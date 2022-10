Die Romanshornerin Hildegard Loher stellt in Häggenschwil aus

KULTUR IM BÄREN Inspiriert von der Natur und von Reisen: Die Romanshornerin Malerin Hildegard Loher stellt in Häggenschwil aus Vom 30. Oktober bis 13. November sind in der Galerie «Kultur im Bären» in Häggenschwil die abstrakten Bilder von Hildegard Loher zu sehen. Rita Bolt 28.10.2022, 05.00 Uhr

«Die Platzierung war gar nicht so einfach»: Hildegard Loher vor ihren Werken, die ab Sonntag in der Galerie «Kultur im Bären» zu sehen sind. Bild: Rita Bolt

Die Bilder von Hildegard Loher haben nie Namen. Dies aus einem speziellen Grund: «Jeder Betrachter interpretiert ein Bild auf seine persönliche Art und Weise», sagt die Romanshornerin, die sich vor allem der abstrakten Malerei widmet. Aber nicht nur. Am Sonntag, um 11 Uhr, feiert sie Vernissage im Rahmen von «Kultur im Bären» in Häggenschwil. Alles ist bereit, die 70 Bilder in Acryl und Mischtechnik sind platziert.

«Die Platzverteilung war gar nicht so einfach», sagt die Künstlerin. Dies, weil die Galerie nicht ein grosser Raum, sondern unterteilt ist. Sie hat zudem kleine Winkel, Ecken und schmale Säulen, die bespielt werden wollen. «Die Vorbereitung hat einige Zeit in Anspruch genommen. Jetzt passen alle. Auch die Längsbilder an den Säulen.»

Farben wirken sich auf Gefühle aus

Auf einem Rundgang durch die Galerie wird schnell klar: Die Malerin mag viele verschiedene Motive und ausdrucksstarke Farbkombinationen. Da ist beispielsweise die kleine Bilderserie mit den vielen Blautönen. Sie lebe am Bodensee, liebe das Wasser, deshalb die blaue Farbe. Die Wasser-Bilder symbolisieren für die Künstlerin den Sommer. Im hinteren Raum hängen Blumen-Bilder mit Farbexplosionen. «Blumen, die mit der Aqua-Acryl-Schütt-Technik entstanden sind», erklärt Hildegard Loher.

«Wenn ich im Frühling die Blumen blühen sehe, male ich sie so, wie ich sie empfinde.»

Die Herbst-Bilder im vorderen Teil erkennt der Betrachter an den gedeckteren und warmen Brauntönen, und das Motiv auf einem Winter-Bild könnte je nach Betrachtungsweise ein Engel sein, der Weihnachtsstimmung verbreitet. «Farben wirken sich auf unsere Gefühle und Stimmungen aus», ist die Malerin überzeugt.

Malferien und Atelierbesuche in Arbon

Hildegard Loher ist eine Naturliebhaberin und ein grosser Reisevogel. Sie mag Australien und Neuseeland, sie liebt die Menschen und die Kultur in Thailand. Das Fernweh packe sie immer wieder. Auf ihren Leinwänden sind aber keine Länder oder Städte zu erkennen; es sind einfach Impressionen von Grossstädten. So, wie sie aussehen könnten. Die Bilder malt sie in ihrem Atelier zu Hause, es entstehen die unterschiedlichsten Szenen und Strukturen. «Malen ist meine Leidenschaft und meine Passion», steht auf der Website von Hildegard Loher.

Angefangen hat sie mit Bauern- und Seidenmalerei. Nach Malferien, die sie geschenkt bekommen habe, vielen Besuchen im Atelier von Verena Niggli in Arbon und zahlreichen Weiterbildungen bei verschiedensten Künstlern habe sie ihre Werke 2011 zum ersten Mal ausgestellt: in der Städtischen Galerie zur Baliere in Frauenfeld. Die letzte Ausstellung liegt vier Jahre zurück. Alle 70 Werke, die im «Bären» Häggenschwil ausgestellt sind, hat Hildegard Loher noch nicht der Öffentlichkeit gezeigt.

Öffnungszeiten: Samstag, 13–17 Uhr, Sonntag, 11–17 Uhr