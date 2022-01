Veranstalter am See pfeifen auf Corona

Kulturkalender Die Situation bei Veranstaltern ist wegen Omikron angespannt: Der Kulturkalender in der Region am See ist dennoch gut gefüllt Die Meldungen von abgesagten Veranstaltungen häufen sich auch in der Region Rorschach. Zuletzt hat das Theater Sinnflut bekanntgegeben, seine Aufführungen vom Januar in den Frühsommer zu verschieben. Kleintheater, wie das Falken-Kabarett, bleiben vorerst zu. Kulturschaffende und Veranstalter am See denken aber dennoch nicht daran, die Flinte vorzeitig ins Korn zu werfen, sie arbeiten mit Hochdruck an ihren Programmen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 07.01.2022, 18.35 Uhr

Ein Team des SWR interviewt Festivalleiter Urs Koller. Das Sandskulpturen-Festival in Rorschach findet auch international grosse Beachtung. Rudolf Hirtl (August 2018)

Der Vorstand des Theaters Sinnflut, Rorschach, hat «schweren Herzens» beschlossen, die für Januar geplante Aufführung ihres Stücks «Gerüchte … Gerüchte» erneut abzusagen. Bereits während der Proben im November hätten erste krankheits- oder quarantänebedingte Ausfälle im Ensemble die Proben aus dem Tritt gebracht. Laut Andreas Butz haben einige Besucherinnen und Besucher bereits Tickets online für das vergangene Jahr gekauft. Das Theater Sinnflut habe beschlossen, diese nicht zurückzuerstatten, sondern für die noch nicht festgelegten Termine irgendwann im Frühsommer dieses Jahres gutzuschreiben. «Wir hoffen, baldmöglichst News zu Aufführungstermin und Aufführungsort bekanntgeben zu können.»

Ständerat Benedikt Würth als Redner an der 1.-August-Feier

An der gemeinsamen Bundesfeier von Goldach, Rorschach und Rorschacherberg auf der Arionwiese nehmen jeweils bis zu 3000 Personen teil. Dabei sind Bundesräte, Alain Berset, Guy Parmelin, Johann Schneider-Ammann und Ignazio Cassis waren schon hier, und andere Spitzenpolitiker aus Bern Dauergäste am Rednerpult. Aufgrund der Covid-19-Einschränkungen konnte die Feier in den vergangenen beiden Jahren nicht durchgeführt werden.

Ob der Nationalfeiertag dieses Jahr mit Rede, Feuerwerk und Himmelslaternen gemeinsam gefeiert wird, steht noch nicht fest. «Die Feier gehört in die Agenda jeder Stadt und Gemeinde. Wir treffen uns bei der Präsidentenkonferenz Ende Januar und werden dabei auch über die gemeinsame Bundesfeier reden. Ob wir dann schon eine Entscheidung fällen können, kann ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen», so Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths.

Ständerat Benedikt Würth ist als 1.-August-Redner in Rorschach eingeladen. Bild: PD

Sollte die Bundesfeier stattfinden, so dürfte Ständerat Benedikt Würth (Die Mitte) die Rede halten. Er war bereits vergangenes Jahr als Redner vorgesehen und zieht das laut Raths auch dieses Jahr in Erwägung.

23. Sandskulpturen-Festival wird stattfinden

Das Sandskulpturen-Festival in Rorschach, das jeweils ebenfalls auf der Arionwiese in Rorschach stattfindet, drohte im vergangenen August ohne Sand dazustehen. Dies, da die neue Kiesgewinnungsanlage von Walo (früher Gerschwiler AG) in Goldach zu sauberen Sand produziert und die 65 Jahre alte Maschine, die den leicht lehmhaltigen Festivalsand herstellte, abgebaut wurde. Hilfe kam aber von der Grob Kies AG in Lichtensteig. Dort wird der Schwemmsand noch produziert. Weil eine anonyme Spenderin die 18 Lastwagenfahrten finanzierte, die nötig waren, um die 250 Kubikmeter Sand vom Toggenburg an den Bodensee zu bringen, konnte das 22. Festival dann doch noch stattfinden.

Und auch die 23. Austragung dieses Jahr soll es laut Festivalleiter Urs Koller geben. «Wir nehmen es, wie es kommt und machen das Beste daraus. Mit den Vorsichtsmassnahmen ‹Maske, Abstand und nur Take-away› sollte es keine Probleme geben, das Festival im selben Rahmen wie 2021 durchzuführen, zumal der Virendruck im Sommer erfahrungsgemäss geringer ist.» Der Sand dürfte erneut aus dem Toggenburg kommen, die Gespräche darüber würden noch diesen Monat geführt. An der Motivation, das Festival auf die Beine zu stellen, fehlt es ihm nicht. Koller sagt:

«Mich haben zahlreiche Menschen am Festival angesprochen und sich bedankt, dass es stattfindet. Der Rückhalt aus der Bevölkerung ist wirklich grossartig.»

Im vergangenen Jahr verhinderte das Coronavirus das Schlittschuhlaufen am See. Nach der Verschärfung der Coronamassnahmen ist die Unsicherheit bei Veranstaltern nicht kleiner geworden. Der Verein Netzwerk der Region Rorschach hat sich davon aber nicht unterkriegen lassen und beschlossen, die Eisarena von 14. Januar bis 27. Februar auf die Beine zu stellen. Die in den vergangenen Jahren jeweils schon Monate vor dem Anlass ausgebuchte Fondue-Beiz kann unter den gegebenen Umständen aber nicht angeboten werden. Damit wird auch die etwa 50 Tonnen schwere Almhütte, die jeweils aus Niederbayern an den Bodensee transportiert wurde, fehlen.

