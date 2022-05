KULTUR Foto mit einem Bär, plötzlich Forscher, mit Wissenschaftern reden: So vielfältig begehen die Museen der Region St.Gallen den Museumstag Die Museen der Region haben sich für den Internationalen Museumstags von Sonntag attraktive Aktionen ausgedacht, auch für Kinder. Diana Hagmann-Bula 14.05.2022, 05.00 Uhr

Mit den Eltern ins Museum: Auch sonst verlockend, aber diesen Sonntag besonders. Bild: Michel Canonica

Sich einmal mit einem Bären fotografieren lassen, das ist diesen Sonntag möglich. Es ist nicht irgendein Bär, sondern Adalbert, bekannt aus dem Büchlein «Das St.Galler Klostergeheimnis», welches das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen (HVM) letztes Jahr herausgegeben hat. Es erklärt Mädchen und Buben auf einfache Weise, wie die Stadt St.Gallen der Sage nach entstanden sein soll. Adalbert ist Hauptdarsteller der Rahmengeschichte um die Entstehungsgeschichte.

Für den Museumstag schlüpft er aus dem Büchlein und mischt sich im HVM unter die Besucherinnen und Besucher. Der Museumstag richtet sich im HVM diesmal stark an Kinder, wie das Programm zeigt. Sechs von acht Aktivitäten eignen sich für sie. Die aktuelle Sonderausstellung «50 Jahre Mummenschanz», eine Retroperspektive um die weltbekannte Rheintaler Theatergruppe, spreche alle Erwachsenen an, aber eben auch Mädchen und Buben, sagt Museumsdirektor Peter Fux. «Ausserdem findet der Museumstag an einem Sonntag statt. Und Sonntag ist ein Familientag. Da bot es sich an, besonderes Augenmerk auf das jüngere Publikum zu legen», sagt er.

Auf den Nachwuchs warten von 10 bis 17 Uhr zwei Suchspiele. Eine Schatzkarte zeigt ihnen den Weg zu fünf Museumsschätzen aus aller Welt, farbige Fähnchen führen sie zu Bären in den Ausstellungen. Vor dem Museum können sie einen Hampelbär Adalbert basteln und sich bei lustigen Draussenspielen unterhalten, während die Erwachsenen in der «Bärenhöhle» Kaffee trinken. Oder an einer Überraschungsführung teilnehmen. Dabei bestimmt das Publikum, was es sehen will.

Im Naturmuseum St.Gallen werden die Kleinen zu grossen Entdeckern. Von 10 bis 17 Uhr erfahren sie auf einem Parcours, wie wild die Natur in der Stadt St.Gallen tatsächlich ist. Ein Vorgeschmack auf die Sonderausstellung «Wildes St.Gallen – der Stadtnatur auf der Spur», die am 4. Juni beginnt. Auch zeigt das Museum den Film über das Projekt «Grünes Gallustal» und bietet Kurzführungen im Park an, die das Potenzial des Aussenraums aufzeigen sollen und wie er sich für Wildtiere aufwerten lässt.

Einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht am Sonntag das Kunstmuseum St.Gallen. Wie wird eine Ausstellung aufgebaut? Wie findet man heraus, aus welcher Zeit und Region ein Kunstwerk stammt? Hauswartin und Museumstechnikerin Lea Regenass, Museumstechniker Hugo Borner sowie die wissenschaftlichen Mitarbeitenden Laura Studer und Samuel Reller erzählen aus ihrem Berufsalltag.

Und auch eine «theatrale Kunstverführung» anlässlich der Ausstellung «Perfect Love» kündigt das Museum an. Die Schau thematisiert das Idealpaar Liebe und Kunst, zeigt, wie vielfältig Kunst diese Verbindung darstellt. Von 14 bis 16 Uhr ist vor dem Museumseingang Seifenblasen angesagt. Öffentliche Führungen durch die Ausstellungen, auch in der Lokremise und im Wasserturm, stehen auf dem Programm. Im Kirchhoferhaus können Kinder und Interessierte im Offenen Kunstlabor selber kreativ werden.

