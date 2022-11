Warum freie Szene St.Gallen dringend Räume für Aufführungen sucht

Kultur «St.Gallen wird abgehängt»: Warum die freie Szene ein Haus will oder zumindest Räume für Aufführungen Theater und Kleinbühnen gibt es viele. Doch was seit Jahren in der Kantonshauptstadt fehlt: Ein Haus für die freie Szene, Räume für Innovationen. Das Problem dabei: St.Galler Kulturschaffende werden abgeschnitten von nationalen oder internationalen Förderprogrammen. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Ann Katrin Cooper im Kulturraum Pool, der als Proben- und Veranstaltungsraum konzipiert war – doch Veranstaltungen dürfen hier keine mehr stattfinden. Bild: Arthur Gamsa

Jetzt soll es also das Theaterprovisorium richten. Seit Jahren, Jahrzehnten wünscht und erhofft sich die freie Szene in der Kantonshauptstadt einen Proben- und Aufführungsraum. Das Haus für die freie Szene wurde sogar ins städtische Kulturkonzept 2020 hineingeschrieben. Doch passiert ist bislang nicht viel.

Vielleicht stosse die Einfache Anfrage von SP-Stadtparlamentarier Peter Olibet etwas an, sagt Ann Katrin Cooper. Gebe den Impuls, herauszufinden, ob das Theaterprovisorium geeignet sei oder nicht. Und: Dann sei es am Stadtrat, sich endlich zu äussern. «Die Stadt schreibt ein Haus der freien Szene ins Kulturkonzept, der Stadtrat unternimmt nichts – das geht nicht», sagt Cooper.

Warum braucht es überhaupt ein solches Haus für die freie Szene? Reichen die vielen vorhandenen Kulturlokale nicht aus?

Nein, sagt Ann Katrin Cooper. Sie ist Kulturwissenschafterin, künstlerische Leiterin des Panorama Dance Theaters und Präsidentin der IG Kultur Ost, einer Interessensgruppe Ostschweizer Kulturschaffender und Kulturinstitutionen. Es gebe zwar viel Kultur und Kulturräume in St.Gallen. Doch für einen bestimmten Bereich gebe es nichts: für die freie Szene.

Klar, da sind Kellerbühne, parfin de siècle oder Theater 111, Grabenhalle oder Palace, die jeweils mit eigenen Programmen das eigene Publikum bedienen. Doch auch diese Bühnen sind klein. Alle Produktionen, die mit mehreren Personen oder grösseren Bühnenbildern oder grösseren Bewegungen arbeiten wollen – «wo man die aufführen soll, ist nicht gelöst», sagt Cooper. Die Theaterräume der Lokremise seien praktisch unmöglich zu bekommen, die werden hauptsächlich vom Theater St.Gallen genutzt.

St.Gallen kommt in nationalen Förderprogrammen nicht vor

Das Problem, das die Raumnot mit sich bringt: Kulturschaffende müssen irgendwann St.Gallen verlassen. Wer wachsen will, wer an nationale oder internationale Fördertöpfe oder Koproduktionen heranwill – der muss weg. Es fehle in der Stadt ein Raum für Innovation, sagt Cooper.

Die Stadt und das Haus für die freie Szene Das Kulturkonzept 2020 der Stadt St.Gallen sei in einem mehrstufigen Vorgehen unter Einbezug von St.Galler Kulturschaffenden entstanden, schreibt Kristin Schmidt, Co-Leiterin der städtische Kulturförderung. Als besonderes Bedürfnis habe sich im Verlauf dieses partizipativen Verfahrens ein Haus für die freie Szene herauskristallisiert. Gemäss Kulturkonzept 2020 sollten Abklärung und Grundlage für ein Haus für die freie Szene bis 2021 erfolgt sein, die Konzepterstellung bis 2022. Wo steht das Projekt aktuell? Kristin Schmidt antwortet, der Verein Gemischtes Doppel, von Protagonistinnen und Protagonisten der freien Szene 2015 gegründet, habe im Mai 2020 der Kulturförderung der Stadt St.Gallen ein eigenverantwortlich erarbeitetes Praxisprojekt unter dem Namen Pool vorgestellt: mit Pionier-, Differenzierungs- und Umsetzungsphase. Die Pionierphase habe bislang nur eingeschränkt durchgeführt werden können: Denn es stünden noch keine für öffentliche Nutzungen geeigneten Räume zur Verfügung. Auf städtischer Seite seien die Bemühungen verstärkt worden, einen geeigneten Ort zu finden, an dem das Pilotprojekt Pool die geeigneten Bedingungen vorfinde. Die gemäss Budget 2020 vorgesehenen 20'000 Franken seien im Sinne einer Anschubfinanzierung für das Pilotprojekt Pool verwendet worden. (miz)