Kultur i de Aula in Goldach startet in die 28. Saison

Besonders Kleintheater haben momentan einen schweren Stand. So bleibt das im Februar 2020 von Monika Romer und Urs Koller initiierte Falkenkabarett in Rorschach vorläufig zu, da es wegen der Coronamassnahmen nicht rentabel betrieben werden kann. Anders Kultur i de Aula in Goldach, wo heute Freitag und morgen Samstag Kabarettist Stefan Waghubinger mit seinem Soloprogramm auftritt und das Programm noch bis April läuft. Im Herbst wird dann laut Guido Schwalt, Programmverantwortlicher, die 28. Saison starten. Einzelne Künstler seien schon gebucht. «Wir kommen zwar ohne Bar finanziell über die Runde, würden aber sehr gerne die Bar schnellstmöglich wieder öffnen. Da treffen sich immer vor, in der Pause und nachher sehr viele Menschen zu spannenden Gesprächen», sagt Schwalt.

Den Rückhalt aus der Bevölkerung bezeichnet er als nach wie vor sehr gross. «Wir haben kaum Abmeldungen bei unseren vielen langjährigen Kulturpassbesitzern, aber momentan weniger spontane Besucherinnen und Besucher an der Abendkasse.» Das Team von Kultur i de Aula versuche immer, abwechslungsreiche Abende anzubieten. Vor allem Kabarett/Comedy mit Musik kämen besonders gut an. Solche sind denn auch die letzten drei Doppelabende in dieser Saison.

Goldach will kulturelle und gesellschaftliche Angebote verbessern

Rorschach hat mit Sandskulpturen-Festival, Beachvolleyball, Flohmarkt, Strandfestwochen, Würth-Haus-Bühne, Stadtfest, Vampirnight, Chilbi am See, Jazz-Night, Eisarena und mehreren Kleinbühnen einiges zu bieten für die Stadt am See. Und was steuert Goldach neben Kultur i de Aula sonst noch zum regionalen Veranstaltungskalender bei? «Ich denke, auch Goldach hat einiges zu bieten, etwa die Unterhaltungsshow der Melodia, die Moonlight Bar, die Rathaus-Galerie oder den Weihnachtsmarkt», sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli.

Er räumt aber ein, dass das kulturelle Angebot in Rorschach vielfältiger sei. Dieses Defizit werde vom Gemeinderat auch erkannt und aus diesem Grund habe er in seinen Legislaturzielen unter anderem definiert, die Rahmenbedingungen für kulturelle und gesellschaftliche Angebote in der Gemeinde selber zu verbessern. Gemperli sagt:

«In diesem Kontext rückt auch die Prüfung der Realisierung eines Gemeindesaals oder einer Eventhalle für Goldach in den Vordergrund. Aktuell finden entsprechende Abklärungen dazu statt.»

Ausserdem würden über die Eventkasse, die von den umliegenden Gemeinden gespiesen werde, fast ausschliesslich kulturelle und gesellschaftliche Angebote in Rorschach unterstützt. Es sei also tatsächlich so, dass das Bewusstsein für die Bedeutung der Veranstaltungen in Rorschach für die ganze Region durchaus vorhanden sei. Und diese Angebote auch wertgeschätzt würden.

Rorschacherberg leistet auch situativ Beiträge

«In Rorschacherberg haben wir viele Vereine, die Aktivitäten und auch Aufführungen durchführen und zu einem regen Dorfleben beitragen», sagt Gemeindepräsident Beat Hirs. Die Mehrzweckhalle sei üblicherweise gut genutzt, doch seit zwei Jahren würge Corona fast all diese Anlässe ab. «Das können wir leider nicht ändern.» Auch der Kulturverein vom Schloss Wartegg sei in der Regel sehr aktiv, doch die Konzerte seien derzeit ebenfalls schwierig durchzuführen. Nebst dem Setzlingsmarkt gebe es im «Wartegg» auch den Herbstmarkt und Anlässe, wie etwa ornithologische Rundgänge. Spontan in den Sinn kämen ihm Vereinsanlässe, wie der Unterhaltungsabend der Trachtengruppe, die Jungtierschau im Frühjahr und die regionale Ausstellung im Herbst des Kaninchen- und Geflügelzüchtervereins, sowie das Chlausturnier, dä schnellscht Rorschacherbergler und der Funkensonntag.

Seitens Gemeinde gebe es unter anderem den Dreikönigsanlass, den Hol- und Bringtag, den Stärneweg und den Bänkliweg. «Regionale Anlässe unterstützen wir via Eventkasse, die Rorschach, Goldach, Tübach und Rorschacherberg gemeinsam mit 1 Franken pro Einwohner alimentieren. Wir leisten auch situative Beiträge wie an die Eisarena in Rorschach», sagt Hirs und ergänzt:

«Ich denke, Corona hat die Agenda stark geleert und wir alle sehnen uns wieder danach, Anlässe zu organisieren und durchzuführen.»

Der Stärneweg in Rorschacherberg. Bild: Christof Sonderegger

