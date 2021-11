Voyeure St.Gallen: Junge gehen gemeinsam ins Theater

KULTUR Mit Jungen und Laien ins Theater gehen und darüber diskutieren: Die etwas andere Kulturvermittlerin Seit vier Jahren versucht Helen Prates de Matos Junge ins Theater zu bringen. So wichtig wie das Stück ist die Diskussion danach. Einig ist sich die Gruppe der sogenannten Voyeurinnen und Voyeure dabei nur selten. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 09.11.2021, 19.00 Uhr

Helen Prates de Matos arbeitet als freie Szenografin hinter den Kulissen. Mit jungen Theaterinteressierten sitzt sie regelmässig im Publikum.

Benjamin Manser

Seit Jahren arbeitet Helen Prates de Matos für das Theater und mit Theatern. Und trotzdem passiert es manchmal: Die Szenografin sitzt in einer Vorführung und weiss nicht, was das auf der Bühne soll. Welche Botschaft hat die Szene, welchen tieferen Sinn. Wie geht es da wohl erst jungen Kulturinteressierten?

Auch deshalb hat Prates de Matos zugesagt, als eine Zürcher Freundin sie anfragte, in St.Gallen eine Regionalgruppe von Voyeurinnen und Voyeuren aufzubauen. Zusammen mit Co-Leiterin Jana Hermann erkundet sie seither mit 15- bis 30-Jährigen das Theatergeschehen in und rund um St.Gallen. Wöchentlich besuchen sie eine Vorführung und diskutieren danach darüber.

Kann man doch mit Freunden tun, denkt man sich. «Ja, sofern sie denn ebenfalls wöchentlich ins Theater wollen. Oft ist das eben nicht so», sagt die 35-Jährige. Der etwas andere Theaterklub hilft da weiter. Man meldet sich an, bezahlt 300 Franken, bekommt das Programm vorgelegt. Es enthält rund 40 Inszenierungen von Tanz bis Oper. Prates de Matos:

«Inhaltlich hochstehend und anspruchsvoll, bis leichte, kommerzielle Kost.»

Die Mitglieder des St.Galler Ablegers sind vielfältig, wie die Programme auf den Bühnen. Da ist die Gymnasiastin, die Pflegefachfrau, der Student, der Multimedia Producer, die Frau, die in der Textilbranche arbeitet. Acht fixe Teilnehmende zählt Prates-de-Matos-Gruppe, zwei Interessenten schnuppern gerade. Jeden Mittwochabend verbringen die Fremden zusammen, um ihre Gemeinsamkeit auszuleben: die Begeisterung für Bühnenstücke. Und plötzlich kennen sie sich besser, als sie denken.

Durchhalten, auch wenn die Langeweile nagt

Die Voyeurinnen und Voyeure St.Gallen sind im September in das vierte Jahr gestartet. «Tanzstücke werden nach wie vor kritisch betrachtet. Es gibt oft keinen eindeutigen roten Faden, keine Sprache, die Teilnehmenden erkennen die Geschichte meist nicht klar», weiss Prates de Matos aus Erfahrung. Aufstehen und gehen, das erlaubt die Szenografin in diesen Momenten nicht. Es sei denn, jemand stösst an seine persönlichen Grenzen. «Wenn etwa viel Blut fliesst auf der Bühne, er Blut aber nicht sehen kann», erklärt sie. Durchhalten, auch wenn die Handlung gerade kompliziert ist, und die Langeweile oder Müdigkeit ertragen, rät Prates de Matos den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

«Vielleicht fasziniert die Musik oder ein besonderes Kostüm. Sich darauf zu konzentrieren, hilft, es bis zum Schluss zu schaffen.»

Auch die Szenografin schweift manchmal ab vom Stück. Von Berufes wegen sozusagen. Dann, wenn sie versucht zu verstehen, wie ein ausgefallenes Requisit funktioniert oder warum es just in dieser Szene eingesetzt worden ist. Prates de Matos gestaltet selber Bühnenbilder für Theater, wählt Kostüme und Requisiten für sie aus. Sie arbeitet als freie Szenografin aktuell fürs Figurentheater St.Gallen, für die Theaterworkshops der Kulturkosmonauten, fürs LAB Junges Theater Zürich.

«Ich mag den Austausch mit Jungen und Laien. Sie holen mich immer wieder aus meiner Kulturwolke zurück auf den Boden.»

