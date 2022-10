Goldach: «Kultur i de Aula» geht in die 28. Saison

kultur Wortwitze, geölte Hüften und genderneutrales Tanzen: «Kultur i de Aula» in Goldach startet in die 28. Saison In der kommenden Saison von «Kultur i de Aula» sorgen unter anderem Kabarettisten und eine A-cappella-Gruppe für Unterhaltung. Am 28. Oktober gehen die Kulturabende in Goldach wieder los. Ambra Elia 15.10.2022, 05.00 Uhr

Die A-cappella-Gruppe LaLeLu zeigt am 28. und 29. Oktober in Goldach ihr Programm «Alles richtig gemacht». PD

Die Welt retten, eigene Grenzen sprengen und die Spaltung der Gesellschaft überwinden: Schon bald werden bei «Kultur i de Aula» wieder Geschichten erzählt – und zwar in Form von Kabaretts und Liedern. Die 28. Saison der Veranstaltungsreihe beginnt am 28. Oktober. Bis Ende März gibt es in der Aula des Oberstufenzentrums Goldach zwölf Kulturabende. Die Tickets sind auf der Website erhältlich.

Saisonstart mit A-cappella

Die A-cappella-Gruppe LaLeLu aus Deutschland dürfte den treuen Besucherinnen und Besuchern in Erinnerung geblieben sein, denn sie waren 2010 bereits zu Gast bei «Kultur i de Aula». Am 28. und 29. Oktober legen sie mit ihrem neuen Programm «Alles richtig gemacht» den Saisonstart hin. Durch gewaltfreies Singen, genderneutrales Tanzen und nachhaltigem Blödsinn, heisst es im Programm, überwinden sie endgültig die Spaltung der Gesellschaft.

Am 9. und 10. Dezember steht dann das poetische und politische Kabarett-Duo Schön&Gut auf der Bühne. Mit ihrem sechsten Streich bringen die Schweizer laut Programm einmal mehr Wortwitz, Gesang, geistreiche Satire und grenzenlose Fantasie mit.

Der aus Deutschland stammende Josef Brustmann ist am 13. und 14. Januar in der Aula zu Gast. In seinem Stück «Das Leben ist kurz – kauf sie dir, die roten Schuh'» versucht er mit lautem Singen, Instrumentengetöse und Pfeifen im Wald zu retten, was von der Welt noch zu retten ist.

Er hätte lieber einen richtigen Beruf erlernt, heisst es im Programm, aber nichts konnte ihn davon abhalten, von selbstgeschriebenen Liedern leben zu wollen. Michael Krebs spielt Piano Lieder und feiert bei Liveshows den «kalkulierten Kontrollverlust». Am 10. und 11. Februar spielt der Musiker aus Deutschland sein Programm «Evolution nach unten» in Goldach.

Unterhaltung dank schlechtem Orientierungssinn und Alltagsproblemen

Am 3. und 4. März steht dann eine kabarettistische Wurzelsuche mit «gen-ialer» DNA-Analyse auf dem Programm. Die alemannische Grenzgängerin Barbara Hutzenlaub sprengt in ihrem zweiten Soloprogramm «Grenzenlos» gemeinsam mit ihrer Musikerin Coco Chantal ihre eigenen Grenzen. Natürlich, heisst es im Programm, wieder mit geölten Hüften und der Flöte im Anschlag. Die Veranstalter schreiben: «Dank ihrem schlechten Orientierungssinn ist grenzenlose Unterhaltung garantiert!»

Heimspiel hat am 24. und 25. März dann der Goldacher Komiker und Satiriker Renato Kaiser. Er spielt sein Programm «Hilfe». Humorvoll, kritisch und wortgewandt, heisst es im Programm, thematisiert er Probleme aus dem Alltag. Renato Kaiser braucht – und das Publikum kommt zur Hilfe, schreiben die Veranstalter.

Weitere Infos und Tickets unter www.kulturideaula.ch