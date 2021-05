Sommerfestival Rorschach geht kreativ und bunt in den zweiten Coronasommer: Kultur statt Kabis auf dem Kabisplatz Der uralte Name ist dem Platz am Rorschacher Hafen geblieben. Dank Michèle Müller und Kim Boppart von Konzept-Kunst wird der Kabisplatz auch im zweiten Coronasommer mit dem Anlass Zelt-Werk wieder Treffpunkt der Bevölkerung am Seeufer werden. Das Angebot ist breit gefächert: Kindertheater, Silentparty, Brauseminar, Livemusik, Knüpfkunst, Haarbänder, Kreativ-Workshops, Weindegustationen, und Livepaintings. Otmar Elsener 08.05.2021, 12.04 Uhr

Der Kabismarkt in Rorschach an einem Novembertag in den 1930er Jahren. Bild: Josef Elsener

Wie kam der Kabisplatz zu seinem volkstümlichen Namen? Der Platz entstand vor 150 Jahren, als beim Bau der Bahnlinie nach Romanshorn das mittelalterliche Bild des Hafens verändert wurde. Im Übersichtsplan 1922 ist die Fläche zwischen dem Güterschuppen (abgerissen 2012) und dem Seepark bereits als Kabismarktplatz eingezeichnet, sodass man annehmen darf, dass schon im 19. Jahrhundert dort Feldgemüsemärkte abgehalten wurden. Der Platz war ideale Anlegestelle für die Schiffe vom deutschen Ufer, die alljährlich im November voll beladen mit Kabisköpfen Rorschach ansteuerten.

Ennet dem See war der Gemüsebau traditionell, während in unserer Gegend die Bauern Viehzucht und Obstbau bevorzugten. Mit Pferdefuhrwerken wurden zudem auch Kabis und andere Feldfrüchte aus dem Rheintal und Vorarlberg angeliefert. Hellgrüner Kabis, gelbe Rüben, dunkelgrüner Kohl, Lauch, Sellerie, Kartoffelsäcke – alles wurde pyramidenförmig auf dem Platz aufgetürmt.

Zeltwerk Rorschach am Rorschacher Hafenplatz (Kabisplatz): Die Initiantinnen Michèle Müller Kim Boppart. Bild: Jolanda Riedener (Juni 2021)

Kabis als Sauerkraut verarbeitet war winterlang haltbar

Bis in die 1950er Jahre versorgte sich die Bevölkerung im Winter mit Feldfrüchten, die auf Hurden oder in Sand gebettet in den Kellern kühl gelagert wurden. Sauerkraut, aus Kabis hergestellt, war damals in unserer Gegend ein Grundnahrungsmittel. Zubereitet im Herbst, konnte man es den ganzen Winter hindurch in Fässern haltbar lagern. Das Volk aus der ganzen Region kaufte Kabis, schnitt und salzte es zu Sauerkraut. Eggersrieter und Gruber führten ihre Einkäufe mit Fuhrwerken den Berg hinauf. In den noch fast autofreien Strassen zogen die Rorschacher, Rorschacherbergler und Goldacher Hausfrauen und ihre Kinder die Kabis mit Leiterwägeli und Handkarren nach Hause.

Als der Autoverkehr zur Güterexpedition zunahm und der Platz zum Parkieren benützt wurde, verlegte die Stadt 1945 den Markt auf den heutigen Marktplatz, wo noch einige wenige Jahre lang die Kabisberge zwischen Post und Reblaube aufgeschichtet wurden. Vom einstigen Markt am Seeufer blieb der über hundert Jahre alte Name Kabisplatz erhalten, die Generationen nach 1950 nannten ihn weiter so, bis die Bezeichnung seit dem Abriss des Güterschuppens und der Verwendung als grösserer Auto-Parkplatz im Volksmund fast verschwunden war. Heute spricht man auch vom Hafenplatz.

Auszug aus dem Übersichtsplan von Rorschach 1922 mit der Bezeichnung Kabismarktplatz Bild: zVg

Zelt-Werk hat den traditionellen Namen wieder belebt und nennt ihn auch auf seiner Webseite. Und die Zelt-Werk-Veranstalterinnen straften den einstigen Ausdruck «Mach mir kai Chabis» Lügen. Denn was Zelt-Werk letztes Jahr auf dem Kabisplatz geboten hat, war grossartig und wahrlich «kein Chabis».

Zurückblickend auf die erste Saison bezeichnen Michèle Müller und Kim Boppart als ihr Highlight, dass es ihnen gelang, den zahlreichen Gästen einen vielfältigen Mix aus Kultur, Kulinarik und Kunst zu bieten: «Wir waren täglich in den Social-Media-Kanälen präsent und durften auf eine grosse Laufkundschaft und Mund zu Mund Propaganda zählen. Von insgesamt 93 Tagen war das Zelt-Werk 85 Tage geöffnet. Total hatten wir 65 Kooperationen. Sämtliche Netzwerke wurden erweitert, die Sichtbarkeit aller Teilnehmer erhöht sowie Arbeitsplätze geschaffen. Vor allem bewerten wir die Saison als gelungen, besonders dank der zahlreichen Gäste, die mit uns den Chabisplatz bespielt haben.»

Vielfältiges Programm

Zur Erinnerung sei aufgezählt, was es alles zu geniessen und zu sehen gab: «Von Kindertheater, Silentparty, Brauseminar, Livemusik, Tanzworkshop, Knüpfkunst, Haarbänder, Kreativ-Workshops, Shisha, Weindegustationen, Livepaintings und Stricken über Boccia, Segeln, Räuchern bis zu Kaffeezeremonien, Modellschiffbau, Buchvernissage, Fotografie und XXL-Golfen. Kulinarische Höhenflüge mit Würsten, verrückten Kartoffeln, Risotto, Güggeli, Spareribs, Pizza, Glacé, Gözleme, ZackZack, Burger, Piadinas, Salatbowlen, Empanadas und Kuchen.»

Gesucht werden noch Kooperationen

Corona hat den beiden Macherinnen ihre Planung für 2021 erschwert. Während der kalten Wintermonate widmeten sie sich anderen Projekten, hatten aber stets Zelt-Werk im Hinterkopf. Mit dem Entschluss, sich erneut für ein Sommerprojekt à la Konzept-Kunst zu bewerben, warteten sie bis zum Frühling. Die kürzlich erfolgte Zusage des Stadtrates Rorschach hat sie sehr gefreut, sie war ja nicht als selbstverständlich erwartet worden. Das neue Programm wird in den nächsten Wochen bestimmt. Gesucht werden noch Kooperationen und Geschichten aus der Umgebung.

Plattform für regionales Gewerbe, Gastro und Kultur

Auf die Frage, welche Aktivitäten für den Sommer zu erwarten sind, sagen sie: «Der Chabisplatz mit dem Zelt und der Bar direkt am Seeufer soll eine Plattform für regionales Gewerbe, Gastro und Künstlerinnen und Künstler sein, die mit uns coole Events gestalten. Ein Zelt ist ein leichter, oft temporärer Bau, dessen Hülle Raum und ‹Schärma› bietet. Unser Zelt ist fester Bestandteil des Konzeptes. Ein Werk ist die Umsetzung und damit die Verkörperung einer Idee. Wir, als Konzept-Kunst, haben uns selber das Ziel gesetzt, Raum für Regionalität zu schaffen.» Kim Boppart und Michèle Müller wünschen sich, dass die Menschen im Zelt-Werk die kommenden Sommertage und Abende geniessen, mitmachen und sich berieseln lassen, ganz nach ihrem Slogan «Ein Treffpunkt für Erfrischung und Horizonte».