Im Gegenzug will sie ihnen als Leiterin der St.Galler Voyeurinnen und Voyeure den Zugang zum Theater erleichtern. «Ich will sie dabei unterstützen, herauszufinden, weshalb ihnen etwas nicht gefällt, und ihnen beibringen, es zu benennen. Das hilft später auch im Leben», sagt die zweifache Mutter. Zugute komme dabei, dass die Gruppe nicht nur zwei, sondern viele Augen habe, die Details aufschnappen und interpretieren. «Im Team kommen wir so auf Schlüsse, die wir alleine nie gemacht hätten.»

Lieber hinter als vor der Kulisse

Prates de Matos ist in Trogen aufgewachsen, hat als Kind oft mit ihrer Mutter das Theater besucht. «Mein erster Kontakt war – neben dem Krippenspiel im Dorf – das Figurentheater.» Eine Begeisterung, die sie bis heute begleitet. An der Kantonsschule schreibt sie sich in der Theatergruppe ein, will das Schauspielern einige Zeit lang sogar zum Beruf machen. «Bis ich gemerkt habe, dass ich gar nicht so gerne im Mittelpunkt stehe und lieber hinter der Kulisse mit den Händen arbeite. Handwerken, nähen, malen und so.»

Schliesslich absolviert sie eine kaufmännische Ausbildung, arbeitet vier Jahre lang in Zürich im Dienstleistungsbereich. «Macht mich nicht glücklich», denkt sie immer wieder. Und entscheidet sich, ein Szenografiestudium an der Zürcher Hochschule der Künste zu beginnen. 2014 schliesst sie ab, zieht mit ihrem Mann, einem Portugiesen, zurück in die Ostschweiz. Mit «Kleinigkeiten eine grosse Atmosphäre» schaffen, das sei die Herausforderung in ihrem Beruf.

«Ich rücke gerne Alltägliches ins richtige Licht.»

Und so kommt es, dass dann Luftpolsterfolie Musik macht und Ikea-Plastikboxen zu Bühnenelementen werden.

Am Anfang steht das Drehbuch. Und falls nicht vielleicht ein Buch oder ein Thema, das als Grundlage für das Stück dient. Zusammen mit der Regie werde dann das Wichtige herausgeschält. «Was interessiert uns an diesem Stoff?», sagt Prates de Matos. Es folgen die Recherche und erste Ideen, wie sich der Kern des Stücks mit Kostümen, Kulisse und Requisiten darstellen lässt, danach erste Versuche. «Meist daheim», sagt sie. Neugierig und interessiert betrachten ihre Kinder (3 und 6) dann die Bühnenkreationen ihrer Mutter.

«Ich muss immer ganz genau erklären, was welche Funktion hat. Und dass man damit nicht ins Spielzimmer abdüsen kann.»

Was die Kinder begeistert, kommt nicht zwingend auch bei den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern an. «Manchmal haben sie keine Lust, mit den von mir ausgedachten Requisiten zu spielen oder die Kostüme zu tragen.» Dann muss Helen Prates de Matos vieles noch einmal neu denken.

Je mehr Stücke gesehen, desto besser die Einordnung

Etwas, das sie auch den Voyeurinnen und Voyeuren mit auf den Weg gibt. «Es ist nicht alles im Theater so, wie man sich das immer vorgestellt hat. Theater ist überraschend. Gerade während Corona musste es sich überdenken und neue Formen finden.» Manchmal bleiben sie nach der Vorstellung einfach sitzen, in der Kellerbühne zum Beispiel. Bis alle anderen Zuschauer weg sind und Leiter Matthias Peter hervorkommt, meist auch ein, zwei Darsteller. «Sie interessieren sich auch für unsere Wahrnehmung. Wir fragen uns nicht nur, was hinter den Kulissen geschieht.»

Höhepunkt dieser Voyeurinnen-Saison sei das Festival Jungspund im Februar, das sich an ein jüngeres Publikum richtet. «Wir werden unsere Nachgespräche verschriftlichen und damit die Festivalzeitung produzieren.» Kontrovers fallen diese Diskussionen oft aus, manchmal sogar hitzig und emotional.

«Je mehr Stücke die Jungen gesehen haben, desto kritischer werden sie. Weil sie nun besser einordnen können. Gestritten haben wir uns aber noch nie.»

Vor ein paar Wochen, da war der Tanzstück-Muffel aus der Gruppe zum ersten Mal begeistert an einem Tanzabend. «Ein grosser Fortschritt», sagt Prates de Matos. Und Beweis dafür, dass das Konzept funktioniere. Sie hat es schon immer gewusst.