Und so werde St.Gallen abgehängt. Wie bei den nationalen Förderprogrammen Tanzfaktor oder Premio. Verschiedene Schweizer Theater schliessen sich zusammen, die ausgewählten Compagnien und Produktionen touren durch die Schweiz, tauschen sich aus. Doch St.Gallen, das Zentrum der Ostschweiz, kommt da nicht vor. Kein Raum, keine Kooperationspartner.

In St.Gallen geprobt, Premiere in Winterthur: Die Produktion «42» von Tobias Spori und Ann Katrin Cooper. Bild: Tanja Dorendorf / T+T Fotografie

Wo bleibt der Wille der Politik?

«In St.Gallen ist es wirklich vertrackt mit Räumen», sagt Ann Katrin Cooper. Der Wille der Kulturszene sei da.

«Bei der Politik bin ich mir nicht so sicher.»

Es gebe gute Gespräche, das schon. Aber es gehe nichts voran.

Und manchmal werden die Akteure sogar ausgebremst. So wie Ann Katrin Cooper und Tobias Spori. Die beiden haben den Kulturraum Pool im Lachenquartier aufgebaut. Mitten in der Pandemie, 2020. Zuerst war da viel Enthusiasmus, und auch Unterstützung von der Stadt. Das Liegenschaftsamt meldete der Kulturförderung, dass in einem städtischen Gebäude ein Raum frei wäre, geeignet für Kultur.

Dürrenmattstrasse Ecke Turnerstrasse, im Gebäudekomplex hat auch das Theater St.Gallen Probebühnen. Cooper und Spori sagten begeistert zu. Sanierten den Raum, bauten die ehemalige Schreinerei zum Proben- und Veranstaltungsort um. Die Stadt half. Und stellte fest, dass es keinen Brandschutz im Gebäude gibt. Also: keine Veranstaltungen mit Publikum.

Das alte Gebäude sei cool, sagt Cooper. Staub, Patina, Kreativität. Sie und Spori fanden eine Lösung für die fehlende Brandschutzanlage. Sie konnten eine in einem alten Schulgebäude ausbauen. Der Einbau im Gebäude in St.Gallen hätte 200'000 Franken gekostet.

Das gesamte Areal hätte dann über eine Brandschutzanlage verfügt, nicht nur der Kulturraum Pool. Das Amt war begeistert, der Stadtrat nicht, sagt Cooper. Da das Gebäude dereinst abgerissen werden soll, lohne eine solche Investition nicht mehr.

«Wir sind also wieder auf der Suche», sagt Cooper. Denn es brauche beides: Platz zum Proben, und Platz für Vorstellungen. Dass sie im Pool nicht vor Publikum spielen dürfen, sei kein Zustand. Wenn weiter kein Raum für Aufführungen gefunden werde, dann müsse sie die Übung abbrechen. Noch gebe sie nicht auf.

Ein Ort, um sich zu begegnen, um sich auszutauschen

Und da ist noch einen Grund, warum St.Gallen dringend ein Haus für die freie Szene bräuchte: «Theater ist der Ort, wo man sich trifft, wo man sich aufregt, teilhaben kann, wo man bewegt wird und sich austauscht», sagt Ann Katrin Cooper. Es gebe keinen geeigneteren Zeitpunkt als jetzt für so einen Ort:

«Wir müssen uns begegnen!»

Sie glaube an die gesellschaftsbildende Kraft von Kultur.

Sie träumt von einem Ort, an dem verschiedene Künste zusammenkommen. Das ideale Haus für die freie Szene sollte Ateliers, Proben- und Aufführungsräume haben, nicht nach Sparten getrennt, sondern verbindend. Ein Haus der freien Szene könne Perspektiven weiten.

Fehlt nur noch der Raum.

