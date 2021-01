Kulturbranche IG Kultur Ost hat kein Verständnis für Jahresziele des St.Galler Stadtrats – Stadtpräsidentin entgegnet: «Das Unbehagen ist unbegründet» Der Interessenverband der Ostschweizer Kulturbranche kritisiert die Jahresziele des Stadtrats. Die Kultur werde mit keinem Wort entwendet. Die neue Stadtpräsidentin wehrt sich gegen die Kritik. Marlen Hämmerli 31.01.2021, 18.00 Uhr

Das ehemalige italienische Konsulat an der Frongartenstrasse beherbergte für einige Jahre Kulturschaffende. Im Frühsommer 2020 mussten sie es aber räumen. Im neuen Kulturkonzept ist ein Haus für die freie Szene angedacht. Bild: Benjamin Manser (20. Januar 2017)

Die 52 Jahresziele des St.Galler Stadtrats decken alle möglichen Themen ab, von der Digitalisierung über den Klimaschutz bis zum Taxireglement. Ein Bereich wird aber mit keinem Wort erwähnt: die Kultur. Darauf reagiert die IG Kultur Ost, der Interessenverband der Ostschweizer Kulturbranche, mit Unverständnis. In einer Medienmitteilung schreibt sie:

«Kultur scheint für die Stadtregierung ein Fremdwort zu sein.»

Die Jahresziele sind in die neun Handlungsfelder der Vision 2030 aufgeteilt. Eines davon ist dem Sport und der Kultur gewidmet. Im entsprechenden Jahresziel geht es aber einzig ums Gründenmoos, wo Sportnachwuchs gefördert werden soll.

Stadt soll Punkte aus dem Kulturkonzept anpacken

Johannes Rickli von der IG Kultur Ost sagt:

«Bei 52 Zielen wäre es angebracht, auch ein Ziel zur Kultur zu definieren.»

Johannes Rickli von der IG Kultur Ost.

Bild: Benjamin Manser (17. Oktober 2017)

St.Gallen verstehe sich auch als Kulturstadt und es sei nicht so, dass es keinen Handlungsbedarf gebe. Rickli, der Co-Leiter des Palace ist, hätte sich gewünscht, dass Massnahmen aus dem Kulturkonzept angepackt werden, etwas das Haus für freie Kulturschaffende. Es gibt aber noch weitere Punkte: das Literaturhaus zum Beispiel oder die Schaffung einer Förderplattform für St.Gallen und die Umgebung.

Aber warum ist es so schlimm, dass sich der Stadtrat für 2021 kein Ziel im Kulturbereich gesetzt hat? «Ein Ziel bedeutet, sich etwas vorzunehmen und sich daran zu messen», sagt Rickli. «Setzt man sich in einem Bereich kein Ziel, signalisiert das, hier keine Ansprüche an sich selbst zu haben.»

Stadtrat kann nicht alle berücksichtigen

Neue Vorsteherin des Departements Inneres und Finanzen und damit «Kulturministerin» ist Maria Pappa. Zur Kritik sagt die Stadtpräsidentin:

«Ich verstehe das Unbehagen, aber es ist unbegründet.»

Es stimme, dass in den 52 Zielen die Kultur nicht erwähnt werde. Das liege daran, dass jeweils nur eine Auswahl der Jahresziele der Dienststellen berücksichtigt werden könnten.

In den Zielen 2020 wurde die Kultur mit dem Kulturkonzept erwähnt, das 2019 erarbeitet worden ist. Der Stadtrat entschied laut Pappa noch in seiner alten Besetzung, 2021 die Ziele aus anderen Bereichen in der Öffentlichkeit stärker zu betonen. «Wenn möglich wechseln wir ab.»

St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Ralph Ribi (28. Mai 2020)

Dass die Kultur in den Zielen nicht erwähnt wird, bedeutet aber nicht, dass diese Dienststelle keine Ziele habe. «Wir arbeiten natürlich an den Massnahmen des Kulturkonzepts weiter», sagt Pappa. Die Kultur habe in der Vision 2030 des Stadtrats einen hohen Stellenwert. Und in den Legislaturzielen 2021 bis 2024, die im Frühling der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen, werde aufgezeigt, wie daran weitergearbeitet werde.

Stadt müsse Unterstützungslücken decken

Diese Aussicht dürfte Johannes Rickli freuen, der fordert: «In den Legislaturzielen muss der Stadtrat dann Nägel mit Köpfen machen.» In der Medienmitteilung kritisiert die IG auch, dass der Stadtrat Corona nicht erwähne. Dazu erklärte Maria Pappa am Dienstag, als der Stadtrat die Jahresziele präsentierte, die Krise wirke sich bisher nicht direkt auf die Handlungsfelder aus.

«Das kann man so sehen», findet Rickli. Man könne aber auch sagen: «Das Ausmass der Krise ist so gross, dass wir das jetzt anpacken.» Die Kultur ist stark von der Pandemie betroffen. Diesen Mittwoch hat der Bundesrat unter anderem mehr Geld für Härtefälle gesprochen. Auch Kanton und Stadt haben Unterstützungsmassnahmen beschlossen. Kulturinstitutionen erhalten in St.Gallen weiterhin Subventionsmassnahmen, auch wenn sie derzeit geschlossen sind. Zudem zeigt sich die Stadt als Vermieterin gesprächsbereit. So seien zum Beispiel Mieterlasse möglich.

Warteschlange vor dem Palace, wo im März Dachs spielte. Einige Tage später musste das Palace wegen der Coronapandemie schliessen.



Bild: Nik Roth (6. März 2020)

Das alles sei «megawichtig», sagt Rickli. Und auch dass das Stadtparlament an seiner Budgetsitzung Kürzungen im Kulturbereich rückgängig gemacht habe, sei ein Zeichen. Doch Rickli und die IG Kultur Ost denken noch an etwas anderes: «Die Stadt könnte eine wichtige Rolle spielen und Lücken decken, die durch Kanton und Bund noch nicht gedeckt sind.» Dazu komme, dass das Kulturschaffen seit bald einem Jahr mehr oder weniger stillgelegt sei. «Wenn der Stadtrat uns eine Perspektive geben könnte, wie wir das wieder zum Laufen bringen. Das wäre wichtig.»

Stadtpräsidentin Maria Pappa sind bisher keine Unterstützungslücken in der Kultur bekannt, wie sie sagt. Beim Wiederaufnehmen des Kulturbetriebs sei nicht die Stadt in erster Linie gefragt. «Aber wir sind in Kontakt.» Sollte es Schwierigkeiten gebe bei der Wiederaufnahme des Betriebs, werde die Stadt mit Betroffenen das Gespräch suchen und abklären, wie die Betriebe unterstützt werden können.

Grundeinkommen für Kulturschaffende

Nach zwölf Monaten Pandemie haben Kulturschaffende keine Engagements und keine Aufträge mehr. Wo keine Aufträge, da kein Geld. Die IG Kultur Ost befürwortet deshalb das «Zürcher Modell». Der Kanton Zürich hat eine befristete Existenzsicherung eingeführt. Er zahlt Kulturschaffenden rückwirkend von Dezember bis Ende April 3840 Franken pro Monat. Diesem Betrag werden Einkünfte und andere Unterstützungen abgezogen.

Das Finanzielle sei das eine, sagt Rickli. Das andere sei die Verfassung der Kulturschaffenden. «Es gibt viele, die jegliche Perspektive verlieren. Leute, denen es psychisch schlecht geht.»