Kultur Bunte LEDs und viel Seele: Rorschach hat mit der «Industrie 36» eine neue Eventhalle In Rorschach gibt es eine neue Eventhalle. Sie wurde in viel Fronarbeit hergerichtet und mit speziellen LED-Panels ausgestattet. Hinter der Idee stecken teils bekannte Gesichter. Die Veranstalter verraten auch, was Birchermüesli mit Kultur zu tun hat. Dinah Hauser

Sie beleben die neue Eventhalle (von links): Gottlieb Kündig (Initiator und Eigentümer), Andreas B. Müller (Projekt- und Programmleiter) und Marco Longerich (Hallenchef und stellvertretender Projektleiter). Es fehlen Ina Loregger (Restaurationsverantwortliche) und Ruth Stossfellner (Mitinhaberin). Bild: Dinah Hauser

Die Stimmung ist bunt und warm in der Halle im Industrieareal von Rorschach. Dafür sorgen unter anderem die LED-Panels an der Decke und an den Wänden, die in allen Farben leuchten. Mal grün, mal rot, mal blau – passend zum Anlass können sie eingestellt werden. Zu Musik können sie auch pulsieren, sich graduell verändern, ganz nach dem Wunsch des Technikers, der gekonnt ein paar Regler bewegt. Zudem kann die Installation mit Hilfe eines Keyboards in eine Lichtorgel verwandelt werden.

Besagte Panels sind an der Industriestrasse 36b im Einsatz. Hier ist die neue Eventhalle Industrie 36 zu Hause. Derzeit ist ein WC auf einem Teil der Bühne eingerichtet, daneben ein vermeintliches Wohnzimmer mit Sofa und Teppichen. Das TAV-Theater ist zu Gast und spielt mit «Die Party» die Tragikomödie von Sally Potter.

«Birchermüesli mit Schlagrahm»

Die 500 Quadratmeter grosse Halle fasst bis zu 400 Personen sitzend oder 800 stehend. Dazu gibt es eine Galerie mit Flugzeugsitzen, Bühnenelemente bis zu 36 Quadratmeter sowie ein Tanzparkett. Nebst den Lichtpanels sind auch traditionelle Scheinwerfer aufgehängt, hinzu kommt eine ordentliche Soundanlage.

Seit September finden hier Veranstaltungen statt. Auf dem Programm stehen nebst Partys und Theateraufführungen etwa Konzerte mit Blues, Jazz und Soul oder auch Tanzabende. Im April ist auch eine kleine Weinmesse geplant. Das eigene Programm bezeichnet Projekt- und Programmleiter Andreas B. Müller als «Birchermüesli mit Schlagrahm». Das bedeutet:

«Von allem das Beste auswählen, sodass es ein stimmiges Ganzes gibt.»

Darüber hinaus wird die Halle vermietet. So haben schon Tagungen, die Übergabe der Förder- und Anerkennungspreise der St.Gallischen Kulturstiftung und das Oktoberfest stattgefunden.

Auf der Galerie kann man es sich in Flugzeugsesseln bequem machen. Bild: Dinah Hauser

Von der Skate- zur Eventhalle

Hinter der Grundidee steckt Gottlieb Kündig, Initiator und Eigentümer der Räume an der Industriestrasse, die nicht unbekannt sind. Ende der 1990er-Jahre wurde eine davon als Skatehalle genutzt. Der Betrieb wurde 1999 eingestellt, weil es zu wenig Personal gab. Eigentümer Gottlieb Kündig sagt dazu:

«Die Leute waren lieber selber auf den Rollen unterwegs, als hinter dem Tresen zu stehen».

Auf dem gewerblich genutzten Areal gibt es verschiedene Räume. Doch die meisten sind für lautere Veranstaltungen nicht geeignet, da sie nicht schalldicht sind. Dies im Gegensatz zur neuen Eventhalle.

Als der Vampirball dann in der halb unterirdisch gelegenen Halle stattfand, merkte Kündig, dass dies die ideale Eventhalle ist und Anwohnerinnen und Anwohner nicht gestört werden. Es folgten lose Veranstaltungen sowie die Nutzung als Jugendraum. Während der Coronapandemie hat sich dann Kündigs langersehnter Wunsch erfüllt: Die Durchführung von verschiedenen Liveveranstaltungen in einem breiten Spektrum, die die Identifikation mit der Region fördert. Es fanden kreative Köpfe zusammen, welche die Halle kulturell und kreativ beleben.

