Corona: So steht es um Anlässe in der St.Galler Innenstadt

Kultur Nach «Aufgetischt»-Absage: Auch andere Anlässe in der St.Galler Innenstadt stehen auf der Kippe Obwohl die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie längst nicht mehr so rigoros sind, bleibt bei Veranstaltern die Planungsunsicherheit. Vier städtische Veranstalter schildern, wie sie damit umgehen. Dinah Hauser 30.07.2021, 19.00 Uhr

Das Strassenkunstfestival Aufgetischt findet auch heuer nicht statt. Da die Spielorte in der Innenstadt verteilt sind, ist eine Einlasskontrolle nicht möglich. Bild: Urs Bucher (11. Mai 2019)

Bis zuletzt hat das Team des Aufgetischt-Festivals gehofft, geplant und die Veranstaltung mit jeweils rund 30'000 Besucherinnen und Besuchern auf den 24. bis 26. September verschoben. Knapp zwei Monate vor dem Verschiebedatum kam dann die Nachricht: Das beliebte Strassenkunstfestival findet auch heuer nicht statt. «Aufgrund der bestehenden Einschränkungen und anhaltenden Unsicherheit sehen wir keine andere Option», steht in der Mitteilung.

«Grossveranstaltungen, wie wir eine sind, dürfen zwar stattfinden, aber mit Einschränkungen», sagt Geschäftsleiter Christoph Sprecher. So könne man etwa ein Covid-Zertifikat verlangen beim Eintritt. Dazu bräuchte es aber einen abgesperrten Festivalbereich. Doch «Aufgetischt» findet jeweils in der St.Galler Altstadt statt. «Das wird uns nun zum Verhängnis», sagt Sprecher enttäuscht.

«Wir können die Altstadt nicht einfach ab- und damit die Anwohner und Geschäftskunden aussperren.»

Christoph Sprecher, Festivalleiter Aufgetischt. Bild: Ralph Ribi (4. Mai 2020)

Andere Optionen hätten die Vereinsmitglieder, die hinter dem Festival stehen, geprüft. Zum Beispiel die Möglichkeit, einen grösseren Platz in Beschlag zu nehmen. Analog zum letztjährigen Jahrmarkt oder dem Streetfood-Festival, die beim Spelterini-Schulhaus in einem abgegrenzten Bereich stattgefunden haben. «Dort hätten wir dann vielleicht einfach eine Konzertbühne aufstellen können», sagt Sprecher. Das Festival lebt aber von der Kultur, den Darbietungen und spontanen Begegnungen.

«Diese spezielle Atmosphäre kann mit einer einzigen Bühne nicht nachgebildet werden.»

Zwar wäre das eine Option gewesen, aber «das wäre dann komplett etwas anderes geworden, als das, was wir sonst machen». Hinzu käme die Organisation einer anderen Veranstaltung bei weiterhin vorherrschender Planungsunsicherheit. Der Bund hat sich erst kürzlich gegen Lockerungen entschieden wegen der steigenden Fallzahlen. «Die Unsicherheit und das finanzielle Risiko stuften wir als zu gross ein», sagt Sprecher. «Das ‹Aufgetischt› zu organisieren, erachten wir unter den gegebenen Umständen als unverantwortbar und ziehen deshalb die Notbremse.»

Die Veranstalter hoffen indes, dass sich die Situation bald beruhigt, und planen die nächste Ausgabe von «Aufgetischt» im kommenden Frühling. Das provisorische Datum ist der 13. bis 15. Mai.

Doch das Strassenkunstfestival ist nicht die einzige Veranstaltung, die auf den Herbst angekündigt war. «New Orleans meets St.Gallen» und das St.Galler Fest stehen mit ähnlichem Konzept für Ende September und Anfang Oktober in der Agenda. Die Veranstaltungen finden – wie das «Aufgetischt» – in der Innenstadt statt. Es zeigt sich die gleiche Problematik.

«Wir können öffentlichen Grund nicht einfach absperren», sagt Bruno Bischof, Organisator der beiden Festivals.

«Wir sind machtlos, können nichts tun ausser abwarten, was der Bundesrat entscheidet.»

Bruno Bischof, Organisator. Bild: Urs Bucher (5. November 2020)

Verbindlich zu planen, sei derzeit nicht möglich. Man könne sich einzig bereithalten und alles möglichst hinauszögern sowie die Kosten tief halten.