Das Forum Würth Rorschach lädt von 10 bis 17 Uhr zu öffentlichen Führungen ein. Und ins Kunstatelier. Hier können Kinder und Erwachsene ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Zwei Wettbewerbe warten auf die Besucherinnen und Besucher. «Skizziere eine Ente», lautet die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe: Mit einer Kurzgeschichte festhalten, was eine Ente im Sinkflug denkt. Warum die Ente? «Weil sie Kinder anspricht, weil das Symbol mehrmals in unserer Hauptausstellung vorkommt und weil unser Museum direkt am Bodensee liegt», sagt Barbara Rohner, Leiterin Forum Würth Rorschach.

Wo sonst Gesticktes zu sehen ist, wird für einmal selber gestickt: im Textilmuseum St.Gallen. Und zwar auf ein Modul von «Bignik» der Künstlerbrüder Frank und Patrik Riklin. Das Sujet? Frei nach Lust, wie Mediensprecherin Silvia Gross betont. Wem die Inspiration fehlt, kann sich immer noch an die Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler wenden, die bereitstehen.

Vor zehn Jahren haben die beiden St.Galler das Projekt gestartet, sammeln seither Jahr für Jahr weisse und rote Tücher von Privaten, lassen sie zusammennähen, bis eine riesige Decke entsteht, auf der sich picknicken lässt. 18'000 Quadratmeter gross ist sie unterdessen, nun soll sie verziert werden. Zumindest jene 1,4 auf 1,4 Meter grossen Teile, die am Sonntag im Textilmuseum bereitliegen.

«Wir haben vor einiger Zeit mal das Besucherbuch gegen ein Besuchertuch ausgetauscht. Das kam gut an. Auch viele Junge haben sich Stich für Stich verewigt», sagt Gross. Und Workshops, die sich um Handarbeit drehen, seien oft schnell ausgebucht. «Yoga Stitch» heisst einer, zu Deutsch: Yoga-Stich. «Es geht dabei nicht darum, möglichst perfekt zu sticken. Im Zentrum steht der meditative Ansatz. Und der ist gerade sehr beliebt», sagt Gross. Deshalb habe man sich entschieden, mit dem Museumstag die Lust nach Handarbeit zu stillen. Aber auch Führungen werden angeboten. In der Ausstellung «Gut – der Anfang ist weisses Gold» (der ehemalige Kreativdirektor der St.Galler Textilfirma Jakob Schlaepfer Martin Leuthold blickt darin als Kurator auf 800 Jahre St.Galler Textilgeschichte zurück) können Gross und Klein selber forschen und Objekte analysieren. «Und so teilhaben an diesen wichtigen Aufgaben eines Museums.»

Das diesjährige Motto «The Power of Museums» des Museumstags passt gut in eine Zeit, in der die Museen nach Corona wieder aufzublühen scheinen. «Noch ist es schwierig einzuordnen, wie die Pandemie die Museen verändert hat. Welche Phänomene bleiben? Welche verschwinden wieder?», sagt Gross. Fest stehe: Museen gebe es schon lange und seither sei das Interesse an materieller Kunst nie versiegt. Sagt es und nennt, was ein Museum zu einem wunderbaren Ort mache. «Es liegt eine grosse Magie in der Begegnung mit Objekten aus vergangenen Zeiten.» Ein Museum werfe zudem Fragen auf und fördere den gesellschaftlichen Dialog. Ein Museum sei auch ein Ort der Begegnung. «Hier lernen sich Menschen mit gleichen Interessen kennen, deren Wege sich sonst nie gekreuzt hätten», sagt Gross. Und hofft, dass am Sonntag besonders viele Menschen im Textilmuseum aufeinandertreffen.

Weitere Informationen unter: https://www.museums.ch/ins-museum/museumstag/museumstag.html