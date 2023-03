Der Bären Häggenschwil steht für 1,5 Millionen zum Verkauf

Kulturlokal Häggenschwiler «Bären» steht für 1,5 Millionen Franken zum Verkauf: «Der Kulturbetrieb ist trotz vollem Haus nicht rentabel» Walter und Alice Sutter wollen ihr Lebenswerk in neue Hände geben. Die Suche nach einer Nachfolge für den «Bären» erweist sich jedoch als schwierig. Steppt der Bär bald nicht mehr in Häggenschwil? Melissa Müller Jetzt kommentieren 17.03.2023, 16.14 Uhr

Der 1762 erbaute Bären in Häggenschwil ist das prächtigste Haus am Platz. Bild: Benjamin Manser

Seit fünf Jahren suchen Walter und Alice Sutter eine Nachfolge für den «Bären» in Häggenschwil – bisher erfolglos. Für rund 1,5 Millionen Franken wollen sie das denkmalgeschützte Haus aus dem Jahr 1762 verkaufen. Das Lokal mit dem stimmungsvollen historischen Ambiente und Garten, das gerne für Hochzeiten, Firmenfeste und Geburtstage gemietet wird, bietet Platz für bis zu 130 Personen. «Es wäre schön, wenn der ‹Bären› als Kulturlokal erhalten bliebe», sagt Alice Sutter. Einmal im Monat finden im Bärensaal Konzerte und Kabarettabende statt, kombiniert mit Nachtessen.

Mit den Anlässen verdient das Besitzerpaar jedoch kaum etwas. Obschon die Veranstaltungen mit bekannten Kabarettisten wie Manuel Stahlberger, Les trois Suisses oder Frölein Da Capo gut besucht und oft ausverkauft sind, legen Sutters von ihrem privaten Vermögen drauf. Und dies, obwohl der Kulturbetrieb auch durch 300 Gönnerinnen und Gönner sowie durch Sponsoren wie Schützengarten, Lista Office, Raiffeisenbank und der Gemeinde Häggenschwil unterstützt wird.

Sängerin Sina wollte ins Luxushotel

Das Konzert von Sängerin Sina im Februar war zwar ausverkauft und «ein Riesenhit» für das Publikum – aber ein Minusgeschäft für die Veranstalter. Die Idealisten mussten in die eigene Tasche greifen, weil die Walliserin eine stattliche Gage forderte und darauf bestand, mit ihrer sechsköpfigen Crew im «Bad Horn» zu übernachten. Normalerweise werden Künstlerinnen und Künstler, die im «Bären» auftreten, im «East Side Hotel» im Osten der Stadt St.Gallen einquartiert.

Die «Bären»-Gastgeber Alice und Walter Sutter. Bild: Melissa Müller

Als der St.Galler Architekt Walter Sutter den «Bären» vor 23 Jahren kaufte, dachte er daran, «ein paar Jazzkonzerte mit Wienerli und Bürli zu veranstalten». Daraus wurde ein professioneller Kulturbetrieb mit einer grossen Fangemeinde, die ins abgelegene Häggenschwil pilgert. «Der ‹Bären› ist eine Erfolgsgeschichte, wir gehören zu den schönsten Eventlokalen der Schweiz und zwei Mal haben wir den Publikumspreis des Swiss Location Awards gewonnen», sagt Walter Sutter, der stets eine rote Brille trägt – sein Markenzeichen. «Wir haben Häggenschwil mit dem ‹Bären› bekannt gemacht.»

«Wir sind am Anschlag»

«Der ‹Bären› ist unser Baby – oder unser Grosskind, wenn man so will», sagt Alice Sutter. Das kinderlose Paar wohnt in St.Gallen. Sie ist 77, er 79. Die Stammkundschaft sei mit ihnen älter geworden. «Wir haben keinen Most mehr, sind alle am Anschlag – es ist zu viel», sagt er. «Es braucht junges Blut», sagt sie. Am liebsten würde das Ehepaar sein Lebenswerk an eine Gruppe oder eine Person übergeben, die den Kulturbetrieb weiterführt. Sie würden diese Person gerne einarbeiten, sie mitnehmen zu den Künstlerbörsen in Thun und Freiburg im Breisgau und ihr alle ihre Kontakte übergeben.

Der «Bären» ist ein stattliches Haus mit dem Bärensaal, in dem jeweils Kleinkunst-Vorführungen über die Bühne gehen, einer Ofenstube, in der sich einst eine Bäckerei befand, der Bärenstube, einer Häggenschwiler und Lömmenschwiler Stube sowie einer Galerie im Keller, in der zwei Mal im Jahr Ausstellungen veranstaltet werden. Auch eine Wohnung befindet sich im «Bären». Das Haus umzubauen, ist jedoch schwierig, da es unter Denkmalschutz steht.

Wenn Sutters keine Käuferschaft finden, müssen sie das Haus schliessen. Sie haben aber noch Hoffnung und sind bereits daran, die Künstlerinnen und Künstler für das Programm 2024 zu buchen – damit die potenzielle Nachfolge nahtlos übernehmen könnte. «Ideal wäre zum Beispiel ein Paar in der dritten Lebensphase», sagt Alice Sutter. «Oder eine junge Person, die von ihrem Elternhaus unterstützt wird.» - Damit der Bär weiterhin steppt in Häggenschwil.

