Die Compagnie Pas de Deux im Rorschacherberger Warteggpark

Kultur Zwischenstopp im Rorschacherberger Warteggpark: Die Compagnie Pas de Deux zeigt Poesie unter dem Zirkuszelt In Rorschacherberg beim Schloss Wartegg steht derzeit ein Zirkuszelt. Nebst Auftritten von lokalen Kunstschaffenden proben die Wanderartisten Aline und Martin Del Torre für ihr neues Stück. Andrina Zumbühl 21.07.2021, 05.00 Uhr

Aline und Martin Del Torre gastieren für fast zwei Monate in Rorschacherberg, wo sie ihr neues Programm vorbereiten. Bild: Andri Vöhringer

Scheinbar mühelos lässt Martin Del Torre eine durchsichtige Kugel über seinen Arm wandern. Als Aline Del Torre ihm diese wegnehmen möchte, entsteht ein fliessendes Spiel der beiden Körper mit der Kugel. Einen Fehler in der eingeübten Abfolge nehmen die beiden Schauspieler gelassen. «Das ist erst eine Probe, wir üben es gleich noch einmal», kommentiert Martin Del Torre.

Umgeben von einem Bühnenbild, das mit weissen Segeln, Seilen, Fässern und einem grossen Steuerrad an ein Segelschiff erinnert, werden Lieder, schauspielerische Szenen und akrobatische Nummern geübt. Während es draussen regnet, feilen Aline und Martin Del Torre in ihrem Zirkuszelt am Stück «Die unbekannte Insel». Das Wandertheater von Aline und Martin Del Torre, zusammen als «Compagnie Pas de Deux» unterwegs, gastiert derzeit während fast zwei Monaten im Warteggpark in Rorschacherberg. Die Bühne wird in dieser Zeit von regionalen Künstlerinnen und Künstlern bespielt, das Stück «Die unbekannte Insel» wird am 14. August zu sehen sein.

Der Traum: Ein Gauklerleben führen

Von einem Wandertheater und Gauklerleben träumten Aline und Martin Del Torre schon lange. Martin Del Torre, ursprünglich aus Dresden, und Aline Del Torre, aus Biel, lernten sich an der Theaterschule «Dimitri» im Tessin kennen und wurden bald ein Paar. Nach ihrer Ausbildung an der Theaterschule wurden sie zunächst für unterschiedliche Projekte engagiert.

Das Paar zieht seit zehn Jahren von Ort zu Ort. Bild: Andri Vöhringer

Nach einigen Monaten an der Zirkusschule in Moskau entschloss sich das Paar dazu, endlich seinen langersehnten Traum zu verwirklichen: 2010 wurde das Wandertheater «Compagnie Pas de Deux» gegründet. Kurzerhand bauten Aline und Martin Del Torre einen LKW zu einer Bühne um und waren fortan an verschiedenen Orten unterwegs. 2011 fand die Premiere des ersten gemeinsamen Stückes «Die Glücksgeige» statt. Zunächst wurden die Stücke unter freiem Himmel gezeigt, inzwischen finden die Vorstellungen im eigenen Zirkuszelt statt. Das Paar zieht mit der dreijährigen Tochter, dem dreieinhalbmonatigen Sohn und drei Mitarbeitenden von Spielort zu Spielort. Die Familie lebt das ganze Jahr über in einem hölzernen Zirkuswagen.

Eine Reise ins Innere des Selbst

Der Arbeitsalltag des 38-jährigen Martin Del Torre und der 40-jährigen Aline Del Torre sieht jedoch anders aus, als man es zunächst von einem klassischen «Gauklerleben» erwarten würde: Oftmals wird ein Grossteil des Tages für administrative Büroarbeit benötigt. Geprobt wird ungefähr von 9.30 bis 13.00 Uhr. «Martin ist im Moment mehr hinter dem Computer als auf der Bühne», erklärt Aline Del Torre. Im August stehen zwei Wochen intensive Proben mit Brita Kleindienst, der Regisseurin des neusten Stücks, an. Es handelt sich hierbei mittlerweile schon um das vierte Stück, welches Aline und Martin Del Torre gemeinsam auf die Beine stellen.

Für das Thema Schifffahrt waren beide «Feuer und Flamme». Die Geschichte des Stücks ist tiefgründig: Eine Mannschaft ist ziellos auf der Suche nach ihrem Kapitän. Auf dem Weg zur «unbekannten Insel», wo der Kapitän vermutet wird, muss die Mannschaft verschiedene Abenteuer bestehen. Martin Del Torre erklärt:

«Die Abenteuer sind ein Sinnbild dafür, was wir in uns selber für Schritte machen müssen, um uns zu befreien und das Glück zu finden.»

Diese Schiffsreise stehe gleichzeitig für eine Reise ins Innere von sich selber.

Die Schiffsbesatzung sucht ihren Kapitän, der auf einer Insel vermutet wird. Auch Musik darf nicht fehlen. Es geht hoch hinaus. Die beiden Künstler bauen auch akrobatische Elemente in ihr Programm ein.

Ein Anliegen der beiden ist es, durch eine Mischung aus Theater, Artistik, Musik und Humor Jung und Alt anzusprechen. Die Begegnungen mit dem Publikum sind für die Schauspieler ein wichtiger Teil dieses Projekts. «Es ist jedes Mal magisch, das Zusammenspiel mit dem Publikum und den Kontakt während der Vorstellung zu spüren», schwärmt Aline Del Torre.

Im Zelt des Wanderzirkus der «Compagnie Pas de Deux» im Warteggpark finden seit dem 4. Juli verschiedene Veranstaltungen des Kulturvereins Schloss Wartegg statt. Das Konzertprogramm, welches regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bietet, wird am 14. August mit der Vorpremiere des Stücks «Die unbekannte Insel» abgerundet.

Anschliessend geht die Reise für die «Companie Pas de Deux» weiter. Den Wanderzirkus von Aline und Martin Del Torre zieht es etwa nach Speicher und Teufen, später aber auch nach Deutschland, Österreich und Tschechien. Die Kompanie wird jede Woche an einem anderen Spielort zu Gast sein und ihre Zelte neu aufschlagen.

Hinweis:

Tournéeplan Compagnie Pas de Deux : www.pas-de-deux.ch/tournee/

Programm im Warteggpark: www.wartegg.ch/kultur/event/2021/06/sommerbuehne-im-warteggpark-juli-august/