Doch ewig warten liegt auch nicht drin. Festivals brauchen in der Regel mehrere Monate Vorlaufzeit. «Schon jetzt ist die Vorbereitungszeit sehr knapp», sagt Bischof. Die Marktfahrer, Techniker und Bühnenarbeiter stünden alle in den Startlöchern. «Sie warten nur darauf, dass wieder etwas läuft.» In welcher Form die Festivals schliesslich stattfänden, ergebe sich mitunter aus den Beschlüssen des Bundesrates.

Bis Mitte August müsse er spätestens wissen, welche Auflagen im Herbst gelten, sagt Bischof. Falls bis dahin kein Entscheid von der Regierung vorliegt, müsse er aufgrund der Perspektive entscheiden. Und die sehe im Moment nicht rosig aus mit den steigenden Fallzahlen. «Im Moment ist alles ein wenig Kaffeesatzlesen. Wir müssen nun geduldig sein.»

Der Auffahrtslauf ist sehr beliebt – auch beim Publikum. Bild: Ralph Ribi (31. Mai 2019)

Ebenfalls auf öffentlichem Boden findet der Auffahrtslauf statt. Wegen der Pandemie wurde er von den Organisatoren auf den 12. September verschoben. Der ebenfalls beliebte Stadtlauf wurde dieses Jahr gänzlich abgesagt, wegen zu hoher Auflagen.

«Wir planen für eine normale Durchführung des Auffahrtslaufs in voller Grösse am Verschiebedatum», sagt OK-Präsident Daniel Schmidli. Ziel sei es, die von den Behörden auferlegten Vorgaben umzusetzen und trotzdem «für die Teilnehmer ein tolles Erlebnis zu kreieren». Outdoorveranstaltungen wie Laufevents oder Radrennen hätten für die Rennstrecke keine «GGG-Vorgaben» – also keine Überprüfung, ob die Personen geimpft, genesen oder getestet sind –, wenn Menschenansammlungen vermieden werden können.

«Klar, bei Corona kann man sich nie ganz sicher sein», sagt Schmidli. Deshalb verfolgt das Organisationskomitee nebst der normalen Durchführung auch einen Plan B oder sogar C. Und die Details des Schutzkonzeptes werden erst nach den Sommerferien in Angriff genommen, wenn die neuesten Vorgaben des Bundes bekannt seien – «denn die aufwendige Arbeit möchten wir nach dem Jahr 2020 nicht erneut mehrmals machen». Schmidli sagt: «Und leider ja, das Worst-Case-Szenario wäre eine Absage.»

Die über 60 kulturellen Programmpunkte mit über 180 beteiligten Kunstschaffenden des Neustart-Festivals vom 11. September finden auf etwa 40 Institutionen verteilt statt. Öffentliches Gelände müsse nicht abgesperrt werden, sagt Initiant und FDP-Politiker Karl Schimke. «Fast alle Auftrittsorte sind in Gebäuden. Die haben einen Eingang, was Kontrollen möglich macht.»

Das Horrorszenario eines Superspreaders, wie etwa in den Niederlanden kürzlich bei einem Konzert geschehen, wollen die Organisatoren unbedingt vermeiden. Schimke sagt:

«Das Neustart-Festival soll nicht zu einem Neustopp-Festival werden.»

Für Schimke ist klar: Die Gesundheit geht vor. Zutritt werde daher nur mit einem Covid-Zertifikat möglich sein, dies gelte nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Mitarbeitenden und Kunstschaffenden. Deswegen werde es unter anderem auch einen sehr kurzen Vorverkauf geben, der am Freitag, 10. September, nur einen Tag vor dem Festival stattfindet.

Karl Schimke hat das Kulturfestival initiiert.

Bild: Michel Canonica (3. Juni 2021)

Die Vorverkaufsstellen sollen zentral und möglichst nahe an Testzentren liegen. «Wir wollen möglichst inklusiv sein, sodass auch Personen, die sich nicht impfen lassen können, ebenfalls in den Genuss von Kultur kommen.» Der Festivalbändel wird dann direkt nach dem Kauf angezogen.

Derzeit stellen die Organisatoren das Programm zusammen; es soll Mitte August präsentiert werden. «Wir fragen nun alle Beteiligten, ob sie unter diesen Bedingungen noch mitmachen wollen», sagt Schimke. Bisher seien die Rückmeldungen positiv ausgefallen. Einzelne Institutionen hätten abgesagt, da sie ihr reguläres Publikum nicht ausschliessen wollen.

Wegen der geforderten Flexibilität werde das Programm mit den Spielorten und -zeiten nur online publiziert. «Drucken wir es an einem Tag, könnten am nächsten bereits Änderungen bestehen.» Auch sei es zu umfangreich, um handlich in gedruckter Form verteilt zu werden. Flyer und Plakate werde es aber geben.