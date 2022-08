Kulturlandschaft Exfreundinnen, Michel Gammenthaler und ein Chefkoch: Das erwartet Gäste, wenn sie «Kultur im Bären» in Häggenschwil geniessen Marianne Signer, Teil des «Bärenteams» des Häggenschwiler Lokals, gibt Einblick in das Programm der kommenden Saison und erzählt von der Fangemeinschaft des «Bären».

Den Auftakt im «Bären» macht das Trio Die Exfreundinnen. Bild: PD

Am Freitag und Samstag startet in Häggenschwil das neue Kultur-Programm des «Bären» mit dem Auftritt des Comedy-Trios Die Exfreundinnen, die für den Schweizer Comedy Preis 2022 nominiert sind. Das national bekannte Lokal gilt – sicher, seit es heuer das zweite Mal den Award als eines der schönsten Kulturlokale der Schweiz gewann – als einer der Kulturorte der Ostschweiz. Marianne Signer, unter anderem Verantwortliche für Reservationen, sagt:

«Zum Teil kennen die Leute Häggenschwil nur wegen des ‹Bären›.»

Das renommierte Lokal startet sein neues Programm also mit einem Kracher an weiblicher Komik. Auf das nicht nur die Besucher, sondern auch die Veranstalter seit zwei Jahren warten. Signer erklärt: «Wir buchten die Exfreundinnen vor der Pandemie und mussten dann warten.» Doch auch Stammkünstler treten während der vom September bis Juli dauernder Saison in Häggenschwil auf. Die Walliser Mundart-Sängerin Sina und ihre Band treten am 11. und 12. Februar 2023 zum achten Mal im «Bären» auf, sagt Signer. Insgesamt umfasst das Programm 13 verschiedene Kultur-Events.

Speis, Trank und Unterhaltung

Zu den Shows gibt es, wie im «Bären» üblich, zum Gelächter auch ein Gelage. Das sei speziell so designt. Signer sagt: «Die Frauen besuchen gerne das Kulturprogramm im ‹Bären› und die Männer begleiten sie gerne wegen des guten Essens.» Dank des Chefkochs Mike Brunner, der saisonal koche, funktioniere das duale Konzept sehr gut.

Auf den explosiven Auftakt mit den Exfreundinnen folgt drei Wochen später der Zürcher Michel Gammenthaler, der Comedy und Zauberei in seinem Auftritt mischt. In seinem Programm «Blöff» spricht der erfahrene Komiker über den modernen, überinformierten Menschen, der trotzdem von nichts eine Ahnung hat.

Doch «Kultur im Bären» punktet neben dem Konzept weiterhin mit dem Programm. Dazu zählt das Feuerbach-Quartett, bei dem am 28. und am 29. Oktober Klassik auf Pop-Rock trifft. Des Weiteren kommen am 10. und 11. November die Kabarettistinnen Dui do on de Sell aus dem süddeutschen Raum und das Jahr abrundend findet die Dezember-Matinee mit dem Duo Wiibli ond Mandli am 4. Dezember im «Bären» statt. Ihr Stück umfasst eine verspielte Darstellung von Geschlechterrollen mit Hilfe von Jodeln und appenzellischen Trachten. Oder – am 3. und 4. März nächsten Jahres – tritt ein bayrischer Kabarettist namens Martin Frank auf. Er spricht in seinem Programm «Einer für alle – Alle für keinen» über die Welt und deren schlechteste Seiten. Dass ein Kind über das Klima aufklärt und die Alten nichts tun für die Umwelt. Dabei widmet sich Frank dem wichtigsten Thema: die Liebe. Das Programm im «Bären» ist und bleibt vielfältig.