Hallenchef und stellvertretender Projektleiter Marco Longerich ist einer der Köpfe im Kernteam. Der gelernte Elektriker und Koch war an einem Sommerabend zum Essen eingeladen. Kündig zeigte die Halle. Zwei Wochen später ging es dann los mit den ersten Fronarbeiten.

Vor allem wurde mit den LED-Panels experimentiert. Diese stammen aus einem ehemaligen Modegeschäft. Zusammen mit den befreundeten Lichtdesignern Matze Bühler und Harald Nowak aus Bern wurden sie modifiziert und können nun mittels Computerprogramm angesteuert werden. Malarbeiten, Bühne und anderes stammen aus den Fingern von Kunststudenten aus Polen. Für Inhaber Kündig ein weiterer Glücksfall. «Sie konnten wegen Corona nicht an die Uni. So hat sich während des Lockdowns eine Art Campusleben in der Halle entwickelt.» Während die einen die Wände bemalten, lernten die nächsten, andere übten sich im Tanz und wieder andere schliefen – alles im 24-Stunden-Turnus.

Die LED-Panels sorgen für eine spezielle Stimmung. Bild: Dinah Hauser (30.11.2021)

Vom Jazz zur breiten Nutzung

Die Halle war gar bereits im Ostschweizer Fernsehen TVO zu sehen. Die Reihe Jazzfenster St.Gallen zeigte acht Konzerte und Porträts von Ostschweizer Jazzformationen. Für die Aufzeichnungen im Mai suchte Gambrinus-Vereinspräsident Andreas B. Müller nach einem geeigneten Ort. «So kam ich nach Jahren wieder mit Gottlieb Kündig in Kontakt.» Die Zusammenarbeit hat harmoniert, eines führte zum anderen und Müller übernahm die Projekt- und Programmleitung. 40 Jahre Erfahrung in diesem Bereich bringt er mit, unter anderem als ehemaliger Geschäftsleiter des OpenAir St.Gallen.

«Qualitativ hochwertig soll das Programm sein und die Künstlerinnen und Künstler livetauglich», wie Müller sagt. So besuchte er etwa erst die «Bingo-Show» mit Komiker Beat Schlatter, bevor er entschied, den Event im März nach Rorschach zu holen. Auch Marco Longerich liess sich von einer Weinmesse in Basel inspirieren und stellt nun die erste Ostschweizer Weinmesse zusammen, die im April stattfinden soll. Müller sagt:

«Wir sind noch im Aufbau und probieren derzeit alles aus.»

Im Sommer 2022 soll eine erste Bilanz gezogen werden. Programmpunkte, die nicht funktionieren, werden dann gestrichen, was Publikum anzieht und für gute Stimmung sorgt, wird beibehalten. Zudem seien die Kontakte zu anderen Veranstaltern in der Region Rorschach geknüpft. «Wir wollen nicht mit anderen konkurrenzieren, sondern einander ergänzen,» sagt Müller. Das Team plant, dass andere lokale Organisatoren etwa für grössere Konzerte in die Industrie 36 ausweichen.

Die Bar ist liebevoll gestaltet. Bild: Dinah Hauser

Ohne Corona gäbe es die Halle nicht

Das Kernteam, das neben Kündig, Müller und Longerich auch die Restaurationsverantwortliche Ina Loregger und die Mitinhaberin Ruth Stossfellner umfasst, hat während Corona eine neue Eventhalle eröffnet. Warum? Kündig sagt: «Corona ergibt auch Chancen.» So hätten sich ohne Corona nie all die kreativen Köpfe gefunden und die Eventhalle wäre noch heute eine industriell genutzte Halle.

«Ich habe mir vorgenommen, dass ich besser und anders aus der Pandemie rauskomme.»

Longerich nickt zustimmend. «Es geht auch grundsätzlich um den Service am Publikum und die glücklichen Gesichter, die mich anspornen.» Müller misst den Erfolg nicht nur an der Wirtschaftlichkeit, sondern auch an der Zufriedenheit. «Wenn Stimmung aufkommt, das Publikum erquickt nach Hause geht und den Helfenden auf die Schultern geklopft wird: Das sind die besten Momente.»

Weitere Informationen zur Eventhalle unter www.industrie36.events.

