig.

Kultur i de Aula hat sich mit dem Thema befasst

In Goldach gibt es ein intaktes Vereinsleben. Und auch ein kulturelles Angebot. Der Verein «Kultur i de Aula» organisiert seit 27 Jahren ein Programm, das rund sechs Mal im Jahr ein breites Publikum in die Aula des Oberstufenzentrums lockt. In der eben zu Ende gegangenen Spielzeit füllten Riklin und Schaub oder Stefan Heuss die Aula. Kurz: «Kultur i de Aula» ist eine Goldacher Erfolgsgeschichte, die von einem Verein mit engagierten Amateuren Jahr für Jahr organisiert und veranstaltet wird.

Georg Göggel, Lehrer und Mitglied im Verein «Kultur i de Aula». PD/Schule Goldach

Einer von ihnen ist Georg Göggel, Lehrer im Oberstufenzentrum Goldach. Hat der Verein «Kultur i de Aula» eine Meinung zur geplanten Übernahme des Theaterprovisoriums? Göggel gibt sich zurückhaltend. Für das aktuelle Konzept und das Programm des Vereins sei die Aula der ideale Ort, sagt Göggel. Er persönlich finde das Provisorium schön, sagt er. Klar habe man im Verein über das Vorhaben diskutiert. So könne man sich etwa vorstellen, einmal im Jahr eine Künstlerin oder einen Künstler zu engagieren, mit der oder dem man den Theatersaal mit 500 Plätze zu füllen vermöge, denen die Aula mit ihren rund 250 Plätzen zu klein sei. Aber konkret habe man so etwas nicht in die Planung aufgenommen. Göggel persönlich findet, eine Übernahme und ein Konzept seien im Detail zu prüfen. Er hat aber auch eine dezidierte Meinung, von wem ein Kulturbetrieb in einem solchen Bau organisiert werden müsste: «Von Profis.» Er glaube nicht, sagt Göggel, dass Amateure den Aufwand stemmen und das Ganze kostendeckend betreiben könnten. Dafür sei es zu gross.

Melodia ist Feuer und Flamme fürs Provisorium

Bei der Melodia Goldach, der Musikgesellschaft, war das Vorhaben an der Hauptversammlung ein Thema, wie Präsident Patrick Meile auf Anfrage sagt. Dabei sei herausgekommen, dass eine grosse Mehrheit der Mitglieder findet, eine Übernahme des Provisoriums durch die Gemeinde sei im Detail zu prüfen. Die Aula im Oberstufenzentrum sei für Konzerte der Melodia okay, sagt Meile. Für die Jahreskonzerte sei sie aber zu klein; hiefür gehe die Musikgesellschaft in die Wartegg-Turnhalle, die bis zu 1000 Besucherinnen und Besucher fasse. Dafür müsse aber die Schule eine Woche lang auf die Halle verzichten, sagt Meile. Er könne sich gut vorstellen, dass die Melodia Jahreskonzerte im Theaterprovisorium vortrage, das «Im Dreispitz» zwischen Mühlegutstrasse, ehemaligem Industriegleis und Bahnlinie auf Boden der Gemeinde hinkommen soll.

In diesem Gebiet käme das Theaterprovisorium zu stehen. Michel Burtscher

Der Verkehrsverein Goldach hat sich noch nicht mit dem Theaterprovisorium befasst, sagt Präsidentin Marianne Gnädinger. Das sei Sache der Gemeinde. Für das Kammerorchester Goldach ist das Theaterprovisorium ebenfalls kein Thema, wie Präsident Peter Caluori sagt. Das Kammerorchester konzertiere in der Kirche, sagt Caluori. In den Reihen des Orchesters gebe es Befürworter und Gegner des Geschäfts, bei dem es gemäss Caluori noch viele offene Fragen gibt. Er persönlich werde am 15. Mai ein Ja in die Urne legen. Eine Parole fasse das Orchester nicht.

Auf der Homepage der Gemeinde Goldach sind rund 80 Vereine gelistet. Nicht alle haben sich der Kultur verschrieben. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass im Theaterprovisorium mit seinem Foyer auch dieses Vereine auf die Rechnung kämen. Um offene Fragen zu klären, organisiert der Gemeinderat eine Podiumsdiskussion mit Befürwortern und Gegnern.

Podium in der Aula Der Gemeinderat Goldach lädt die Bevölkerung am Montag,

2. Mai, zwei Wochen vor der Grundsatzabstimmung, zu einer Informationsveranstaltung mit einer Podiumsdiskussion ein. Der Anlass beginnt um 19.30 Uhr in der Aula des Oberstufenzentrums. Moderiert wird die Diskussion von den Tagblatt-Redaktoren Michel Burtscher und Daniel Wirth. (dwi)

Das weitere Vorgehen

Der Rückbau des Theaterprovisoriums am bestehenden Standort, dem Unteren Brühl in St.Gallen, soll ab Oktober 2023 starten. Ziel wäre es gemäss Gemeinderat, möglichst nahtlos mit dem Wiederaufbau am neuen Standort in Goldach zu beginnen. Als Fundament würde eine neue Tiefgarage dienen.

Stimmen die Goldacherinnen und Goldacher am 15. Mai Ja, wird der Gemeinderat die weitere Planung an die Hand nehmen. Den endgültigen Entscheid könnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wieder an der Urne fällen, indem sie über den Baukredit befinden. Bei einem Nein bereits an der Grundsatzabstimmung würde das Projekt nicht weiterverfolgt und der Planungskredit folglich nicht in Anspruch genommen, so die Behörde.

